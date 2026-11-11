САЩ искат от Русия нов договор за сигурност с Европа

САЩ са поискали от Русия да изготви ново предложение за бъдещо споразумение за сигурност с Европа, което да включва и руски стъпки за намаляване на напрежението. Идеята е била сред основните теми на двудневните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби, съобщи Axios, позовавайки се на двама източници, запознати с разговорите.

Вашингтон разглежда евентуалната договореност за европейската сигурност като част от по-широко споразумение за край на войната в Украйна. Според американското предложение Москва трябва да изложи не само своите опасения и искания, но и „симетрични стъпки“, с които да убеди европейските държави, че няма да предприеме нова атака.

Още новини от Украйна

Къшнър и Уиткоф ще се срещнат с Путин

„Имахме доста тежки дискусии“, каза Джаред Къшнър след края на преговорите.

Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще пътуват до Москва на 12 ноември, където трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин. След това двамата се очаква да заминат за Дъблин, за да разговарят с украинския президент Володимир Зеленски.

САЩ искат европейски представители да участват в следващия кръг от мирните преговори. Това е условие, поставено от американската страна, за да може да се обсъжда сериозно бъдещата система за сигурност в Европа. Русия досега е отказвала европейско участие в разговорите с Украйна.

По данни на Axios американската администрация е заявила пред европейските държави, че няма да подкрепи споразумение с Москва без съгласието на Европа и Украйна. Вашингтон също така не възнамерява да даде на Русия право на вето върху решенията, свързани с европейската сигурност.

Европа остава предпазлива

Европейските правителства са разделени и предпазливи към идеята за нова договореност с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви преди срещите в Абу Даби, че Европа може да обсъжда нова архитектура за сигурност едва след края на войната.

Според източници на Axios европейски представители, участвали в разговорите тази седмица, са се съгласили да работят по двата въпроса едновременно – мирното споразумение и бъдещата система за сигурност. Те обаче са подчертали, че окончателните решения за европейската сигурност трябва да бъдат взети след приключването на войната.

Руският представител Владимир Медински заяви, че Москва иска по-широка сделка за сигурност с Европа. Той обаче обвини редица европейски лидери, че допринасят за продължаването на конфликта и изрази неразбиране защо те трябва да участват в преговорите.

Договорен е обмен на военнопленници

Двудневните разговори в Абу Даби приключиха без обявен голям пробив по въпроса за прекратяване на войната, но Русия и Украйна са постигнали принципна договореност за голям обмен на военнопленници. Според Асошиейтед прес точният брой на освободените ще бъде уточнен на следващите срещи с Путин и Зеленски.

Срещите в Абу Даби бяха първият пряк контакт между руски и украински представители с американско посредничество от февруари насам. Следващият важен етап са разговорите на Къшнър и Уиткоф в Москва и Дъблин, както и срещата на европейските лидери в Дъблин, където сигурността на континента се очаква да бъде сред водещите теми.

Източници: axios.com, apnews.com, rte.ie