Без пробив в преговорите, но с нов обрат: САЩ искат да включат Европа

Двудневните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключиха без пробив по най-спорните въпроси, но Вашингтон подготвя промяна във формата на бъдещите срещи. Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф искат Европа да бъде включена пряко в следващия кръг от разговорите.
„Реалността е, че в момента между страните няма никакво доверие. Имаше доста тежки дискусии“, заяви Къшнър на брифинг след срещата, цитиран от Politico. По думите му всички основни теми са били поставени на масата, включително съдбата на спорните украински територии.
Териториите остават най-трудният въпрос
Настроенията са се променили между двата дни на разговорите. Първият кръг е продължил четири часа и половина и е бил описан от украински представители като конструктивен. Втората среща е приключила след около два часа, като оценката за нея е била по-сдържана.
Къшнър определи териториалния въпрос като „най-трудния“ за решаване. Украинската страна е настояла американските представители да приемат нейните данни за действителната линия на фронта и за размера на окупираните от Русия територии. Според украинската позиция те са значително по-малки от твърденията на Москва.
Въпросът за украинската земя вероятно ще бъде оставен за разговор между лидерите, но според Къшнър до такава среща има още път. „Очевидно е, че между лидерите няма голямо доверие и топли чувства“, каза той.
Принципна договореност за обмен на пленници
Като най-конкретен резултат от срещата беше обявена договореност за мащабно хуманитарно освобождаване на военнопленници. Окончателният брой все още не е уточнен, а Къшнър даде да се разбере, че споразумението зависи от одобрението на руския президент Владимир Путин.„Един от положителните моменти е, че се договорихме за най-голямото хуманитарно освобождаване на пленници. Утре ще уточним окончателните числа“, заяви Джаред Къшнър.
Той съобщи, че заедно със Стив Уиткоф ще пътува до Москва, за да разговаря с Путин по обсъжданите теми и да търси допълнителен напредък.
Вашингтон иска Европа да бъде „на масата“
Основната промяна в американската позиция е свързана с ролята на европейските държави. Представители на Европейската комисия, Европейския съвет, НАТО, Великобритания, Франция, Германия и Италия са били в Абу Даби, но не са участвали пряко в основните разговори между Русия, Украйна и САЩ.
„Имаме нужда европейците да бъдат на масата за преговори. Казахме директно на президента Путин и на екипа му, че единственият начин този въпрос да бъде решен е те да бъдат с нас“, заяви Къшнър. По думите му европейското участие е необходимо при обсъждането на отношенията с НАТО и бъдещата система за сигурност в Европа.
След срещата с Путин американските представители планират да отпътуват за Дъблин, където ще разговарят лично с Володимир Зеленски. Украинската страна иска възможно най-бързо да бъде определена дата за следващите преговори и се надява на споразумение до края на годината.
Зеленски настоява Европа да излъчи един представител, който да говори от нейно име, и иска този въпрос да бъде решен до края на месеца. Според Къшнър единният европейски глас би бил дори по-голямо постижение от самото допускане на Европа до преговорите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Могат да изключат Русия,
Коментиран от #9
07:01 12.11.2026
2 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #29, #35
07:04 12.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇺🇦🇧🇬
До коментар #3 от "уууууу":Виж сега,вече всеки нормален човек по света мрaзи рашия,но това не значи,че иска войната да продължава...
Коментиран от #37, #45
07:07 12.11.2026
5 Млад еврас
07:08 12.11.2026
6 Коя Европа
Е, това не са 500-те милиона мирни и нормални европейци. За какво да ги включат? За да унищожат Европа!
Коментиран от #8
07:08 12.11.2026
7 ЕВРОПА И БРИТАНИЯ
Коментиран от #13
07:09 12.11.2026
8 🇺🇦🇧🇬
До коментар #6 от "Коя Европа":Единствените,които плашат с атомни бомби са твоите кремълски господари...
07:10 12.11.2026
9 Европа има
До коментар #1 от "Могат да изключат Русия,":Представител-украйна защото тя е прокси на Европа и финансирана на 200% от Европа.
Коментиран от #15
07:11 12.11.2026
10 усс.ран русофил
Коментиран от #17
07:12 12.11.2026
11 555
07:12 12.11.2026
12 Путин...
Коментиран от #14, #22
07:12 12.11.2026
13 Путин що живее
До коментар #7 от "ЕВРОПА И БРИТАНИЯ":В бункер?
Коментиран от #23
07:13 12.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #21
07:17 12.11.2026
17 петроханец с разместени чакри
До коментар #10 от "усс.ран русофил":Къде е спалнята на ламата?
07:19 12.11.2026
18 ЮРОПЕЙЦИТЕ
Коментиран от #20, #31
07:19 12.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ЕС БОМБИ ПУТИН
До коментар #18 от "ЮРОПЕЙЦИТЕ":Преговори с агресор не са водят.
07:20 12.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Доктор Гълъбов е по-голям агресор
До коментар #22 от "Путин е АГРЕСОР":Иска от болните да си вземат хапчетата редовно.
07:23 12.11.2026
25 Лама
07:24 12.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ииии
До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":Всеки нормален човек вижда, че европейските лидери и тези от ЕК се държат неадекватно и упорстват да видят реалността. А тя е, че ЕС издържа Украйна и войната проста да прави напук на Русия, поддръжа и захранва редовно личните сметки на Зеленски и компания, вследствие на което европейците тънем в мизерия и ЕС фалира.
Коментиран от #33, #42
07:26 12.11.2026
30 КАЯ КАЛАС
07:26 12.11.2026
31 ка какво
До коментар #18 от "ЮРОПЕЙЦИТЕ":След като пометоха коридора на хотела настояват и да подмият преговарящите или поне да им изперат чорапите. Хигиенистите са ненаситни на тема хигиена.
07:27 12.11.2026
32 Какво "включване на европейци"?
Русия ясно заяви, евролейските лидери ако дадат предложение което е разумно, тогава може да има среща
Коментиран от #38
07:28 12.11.2026
33 Ако трябва и кожата
До коментар #29 от "ииии":От гърба ти ще свалят,но ще се помага на Украйна 😄
07:28 12.11.2026
34 Ясно че Украйна,ЕС
07:28 12.11.2026
35 Ами нали
До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":Вече 5 години уреждат справедливия мир за Украйна....защо ако е на масата Путин ще им обърне внимание?!
07:30 12.11.2026
36 Лавров
07:30 12.11.2026
37 Така е
До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":новото нормслно е петроханци, вегани, некадърници, лентяи, сърахливци.. неблагодарници.. мразещи ..
07:31 12.11.2026
38 Какво плямпат от
До коментар #32 от "Какво "включване на европейци"?":Голташка русия е без значение.
07:31 12.11.2026
39 ЗЕЛЕНИЯ НЕ СЛИЗА ОТ САМОЛЕТА
07:31 12.11.2026
40 Путин
Коментиран от #51
07:32 12.11.2026
41 КОЙ ТОЧНО СА ЕВРОПЕЙЦИТЕ
Коментиран от #48
07:33 12.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ФАБ 8000
Коментиран от #47
07:38 12.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Без ЕС няма решение
Коментиран от #52
07:41 12.11.2026
47 Смотан
До коментар #44 от "ФАБ 8000":А ти кой беше?
07:41 12.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 факуса
07:43 12.11.2026
50 ТИ ВЕРНО СИ МНОГО СМОТАН
07:43 12.11.2026
51 факуса
До коментар #40 от "Путин":господарят живее където и колкото иска,останалото е ваш проблем
Коментиран от #53
07:45 12.11.2026
52 Ами като
До коментар #46 от "Без ЕС няма решение":Е силен ЕС за какво му в да сяда на масата...просто да обяви войната за приключила и русия за победена ?! Айде Урсула да подписва от името на Путин и готово
07:46 12.11.2026
53 КОЙ
До коментар #51 от "факуса":Ти е господар на теб робе?
07:47 12.11.2026
54 Инна
Същото важи и за териториите. Върховният главнокомандващ ясно заяви: където стъпи руски войник, там е наше. Днес Медински потвърди тази теза. И дори предложи малък лъч надежда: „Всеки сантиметър от нашата земя ще бъде върнат на Русия“.
Медински заяви и фундаменталната същност, потвърдена от цялата история на човечеството: отстъпките на Русия водят до война и срам за нас. Просто не толкова отдавна вярвахме в благоприличието на Запада и в частност на Европа (като гаранти на Минските споразумения), а после сякаш видяхме светлината. Сега те дори не водят Европа в преговори. Нямат доверие и нямат с кого да говорят. И това е второто нещо, което ми хареса.
След преговорите ЕС се снизходи и отговори, че е готов да обсъди обща система за сигурност с нас, но едва след като боевете прекратят, което ни връща към началото, където беше казано, че това е неприемливо за нас. Така че, или продължаваме и няма да преговаряме с тях, докато... докато не настъпи някаква промяна на
07:50 12.11.2026