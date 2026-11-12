Медински: Изключена е размяна на територии между Русия и Украйна ОБЗОР

Русия и Украйна са постигнали принципно споразумение за нов мащабен обмен на военнопленници. Това обяви ръководителят на руската делегация Владимир Медински след двудневните разговори с украински и американски представители в Абу Даби. Той уточни, че конкретните параметри на договореността ще бъдат обявени допълнително, а според американската страна обменът може да се състои през следващите две-три седмици.
Това е единственият конкретен хуманитарен резултат, потвърден след срещата. По основните политически въпроси не е постигнат пробив. Териториалният спор остава нерешен, като Медински заяви, че не вижда възможност за размяна на територии между Русия и Украйна. По думите му Москва продължава да настоява за собствените си условия за уреждане на конфликта.
Сигурността в Европа е била водещата тема
Медински определи бъдещата архитектура на европейската сигурност като централна тема на разговорите. „В някои въпроси постигнахме разбиране, в други не успяхме, но този разговор ще продължи“, каза той след края на срещата. Руската страна представя въпроса като необходимост от цялостно преосмисляне на действащата система за сигурност в Европа.
По тази тема са обсъждани и по-широки отношения между Русия, САЩ и европейските държави след евентуално прекратяване на войната. Американският пратеник Джаред Къшнър заяви, че между страните продължава да липсва доверие, а териториалните въпроси остават сред най-трудните за решаване.
Москва отхвърли отделна роля на ЕС
Медински каза, че руската делегация не е разговаряла с представители на Европейския съюз, въпреки че европейски представители са се намирали в Абу Даби по време на преговорите. „С представителите на ЕС не сме разговаряли“, заяви той. Според него европейците могат да се включат в бъдещия процес, ако внесат конкретни предложения, а не само политически позиции.
Различията около ролята на Европа остават видими. Украйна и европейските държави настояват да участват пряко в разговорите за бъдещите гаранции за сигурност, докато Москва и Вашингтон обсъждат по-широк формат, в който европейското участие може да бъде включено на по-късен етап.
Следващите разговори ще бъдат в Москва и Дъблин
Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър трябва да се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва, за да продължат обсъждането на идеите от Абу Даби и да уточнят параметрите на обмена на пленници. След това те планират разговор с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин.
Така след срещата в Абу Даби остава договорен само хуманитарен резултат, докато въпросите за териториите, прекратяването на огъня и бъдещите гаранции за сигурност продължават да разделят страните.
Източници: apnews.com, kommersant.ru, cdn.rtvi.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Размяна?
Путин откъде ги изкопава тея?
На срещата всички му се смяха, като каза сериозно, че руската нация имала един хромозом допълнително.
Коментиран от #2
05:02 12.11.2026
2 Хитлер е имал Гьобелс и Менгеле
До коментар #1 от "Размяна?":Путин е по-напред. Медински е две в едно.
05:07 12.11.2026
3 Европейска сигурност ли?
Коментиран от #7
05:14 12.11.2026
4 Соломон
05:19 12.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Само питам
Коментиран от #12
05:33 12.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соломон
До коментар #10 от "Само питам":Грешката на Русия не е една а две.Първата е че нападна Украйна мислейки си че ще се предаде.Втората е че продължава да вярва в това пет години по късно и при милиони убити от двете страни
Коментиран от #15
05:37 12.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соломон
До коментар #13 от "Мдаааа дааа":А утре когато в Сибир се роди Сибирската народна република която иска да се присъедини към Китай.Или Алтайска народна репулика
05:50 12.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Соломон
До коментар #15 от "Абе":Никой не е забранявал руския ти език.До 2014г в Украйна има над 1250 училища в които се преподава само и единствено на руски език.До 2014г в Украйна 95 % от населението си общува повече на руски език.Само че през 2014г когато Русия анексира Крим и пробва да отцепи Донбас и Луганск всичко се промени.През 2014 украинците разбраха че руснаците не са им братя а след 22г че не са и хота
05:57 12.11.2026