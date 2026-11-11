САЩ искат от Русия нов договор за сигурност с Европа

САЩ са поискали от Русия да изготви ново предложение за бъдещо споразумение за сигурност с Европа, което да включва и руски стъпки за намаляване на напрежението. Идеята е била сред основните теми на двудневните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби, съобщи Axios, позовавайки се на двама източници, запознати с разговорите.
Вашингтон разглежда евентуалната договореност за европейската сигурност като част от по-широко споразумение за край на войната в Украйна. Според американското предложение Москва трябва да изложи не само своите опасения и искания, но и „симетрични стъпки“, с които да убеди европейските държави, че няма да предприеме нова атака.
Къшнър и Уиткоф ще се срещнат с Путин
Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще пътуват до Москва на 12 ноември, където трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин. След това двамата се очаква да заминат за Дъблин, за да разговарят с украинския президент Володимир Зеленски.
САЩ искат европейски представители да участват в следващия кръг от мирните преговори. Това е условие, поставено от американската страна, за да може да се обсъжда сериозно бъдещата система за сигурност в Европа. Русия досега е отказвала европейско участие в разговорите с Украйна.
По данни на Axios американската администрация е заявила пред европейските държави, че няма да подкрепи споразумение с Москва без съгласието на Европа и Украйна. Вашингтон също така не възнамерява да даде на Русия право на вето върху решенията, свързани с европейската сигурност.
Европа остава предпазлива
Европейските правителства са разделени и предпазливи към идеята за нова договореност с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви преди срещите в Абу Даби, че Европа може да обсъжда нова архитектура за сигурност едва след края на войната.
Според източници на Axios европейски представители, участвали в разговорите тази седмица, са се съгласили да работят по двата въпроса едновременно – мирното споразумение и бъдещата система за сигурност. Те обаче са подчертали, че окончателните решения за европейската сигурност трябва да бъдат взети след приключването на войната.
Руският представител Владимир Медински заяви, че Москва иска по-широка сделка за сигурност с Европа. Той обаче обвини редица европейски лидери, че допринасят за продължаването на конфликта и изрази неразбиране защо те трябва да участват в преговорите.
Договорен е обмен на военнопленници
Двудневните разговори в Абу Даби приключиха без обявен голям пробив по въпроса за прекратяване на войната, но Русия и Украйна са постигнали принципна договореност за голям обмен на военнопленници. Според Асошиейтед прес точният брой на освободените ще бъде уточнен на следващите срещи с Путин и Зеленски.
Срещите в Абу Даби бяха първият пряк контакт между руски и украински представители с американско посредничество от февруари насам. Следващият важен етап са разговорите на Къшнър и Уиткоф в Москва и Дъблин, както и срещата на европейските лидери в Дъблин, където сигурността на континента се очаква да бъде сред водещите теми.
Източници: axios.com, apnews.com, rte.ie
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти е ясно.
Коментиран от #4
22:46 11.11.2026
2 Условието е
22:46 11.11.2026
3 Тя несигурността на Европа
Коментиран от #9
22:46 11.11.2026
4 А после
До коментар #1 от "Ти е ясно.":китайците ще си вземат което е китайско.
Коментиран от #6, #7
22:47 11.11.2026
5 ФАКТИ
22:47 11.11.2026
6 Така пише
До коментар #4 от "А после":в пропагандата за глупаци. Вярно звучи по детски глупаво.
22:48 11.11.2026
7 Хахаха
До коментар #4 от "А после":Китайците казват ние сме най- голямата икономическа мощ, а руснаците- най- голямата военна сила. Ти къде бля?
Коментиран от #10
22:48 11.11.2026
8 Копейка
22:49 11.11.2026
9 Дали някой се интересува от мнението ти
До коментар #3 от "Тя несигурността на Европа":Ти как мислиш?
Коментиран от #16
22:50 11.11.2026
10 Той и Путин
До коментар #7 от "Хахаха":казва че е висок 1.80, ама.....
Коментиран от #11
22:52 11.11.2026
11 Той и Зелен С0п0л
До коментар #10 от "Той и Путин":казва, че не е наркоман.
Коментиран от #12
22:53 11.11.2026
12 И аз шмърам
До коментар #11 от "Той и Зелен С0п0л":и кво от това?
Тебе кво те бърка, ако не ти влиза в къщата да те крада и да убивам.
Коментиран от #13
22:55 11.11.2026
13 И затова си с размътен
До коментар #12 от "И аз шмърам":иДдефектен 4ип. Ясни стеНаркоситеБАклЮци.
Коментиран от #15
22:57 11.11.2026
14 Договорите с РеФе-то
23:03 11.11.2026
15 Пробвай и ти
До коментар #13 от "И затова си с размътен":Може пък да ти оправи бъга в софтуера.
Коментиран от #17
23:03 11.11.2026
16 Виждам ти
До коментар #9 от "Дали някой се интересува от мнението ти":Не пасва истината на троленето и ти е гадничко, но на кой му пука.
23:07 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Не, лъсках
До коментар #17 от "Това ли успя да":докато гледах руско гeй nopнo.
Коментиран от #19
23:08 11.11.2026
19 И ти беше
До коментар #18 от "Не, лъсках":ГАЯ.
Ясно, д€ф€кти. рал🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #20, #22
23:10 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тоя изтърквания от Гай
До коментар #21 от "Накодите иГаьовете":от Гайдружинката, който спореше с теб го ИВА...❌А руснаците
Коментиран от #24
23:17 11.11.2026
24 Извра....
До коментар #23 от "Тоя изтърквания от Гай":....теняк някакъв беше🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #26
23:19 11.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мда, хем дрогиран
До коментар #24 от "Извра....":хем от г.... дружинката :))
Коментиран от #27
23:21 11.11.2026
27 Мдааа,
До коментар #26 от "Мда, хем дрогиран":и ко?
Коментиран от #28
23:23 11.11.2026
28 Коо
До коментар #27 от "Мдааа,":ЯЖКокалчета с месо:))
Коментиран от #29
23:24 11.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дика
23:59 11.11.2026