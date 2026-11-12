Тръмп допуска диалог с Иран, демократите се разцепиха след проваления импийчмънт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не е възразил срещу опитите на вицепрезидента Джей Ди Ванс да поднови диалога с Иран, съобщава „Уолстрийт джърнъл“. Ванс е поел водеща роля в усилията за дипломатически изход от конфликта, след като свърза войната с тежките загуби на Републиканската партия на междинните избори.

По данни на Axios вицепрезидентът е изпратил писмо до Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, с предложение за възобновяване на преките преговори. Ванс е разговарял почти всекидневно с посредници от Катар и Пакистан. Американски представители и регионални източници твърдят, че има известен напредък, но той е бавен.

Тръмп е дал знак, че няма да блокира дипломатическия канал. В същото време той продължава да защитава решението за военната операция срещу Иран. Държавният секретар Марко Рубио е заявил, че не очаква бърз пробив и е определил част от иранските искания като неприемливи.

Проваленият вот срещу Хегсет разтърси демократите

Камарата на представителите отхвърли възможността да придвижи процедурата за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Със 211 срещу 204 гласа депутатите насочиха резолюцията към комисия, което на практика блокира инициативата в края на настоящия Конгрес.

Резолюцията беше внесена от републиканеца Томас Маси и съдържа осем пункта, свързани основно с действията на администрацията във войната с Иран, както и с други военни операции. Хегсет отхвърли обвиненията и нарече опита за отстраняването му „политически спектакъл“.

Провалът предизвика остри спорове сред демократите. Единадесет представители на партията не участваха в ключовото гласуване, а отсъствието им се оказа решаващо, тъй като инициативата не достигна необходимото мнозинство. Някои от тях посочиха задръствания, медицински причини и служебни ангажименти. Други демократи ги обвиниха, че не са изпълнили задълженията си.

„Трябва да се явите и да си свършите работата“, заяви пред CNN новоизбраният сенатор от Мичиган Абдул Ел-Сайед, критикувайки колегите си, които са пропуснали вота. Лидерът на демократите в Камарата Хаким Джефрис заяви, че възможността за нова процедура ще бъде обсъдена през януари, когато започне работа новият Конгрес.

Министрите ще получат повече свобода за публичните си изяви

Белият дом планира да отслаби централния контрол върху публичните послания на министрите, съобщава Fox News. Промяната е описана във вътрешен меморандум, според който министрите ще имат по-голяма свобода да говорят от името на ръководените от тях ведомства.

Документът предвижда длъжността „секретар по въпросите на кабинета“ да бъде преобразувана в директор по връзките с кабинета. Новата роля ще бъде насочена към координация и подкрепа, а не към предварително одобряване на всяко публично изявление.

Промяната идва след смяна в ръководството на Белия дом. Стивън Милър пое поста началник на кабинета на президента, а администрацията се опитва да съчетае по-единно политическо послание с по-голяма видимост на отделните министри.

Източници: axios.com, theguardian.com, foxnews.com