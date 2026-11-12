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Медински: Изключена е размяна на територии между Русия и Украйна ОБЗОР
  Тема: Украйна

Медински: Изключена е размяна на територии между Русия и Украйна ОБЗОР

12 Ноември, 2026 04:59 868 16

  • владимир медински-
  • русия-
  • украйна-
  • абу даби-
  • обмен на пленници

След разговорите в Абу Даби териториалният въпрос остава нерешен, а Москва постави акцент върху нова архитектура на европейската сигурност

Медински: Изключена е размяна на територии между Русия и Украйна ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия и Украйна са постигнали принципно споразумение за нов мащабен обмен на военнопленници. Това обяви ръководителят на руската делегация Владимир Медински след двудневните разговори с украински и американски представители в Абу Даби. Той уточни, че конкретните параметри на договореността ще бъдат обявени допълнително, а според американската страна обменът може да се състои през следващите две-три седмици.

Това е единственият конкретен хуманитарен резултат, потвърден след срещата. По основните политически въпроси не е постигнат пробив. Териториалният спор остава нерешен, като Медински заяви, че не вижда възможност за размяна на територии между Русия и Украйна. По думите му Москва продължава да настоява за собствените си условия за уреждане на конфликта.

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Сигурността в Европа е била водещата тема

Медински определи бъдещата архитектура на европейската сигурност като централна тема на разговорите. „В някои въпроси постигнахме разбиране, в други не успяхме, но този разговор ще продължи“, каза той след края на срещата. Руската страна представя въпроса като необходимост от цялостно преосмисляне на действащата система за сигурност в Европа.

По тази тема са обсъждани и по-широки отношения между Русия, САЩ и европейските държави след евентуално прекратяване на войната. Американският пратеник Джаред Къшнър заяви, че между страните продължава да липсва доверие, а териториалните въпроси остават сред най-трудните за решаване.

Москва отхвърли отделна роля на ЕС

Медински каза, че руската делегация не е разговаряла с представители на Европейския съюз, въпреки че европейски представители са се намирали в Абу Даби по време на преговорите. „С представителите на ЕС не сме разговаряли“, заяви той. Според него европейците могат да се включат в бъдещия процес, ако внесат конкретни предложения, а не само политически позиции.

Различията около ролята на Европа остават видими. Украйна и европейските държави настояват да участват пряко в разговорите за бъдещите гаранции за сигурност, докато Москва и Вашингтон обсъждат по-широк формат, в който европейското участие може да бъде включено на по-късен етап.

Следващите разговори ще бъдат в Москва и Дъблин

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва, за да продължат обсъждането на идеите от Абу Даби и да уточнят параметрите на обмена на пленници. След това те планират разговор с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин.

Така след срещата в Абу Даби остава договорен само хуманитарен резултат, докато въпросите за териториите, прекратяването на огъня и бъдещите гаранции за сигурност продължават да разделят страните.

Източници: apnews.com, kommersant.ru, cdn.rtvi.com


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Размяна?

    5 6 Отговор
    Тоз бълнува ли?
    Путин откъде ги изкопава тея?
    На срещата всички му се смяха, като каза сериозно, че руската нация имала един хромозом допълнително.

    Коментиран от #2

    05:02 12.11.2026

  • 2 Хитлер е имал Гьобелс и Менгеле

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Размяна?":

    Путин е по-напред. Медински е две в едно.

    05:07 12.11.2026

  • 3 Европейска сигурност ли?

    6 7 Отговор
    Блатарите да се грижат за своята сигурност!Вън от Европа!

    Коментиран от #7

    05:14 12.11.2026

  • 4 Соломон

    3 6 Отговор
    Вчера докато отразяваха колко украински дронове са свалили отново.Пропуснаха да казат че собственото им аналогово ПВО е свалили 1 Миг 31,1 хеликоптер Ка 52 и 1 хеликоптер Ми 8.А всички те 7 членове на екипажите им са мъртви

    05:19 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само питам

    7 0 Отговор
    Какъв е смисълът от тези срещи? Освен размяната на пленници, нищо друго не могат да постигнат. Москва си знае своето и не отстъпва, защото не иска да повтори грешките си, оказвайки доверие на тези, които многократно са я лъгали. Киев не иска да отстъпва територии, вярвайки все още, че Западът стои твърдо зад него. Краят на войната ще настъпи само след пълния срив на Украйна. И тогава тежко и горко на всички поради гнева на разочарованите в надеждите си украинци, пръснали се по света.

    Коментиран от #12

    05:33 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соломон

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    Грешката на Русия не е една а две.Първата е че нападна Украйна мислейки си че ще се предаде.Втората е че продължава да вярва в това пет години по късно и при милиони убити от двете страни

    Коментиран от #15

    05:37 12.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Мдаааа дааа":

    А утре когато в Сибир се роди Сибирската народна република която иска да се присъедини към Китай.Или Алтайска народна репулика

    05:50 12.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Абе":

    Никой не е забранявал руския ти език.До 2014г в Украйна има над 1250 училища в които се преподава само и единствено на руски език.До 2014г в Украйна 95 % от населението си общува повече на руски език.Само че през 2014г когато Русия анексира Крим и пробва да отцепи Донбас и Луганск всичко се промени.През 2014 украинците разбраха че руснаците не са им братя а след 22г че не са и хота

    05:57 12.11.2026