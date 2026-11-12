Медински: Изключена е размяна на територии между Русия и Украйна ОБЗОР

Русия и Украйна са постигнали принципно споразумение за нов мащабен обмен на военнопленници. Това обяви ръководителят на руската делегация Владимир Медински след двудневните разговори с украински и американски представители в Абу Даби. Той уточни, че конкретните параметри на договореността ще бъдат обявени допълнително, а според американската страна обменът може да се състои през следващите две-три седмици.

Това е единственият конкретен хуманитарен резултат, потвърден след срещата. По основните политически въпроси не е постигнат пробив. Териториалният спор остава нерешен, като Медински заяви, че не вижда възможност за размяна на територии между Русия и Украйна. По думите му Москва продължава да настоява за собствените си условия за уреждане на конфликта.

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Сигурността в Европа е била водещата тема

Медински определи бъдещата архитектура на европейската сигурност като централна тема на разговорите. „В някои въпроси постигнахме разбиране, в други не успяхме, но този разговор ще продължи“, каза той след края на срещата. Руската страна представя въпроса като необходимост от цялостно преосмисляне на действащата система за сигурност в Европа.

По тази тема са обсъждани и по-широки отношения между Русия, САЩ и европейските държави след евентуално прекратяване на войната. Американският пратеник Джаред Къшнър заяви, че между страните продължава да липсва доверие, а териториалните въпроси остават сред най-трудните за решаване.

Москва отхвърли отделна роля на ЕС

Медински каза, че руската делегация не е разговаряла с представители на Европейския съюз, въпреки че европейски представители са се намирали в Абу Даби по време на преговорите. „С представителите на ЕС не сме разговаряли“, заяви той. Според него европейците могат да се включат в бъдещия процес, ако внесат конкретни предложения, а не само политически позиции.

Различията около ролята на Европа остават видими. Украйна и европейските държави настояват да участват пряко в разговорите за бъдещите гаранции за сигурност, докато Москва и Вашингтон обсъждат по-широк формат, в който европейското участие може да бъде включено на по-късен етап.

Следващите разговори ще бъдат в Москва и Дъблин

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва, за да продължат обсъждането на идеите от Абу Даби и да уточнят параметрите на обмена на пленници. След това те планират разговор с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин.

Така след срещата в Абу Даби остава договорен само хуманитарен резултат, докато въпросите за териториите, прекратяването на огъня и бъдещите гаранции за сигурност продължават да разделят страните.

Източници: apnews.com, kommersant.ru, cdn.rtvi.com