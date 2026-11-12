Без пробив в преговорите, но с нов обрат: САЩ искат да включат Европа

Двудневните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключиха без пробив по най-спорните въпроси, но Вашингтон подготвя промяна във формата на бъдещите срещи. Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф искат Европа да бъде включена пряко в следващия кръг от разговорите.

„Реалността е, че в момента между страните няма никакво доверие. Имаше доста тежки дискусии“, заяви Къшнър на брифинг след срещата, цитиран от Politico. По думите му всички основни теми са били поставени на масата, включително съдбата на спорните украински територии.

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Териториите остават най-трудният въпрос

Настроенията са се променили между двата дни на разговорите. Първият кръг е продължил четири часа и половина и е бил описан от украински представители като конструктивен. Втората среща е приключила след около два часа, като оценката за нея е била по-сдържана.

Къшнър определи териториалния въпрос като „най-трудния“ за решаване. Украинската страна е настояла американските представители да приемат нейните данни за действителната линия на фронта и за размера на окупираните от Русия територии. Според украинската позиция те са значително по-малки от твърденията на Москва.

Въпросът за украинската земя вероятно ще бъде оставен за разговор между лидерите, но според Къшнър до такава среща има още път. „Очевидно е, че между лидерите няма голямо доверие и топли чувства“, каза той.

Принципна договореност за обмен на пленници

Като най-конкретен резултат от срещата беше обявена договореност за мащабно хуманитарно освобождаване на военнопленници. Окончателният брой все още не е уточнен, а Къшнър даде да се разбере, че споразумението зависи от одобрението на руския президент Владимир Путин.

„Един от положителните моменти е, че се договорихме за най-голямото хуманитарно освобождаване на пленници. Утре ще уточним окончателните числа“, заяви Джаред Къшнър.

Той съобщи, че заедно със Стив Уиткоф ще пътува до Москва, за да разговаря с Путин по обсъжданите теми и да търси допълнителен напредък.

Вашингтон иска Европа да бъде „на масата“

Основната промяна в американската позиция е свързана с ролята на европейските държави. Представители на Европейската комисия, Европейския съвет, НАТО, Великобритания, Франция, Германия и Италия са били в Абу Даби, но не са участвали пряко в основните разговори между Русия, Украйна и САЩ.

„Имаме нужда европейците да бъдат на масата за преговори. Казахме директно на президента Путин и на екипа му, че единственият начин този въпрос да бъде решен е те да бъдат с нас“, заяви Къшнър. По думите му европейското участие е необходимо при обсъждането на отношенията с НАТО и бъдещата система за сигурност в Европа.

След срещата с Путин американските представители планират да отпътуват за Дъблин, където ще разговарят лично с Володимир Зеленски. Украинската страна иска възможно най-бързо да бъде определена дата за следващите преговори и се надява на споразумение до края на годината.

Зеленски настоява Европа да излъчи един представител, който да говори от нейно име, и иска този въпрос да бъде решен до края на месеца. Според Къшнър единният европейски глас би бил дори по-голямо постижение от самото допускане на Европа до преговорите.