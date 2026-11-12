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Семейство Кенеди поиска съдебна блокада на арката на Тръмп
  Тема: Известни личности

Семейство Кенеди поиска съдебна блокада на арката на Тръмп

12 Ноември, 2026 04:03 432 3

  • семейство кенеди-
  • доналд тръмп-
  • арлингтън-
  • американска политика-
  • съдебен спор

Кери Кенеди заяви пред CNN, че „суетата никога не бива да застава на пътя на доблестта“. Проектът предвижда 76-метрово съоръжение край Националното гробище „Арлингтън“

Семейство Кенеди поиска съдебна блокада на арката на Тръмп - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Девет членове на семейство Кенеди поискаха да се включат в съдебната битка срещу планираната от президента Доналд Тръмп монументална арка край Националното гробище „Арлингтън“. Кери Кенеди, която обсъди спора с Джейк Тапър в предаването The Lead на CNN, заяви: „Суетата никога не бива да застава на пътя на доблестта.“

Проектът предвижда съоръжение с височина 250 фута, или около 76 метра, при Мемориал Съркъл между Мемориала на Линкълн и Националното гробище „Арлингтън“. В съдебните документи роднините на фамилията твърдят, че арката ще прекъсне гледката към гробовете на Кенеди и към вечния огън на гроба на президента Джон Кенеди.

Семейството твърди още, че конструкцията ще хвърля сянка върху гробовете на членове на фамилията и на военнослужещи, погребани в „Арлингтън“. Според ищците това ще наруши замислената връзка между Мемориала на Линкълн, моста „Арлингтън“ и мемориалното пространство около гроба на Джон Кенеди.

Кои са ищците

В искането са посочени Кери Кенеди, Рори Кенеди, Максуел Тейлър Кенеди, Кристофър Кенеди, Кортни Кенеди, Катлийн Кенеди Таунсенд, Джоузеф П. Кенеди II, Джоузеф П. Кенеди III и Едуард М. Кенеди-младши.

Джон Кенеди, Робърт Кенеди и Едуард Кенеди са погребани в Националното гробище „Арлингтън“. Вечният огън на гроба на Джон Кенеди е сред най-разпознаваемите мемориални елементи в комплекса.

Рори Кенеди и Максуел Тейлър Кенеди заявиха от името на семейството, че висока арка, хвърляща сянка върху гробовете на техните родители и чичовци, както и върху гробовете на загинали военнослужещи, би засегнала и принципите, които защитават това място.

Съдът вече спря началото на строителството

Федералната съдийка Таня Чуткан временно забрани на администрацията да започва строителни дейности по проекта за срок от 14 дни. Заповедта беше издадена по дело, заведено от властите на Вашингтон и Вирджиния.

Семейство Кенеди поиска да се присъедини към вече започналото производство. Съдът все още не се е произнесъл по това искане, нито по настояването за по-трайна забрана на строителството.

Националната комисия за столично планиране одобри проекта с 8 гласа срещу 4. Администрацията на Тръмп представя арката като мемориал и като обект, който може да има значение за сигурността на столицата. Противниците на проекта настояват, че за изграждането му е необходимо одобрение от Конгреса и че мястото нарушава исторически и мемориални връзки около „Арлингтън“.

Така спорът остава в съда, където предстои да бъде решено дали роднините на семейство Кенеди ще бъдат допуснати като страни по делото и дали временното спиране на проекта ще бъде продължено.

Източници: cnn.com, news.bloomberglaw.com, courthousenews.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На тая арка ще се люлеят

    3 0 Отговор
    краката на Тръмп

    04:17 12.11.2026

  • 3 Тея в сащ трябва да дойдат да видят

    1 0 Отговор
    Гробищата орландовци и да почерпят опит как нито приживе нито като умреш в пропадналата кочина бг живота ти няма значение🤣🤣🤣🤣

    04:37 12.11.2026