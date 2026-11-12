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Нова рокада в Белия дом: Меган Бауър напуска поста си
  Тема: Избори

Нова рокада в Белия дом: Меган Бауър напуска поста си

12 Ноември, 2026 03:51 414 1

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  • стивън милър-
  • меган бауър-
  • кадрови промени

Ръководителката на Службата по въпросите на кабинета ще остане в администрацията на друга длъжност. Промените започнаха след замяната на Сузи Уайлс със Стивън Милър

Нова рокада в Белия дом: Меган Бауър напуска поста си - 1
Снимка: yahoo.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Меган Бауър ще напусне до края на годината поста си като ръководител на Службата по въпросите на кабинета в Белия дом, но ще остане част от администрацията на Доналд Тръмп. Това съобщи говорителката на Белия дом Алисън Шустър, без да уточни каква ще бъде новата длъжност на Бауър.

„Меган Бауър е ценна част от екипа и ще продължи да работи в Белия дом на нова позиция“, заяви Шустър.

Бауър е свързана с Тръмп още от президентската му кампания през 2016 г. Тя е заемала длъжности, свързани с графика на президента, срещите му с членове на кабинета, медийните му изяви и пътуванията на администрацията. Според Дейли мейл през последните месеци е имало недоволство от работата ѝ, а преходът към новата ѝ роля ще продължи няколко месеца.

Оставката на близък съветник на Уайлс

Рокадата последва смяната на началника на кабинета на Белия дом. Стивън Милър пое поста на 9 ноември, след като Тръмп замени Сузи Уайлс. Решението беше обявено след тежката загуба на републиканците на междинните избори, в резултат на която демократите си върнаха контрола върху Конгреса.

Ричард Уолтърс, който беше заместник-началник на кабинета и близък съветник на Уайлс, подаде оставка дни по-рано. Той е бил на поста от май, а преди това е ръководил комитета по встъпването в длъжност на Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс.

„Да служа на президента Тръмп беше честта на живота ми и винаги ще бъда благодарен на Сузи Уайлс за възможността. Стивън изгражда невероятен и способен екип за изпълнение на дневния ред на президента и очаквам да бъда част от него извън администрацията“, заяви Уолтърс.

От екипа на Милър определиха Уолтърс като ценен член на Белия дом и заявиха, че той ще продължи да помага на администрацията извън институцията. Информацията за оставката му беше потвърдена от Аксиос.

Поредица от напускания

Промените в Белия дом съвпаднаха с поредица от оставки в Министерството на правосъдието. Хармит Дилън напусна ръководния пост в отдела за граждански права, а Джон Айзенбърг и Джейсън Рединг Киньонес се оттеглиха съответно от отдела за национална сигурност и от поста федерален прокурор на Южна Флорида. Брет Шумейт също подаде оставка като ръководител на гражданския отдел.

Асошиейтед прес определи напусканията като ускоряване на кадровото разместване след междинните избори. Заедно с Уайлс и Уолтърс това означава, че най-малко шестима високопоставени представители на администрацията са напуснали постовете си през последната седмица, докато Бауър се подготвя да премине на нова длъжност.

Тръмп заяви, че промените в екипа са част от работата на всяка администрация. „Понякога се променяш“, каза президентът пред журналисти. В интервю за „60 минути“ той допусна и нови промени в кабинета, но не посочи конкретни имена. Сред обсъжданите варианти е бъдещето на министъра на отбраната Пийт Хегсет, когото Тръмп публично защити и определи като човек, който върши „страхотна работа“.

Източници: dailymail.com, axios.com, apnews.com


САЩ
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