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САЩ искат от Русия нов договор за сигурност с Европа
  Тема: Украйна

САЩ искат от Русия нов договор за сигурност с Европа

11 Ноември, 2026 22:44 891 30

  • украйна-
  • русия-
  • европа-
  • съединени щати-
  • мирни преговори

Вашингтон настоява Москва да представи и мерки за деескалация, а европейски представители да бъдат допуснати до мирните преговори

САЩ искат от Русия нов договор за сигурност с Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са поискали от Русия да изготви ново предложение за бъдещо споразумение за сигурност с Европа, което да включва и руски стъпки за намаляване на напрежението. Идеята е била сред основните теми на двудневните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби, съобщи Axios, позовавайки се на двама източници, запознати с разговорите.

Вашингтон разглежда евентуалната договореност за европейската сигурност като част от по-широко споразумение за край на войната в Украйна. Според американското предложение Москва трябва да изложи не само своите опасения и искания, но и „симетрични стъпки“, с които да убеди европейските държави, че няма да предприеме нова атака.

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„Имахме доста тежки дискусии“, каза Джаред Къшнър след края на преговорите.

Къшнър и Уиткоф ще се срещнат с Путин

Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще пътуват до Москва на 12 ноември, където трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин. След това двамата се очаква да заминат за Дъблин, за да разговарят с украинския президент Володимир Зеленски.

САЩ искат европейски представители да участват в следващия кръг от мирните преговори. Това е условие, поставено от американската страна, за да може да се обсъжда сериозно бъдещата система за сигурност в Европа. Русия досега е отказвала европейско участие в разговорите с Украйна.

По данни на Axios американската администрация е заявила пред европейските държави, че няма да подкрепи споразумение с Москва без съгласието на Европа и Украйна. Вашингтон също така не възнамерява да даде на Русия право на вето върху решенията, свързани с европейската сигурност.

Европа остава предпазлива

Европейските правителства са разделени и предпазливи към идеята за нова договореност с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви преди срещите в Абу Даби, че Европа може да обсъжда нова архитектура за сигурност едва след края на войната.

Според източници на Axios европейски представители, участвали в разговорите тази седмица, са се съгласили да работят по двата въпроса едновременно – мирното споразумение и бъдещата система за сигурност. Те обаче са подчертали, че окончателните решения за европейската сигурност трябва да бъдат взети след приключването на войната.

Руският представител Владимир Медински заяви, че Москва иска по-широка сделка за сигурност с Европа. Той обаче обвини редица европейски лидери, че допринасят за продължаването на конфликта и изрази неразбиране защо те трябва да участват в преговорите.

Договорен е обмен на военнопленници

Двудневните разговори в Абу Даби приключиха без обявен голям пробив по въпроса за прекратяване на войната, но Русия и Украйна са постигнали принципна договореност за голям обмен на военнопленници. Според Асошиейтед прес точният брой на освободените ще бъде уточнен на следващите срещи с Путин и Зеленски.

Срещите в Абу Даби бяха първият пряк контакт между руски и украински представители с американско посредничество от февруари насам. Следващият важен етап са разговорите на Къшнър и Уиткоф в Москва и Дъблин, както и срещата на европейските лидери в Дъблин, където сигурността на континента се очаква да бъде сред водещите теми.

Източници: axios.com, apnews.com, rte.ie


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти е ясно.

    11 4 Отговор
    Като си вземат каквото е руско ще ви дадат сигурност

    Коментиран от #4

    22:46 11.11.2026

  • 2 Условието е

    6 11 Отговор
    руснаците сами да бетонират Путин в бункера.

    22:46 11.11.2026

  • 3 Тя несигурността на Европа

    14 4 Отговор
    не е заради Русия, а заради САЩ и корумпираните урсули! Това е заплахата за Европа!

    Коментиран от #9

    22:46 11.11.2026

  • 4 А после

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ти е ясно.":

    китайците ще си вземат което е китайско.

    Коментиран от #6, #7

    22:47 11.11.2026

  • 5 ФАКТИ

    2 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА Е ОБРАТНО.

    22:47 11.11.2026

  • 6 Така пише

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "А после":

    в пропагандата за глупаци. Вярно звучи по детски глупаво.

    22:48 11.11.2026

  • 7 Хахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "А после":

    Китайците казват ние сме най- голямата икономическа мощ, а руснаците- най- голямата военна сила. Ти къде бля?

    Коментиран от #10

    22:48 11.11.2026

  • 8 Копейка

    1 6 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?Ще връщат ли лева?

    22:49 11.11.2026

  • 9 Дали някой се интересува от мнението ти

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тя несигурността на Европа":

    Ти как мислиш?

    Коментиран от #16

    22:50 11.11.2026

  • 10 Той и Путин

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    казва че е висок 1.80, ама.....

    Коментиран от #11

    22:52 11.11.2026

  • 11 Той и Зелен С0п0л

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Той и Путин":

    казва, че не е наркоман.

    Коментиран от #12

    22:53 11.11.2026

  • 12 И аз шмърам

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Той и Зелен С0п0л":

    и кво от това?
    Тебе кво те бърка, ако не ти влиза в къщата да те крада и да убивам.

    Коментиран от #13

    22:55 11.11.2026

  • 13 И затова си с размътен

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "И аз шмърам":

    иДдефектен 4ип. Ясни стеНаркоситеБАклЮци.

    Коментиран от #15

    22:57 11.11.2026

  • 14 Договорите с РеФе-то

    2 4 Отговор
    не струват хартията, на която са написани.

    23:03 11.11.2026

  • 15 Пробвай и ти

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "И затова си с размътен":

    Може пък да ти оправи бъга в софтуера.

    Коментиран от #17

    23:03 11.11.2026

  • 16 Виждам ти

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дали някой се интересува от мнението ти":

    Не пасва истината на троленето и ти е гадничко, но на кой му пука.

    23:07 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не, лъсках

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Това ли успя да":

    докато гледах руско гeй nopнo.

    Коментиран от #19

    23:08 11.11.2026

  • 19 И ти беше

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не, лъсках":

    ГАЯ.
    Ясно, д€ф€кти. рал🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #20, #22

    23:10 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тоя изтърквания от Гай

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Накодите иГаьовете":

    от Гайдружинката, който спореше с теб го ИВА...❌А руснаците

    Коментиран от #24

    23:17 11.11.2026

  • 24 Извра....

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тоя изтърквания от Гай":

    ....теняк някакъв беше🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    23:19 11.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мда, хем дрогиран

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Извра....":

    хем от г.... дружинката :))

    Коментиран от #27

    23:21 11.11.2026

  • 27 Мдааа,

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мда, хем дрогиран":

    и ко?

    Коментиран от #28

    23:23 11.11.2026

  • 28 Коо

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мдааа,":

    ЯЖКокалчета с месо:))

    Коментиран от #29

    23:24 11.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дика

    1 0 Отговор
    Никой с никого не преговаря, идват някакви източни мародери с ултиматуми и искане за украинска и едва ли не европейска капитулация и си заминават. Искат си война хората и е крайно време да си я получат щом друг начин няма. Явно с дипломация и миротворци не става, не е добре ама това е положението. Щом смятат, че могат да победят Нато и Европа да почват, ако не, да се прибират в блатата. Това което в момента правят в Украйна с изключение на Донбас не е война, а тероризъм върху цивилни. Война има в Донбас и те 5г. не могат да я спечелят.

    23:59 11.11.2026