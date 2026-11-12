Израелски удари убиха най-малко девет души в Газа

Най-малко девет палестинци са загинали при израелски удари в различни райони на Газа, съобщи „Ал Джазира“. Атаките са извършени на фона на тежки наводнения, засегнали десетки хиляди разселени хора, чиито палатки не осигуряват защита от проливните дъждове.

Най-малко четирима души са загинали при въздушен удар по медицинския комплекс „Насър“ в западната част на Хан Юнис, съобщи говорителят на гражданската защита в Газа Махмуд Басал. При друга атака в квартал „Ал-Сабра“, южно от град Газа, е бил убит 38-годишният Мохамед Салем ал-Дааш.

Палестинец е бил застрелян от израелски сили източно от бежанския лагер „Ал-Бурейдж“ в централната част на анклава. Друг човек е загинал при удар с дрон в квартал „Ал-Насър“, северозападно от град Газа.

Най-малко двама души са били убити, а други са ранени при удар по палатка, в която са били настанени разселени хора в квартал „Шейх Радуан“ в северната част на град Газа. Двама братя от семейство Ал-Абси са загинали, докато са се укривали в палатката си на улица „Ал-Джалаа“.

Десетки хиляди палатки са наводнени

„В друга атака двама братя от семейство Ал-Абси бяха убити, докато се укриваха в палатката си. Никъде в Газа не е безопасно“, е заявила журналистката на „Ал Джазира“ Хинд Худари, която предава от град Газа.

По данни на правителствената медийна служба в Газа най-малко 70 000 палатки са били наводнени след проливните дъждове през уикенда. УНИЦЕФ съобщи, че валежите са засегнали пряко най-малко 106 000 души. В много лагери водата е заляла палатки и санитарни съоръжения.

ООН отправи спешен призив за доставяне на водоустойчиви палатки. Заместник-говорителят на организацията Фархан Хак заяви, че хуманитарните доставки зависят не само от финансиране, но и от разрешения от израелските власти.

„В крайна сметка е необходимо израелските власти да съдействат, като дадат разрешенията, за да можем да доставим тези палатки“, каза Хак.

Заместник генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчър заяви, че някои държави отлагат доставянето на зимни материали до сформирането на ново израелско правителство. Той определи това като „неприемливо оправдание“ и предупреди за последиците от забавянията, блокадите и недостига на финансиране.

Италия обяви извънредна инициатива за 5 милиона евро, предназначена за непосредствена помощ за Газа след наводненията.

Данни за жертвите от войната

Според данни, цитирани от палестинската агенция „Уафа“, от 7 октомври 2023 г. в Газа са загинали 74 653 палестинци, а 176 007 са били ранени. След влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня на 11 октомври 2025 г. са загинали 1622 палестинци, а 5878 са били ранени.

Източници: aljazeera.com