Отломки от две ракети паднаха в района на Мека

Отломки от две балистични ракети са паднали в района на Мека, след като са били прехванати и унищожени от саудитската противовъздушна отбрана. Саудитската гражданска защита съобщи, че ракетите са били изстреляни от йеменските хуси, а отломки са паднали на няколко места, включително в село Сабуха.

Не се съобщава за жертви или материални щети в публикуваното изявление. Саудитската гражданска защита определи предполагаемото насочване към цивилни обекти като „грубо нарушение на международното хуманитарно право“ и заяви, че то показва опасен враждебен подход от страна на хусите.

Инцидентът е част от по-широка серия атаки и прехващания. Според коалицията, ръководена от Саудитска Арабия, в сряда са били унищожени три крилати ракети, насочени към района на Рияд, две балистични ракети към западната част на страната и два дрона, летели към района на Мека и южни райони. По-късно саудитската страна съобщи и за прехванат дрон в Източната провинция.

Хусите отричат да целят Мека

Хусите многократно са отхвърляли обвиненията, че насочват удари към Мека и Медина — двата най-свещени града за мюсюлманите. Говорителят на групировката Яхя Сари заяви предишния ден, че военните операции са насочени към петролни съоръжения и военни бази, а не към свещени места. За последния случай хутите все още не са направили отделен коментар.

На фона на ракетните прехващания Саудитска Арабия предупреди за опасност в градовете Таиф, Янбу и Хамис Мушайт. По-късно предупрежденията бяха отменени, съобщи саудитската държавна телевизия.

Подновяване на бойните действия

Хусите превзеха йеменската столица Сана през 2014 г., което доведе до военната намеса на Саудитска Арабия през 2015 г. в подкрепа на международно признатото правителство. Примирие, договорено с посредничеството на ООН през 2022 г., до голяма степен замрази конфликта, но бойните действия са подновени по-рано тази година.

През последните седмици хусите засилиха нападенията с ракети и дронове срещу саудитски летища, пристанища и петролни съоръжения. Рияд отговори с въздушни удари по позиции на групировката в Йемен. Ескалацията засяга и протока Баб ел-Мандеб — стратегически морски маршрут между Червено море и Аденския залив.

Източници: reuters.com, aa.com.tr, arabnews.com