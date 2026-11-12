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Без пробив в преговорите, но с нов обрат: САЩ искат да включат Европа
  Тема: Украйна

Без пробив в преговорите, но с нов обрат: САЩ искат да включат Европа

12 Ноември, 2026 06:57 1 297 54

  • преговори за украйна-
  • абу даби-
  • джаред къшнър-
  • европа-
  • обмен на пленници

Разговорите в Абу Даби приключиха без пробив, но с принципна договореност за голям обмен на пленници. Джаред Къшнър и Стив Уиткоф ще търсят съгласието на Владимир Путин за европейско участие

Без пробив в преговорите, но с нов обрат: САЩ искат да включат Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двудневните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключиха без пробив по най-спорните въпроси, но Вашингтон подготвя промяна във формата на бъдещите срещи. Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф искат Европа да бъде включена пряко в следващия кръг от разговорите.

„Реалността е, че в момента между страните няма никакво доверие. Имаше доста тежки дискусии“, заяви Къшнър на брифинг след срещата, цитиран от Politico. По думите му всички основни теми са били поставени на масата, включително съдбата на спорните украински територии.

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Териториите остават най-трудният въпрос

Настроенията са се променили между двата дни на разговорите. Първият кръг е продължил четири часа и половина и е бил описан от украински представители като конструктивен. Втората среща е приключила след около два часа, като оценката за нея е била по-сдържана.

Къшнър определи териториалния въпрос като „най-трудния“ за решаване. Украинската страна е настояла американските представители да приемат нейните данни за действителната линия на фронта и за размера на окупираните от Русия територии. Според украинската позиция те са значително по-малки от твърденията на Москва.

Въпросът за украинската земя вероятно ще бъде оставен за разговор между лидерите, но според Къшнър до такава среща има още път. „Очевидно е, че между лидерите няма голямо доверие и топли чувства“, каза той.

Принципна договореност за обмен на пленници

Като най-конкретен резултат от срещата беше обявена договореност за мащабно хуманитарно освобождаване на военнопленници. Окончателният брой все още не е уточнен, а Къшнър даде да се разбере, че споразумението зависи от одобрението на руския президент Владимир Путин.

„Един от положителните моменти е, че се договорихме за най-голямото хуманитарно освобождаване на пленници. Утре ще уточним окончателните числа“, заяви Джаред Къшнър.

Той съобщи, че заедно със Стив Уиткоф ще пътува до Москва, за да разговаря с Путин по обсъжданите теми и да търси допълнителен напредък.

Вашингтон иска Европа да бъде „на масата“

Основната промяна в американската позиция е свързана с ролята на европейските държави. Представители на Европейската комисия, Европейския съвет, НАТО, Великобритания, Франция, Германия и Италия са били в Абу Даби, но не са участвали пряко в основните разговори между Русия, Украйна и САЩ.

„Имаме нужда европейците да бъдат на масата за преговори. Казахме директно на президента Путин и на екипа му, че единственият начин този въпрос да бъде решен е те да бъдат с нас“, заяви Къшнър. По думите му европейското участие е необходимо при обсъждането на отношенията с НАТО и бъдещата система за сигурност в Европа.

След срещата с Путин американските представители планират да отпътуват за Дъблин, където ще разговарят лично с Володимир Зеленски. Украинската страна иска възможно най-бързо да бъде определена дата за следващите преговори и се надява на споразумение до края на годината.

Зеленски настоява Европа да излъчи един представител, който да говори от нейно име, и иска този въпрос да бъде решен до края на месеца. Според Къшнър единният европейски глас би бил дори по-голямо постижение от самото допускане на Европа до преговорите.


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Могат да изключат Русия,

    14 12 Отговор
    но не могат да не включат ЕС.

    Коментиран от #9

    07:01 12.11.2026

  • 2 🇺🇦🇧🇬

    11 21 Отговор
    Европа е най-големия спонсор на Украйна от началото на войната,изхода пряко я засяга и е повече от ясно,че трябва да участва в преговорите,без нея те са безсмислени,колкото и да не му се иска на Put in XXX

    Коментиран от #29, #35

    07:04 12.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇺🇦🇧🇬

    5 24 Отговор

    До коментар #3 от "уууууу":

    Виж сега,вече всеки нормален човек по света мрaзи рашия,но това не значи,че иска войната да продължава...

    Коментиран от #37, #45

    07:07 12.11.2026

  • 5 Млад еврас

    22 4 Отговор
    Е те и на тези преговори добре ги включиха, оставиха ги да висят в коридора.

    07:08 12.11.2026

  • 6 Коя Европа

    26 5 Отговор
    Тези, които се натискат да бъдат "включени", искат атомна война, ако не възцарява техният фашизъм в Европа!!!
    Е, това не са 500-те милиона мирни и нормални европейци. За какво да ги включат? За да унищожат Европа!

    Коментиран от #8

    07:08 12.11.2026

  • 7 ЕВРОПА И БРИТАНИЯ

    24 3 Отговор
    Са подпалвачите на войната. Винаги ще бъдат под масата.

    Коментиран от #13

    07:09 12.11.2026

  • 8 🇺🇦🇧🇬

    6 20 Отговор

    До коментар #6 от "Коя Европа":

    Единствените,които плашат с атомни бомби са твоите кремълски господари...

    07:10 12.11.2026

  • 9 Европа има

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Могат да изключат Русия,":

    Представител-украйна защото тя е прокси на Европа и финансирана на 200% от Европа.

    Коментиран от #15

    07:11 12.11.2026

  • 10 усс.ран русофил

    4 11 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #17

    07:12 12.11.2026

  • 11 555

    17 0 Отговор
    Тези преговори явно са само за "тупкане на топката". Ясно е, че войната няма да спре скоро. Дано поне не се разшири.

    07:12 12.11.2026

  • 12 Путин...

    14 3 Отговор
    ....никога няма да седне с ЕС и Зелето ма една маса да преговаря, само ако се подписва капитулация. Заради Лондон, Париж и Берлин се подписа мирен договор още в началото, а после постоянно спъват преговорите и няма как с тях да седне, а щом и тях ще ги включат, Путин ще прати секретарката и след пас ще си тръгнат

    Коментиран от #14, #22

    07:12 12.11.2026

  • 13 Путин що живее

    5 13 Отговор

    До коментар #7 от "ЕВРОПА И БРИТАНИЯ":

    В бункер?

    Коментиран от #23

    07:13 12.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    9 2 Отговор
    Как ще коментира тази новина?

    Коментиран от #21

    07:17 12.11.2026

  • 17 петроханец с разместени чакри

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "усс.ран русофил":

    Къде е спалнята на ламата?

    07:19 12.11.2026

  • 18 ЮРОПЕЙЦИТЕ

    13 3 Отговор
    Нали са ги пуснали да пометат коридора на хотела, дето са преговорите. Какво още искат?

    Коментиран от #20, #31

    07:19 12.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ЕС БОМБИ ПУТИН

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "ЮРОПЕЙЦИТЕ":

    Преговори с агресор не са водят.

    07:20 12.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Доктор Гълъбов е по-голям агресор

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Путин е АГРЕСОР":

    Иска от болните да си вземат хапчетата редовно.

    07:23 12.11.2026

  • 25 Лама

    1 0 Отговор
    Сърбеж ли имаш брато?

    07:24 12.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ииии

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":

    Всеки нормален човек вижда, че европейските лидери и тези от ЕК се държат неадекватно и упорстват да видят реалността. А тя е, че ЕС издържа Украйна и войната проста да прави напук на Русия, поддръжа и захранва редовно личните сметки на Зеленски и компания, вследствие на което европейците тънем в мизерия и ЕС фалира.

    Коментиран от #33, #42

    07:26 12.11.2026

  • 30 КАЯ КАЛАС

    4 2 Отговор
    Била много обидена. Не и дали да измие чиниите защото била прекалено глупава.

    07:26 12.11.2026

  • 31 ка какво

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "ЮРОПЕЙЦИТЕ":

    След като пометоха коридора на хотела настояват и да подмият преговарящите или поне да им изперат чорапите. Хигиенистите са ненаситни на тема хигиена.

    07:27 12.11.2026

  • 32 Какво "включване на европейци"?

    7 3 Отговор
    Къде да им разреши Русия да се "включат"? След вчерашния пореден водевил, Русия няма да си губи повче времето с подобни! Не се връзвайте на всяка партенка на и мокри сънища на Politico.

    Русия ясно заяви, евролейските лидери ако дадат предложение което е разумно, тогава може да има среща

    Коментиран от #38

    07:28 12.11.2026

  • 33 Ако трябва и кожата

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "ииии":

    От гърба ти ще свалят,но ще се помага на Украйна 😄

    07:28 12.11.2026

  • 34 Ясно че Украйна,ЕС

    6 1 Отговор
    Нямат карти да накарат русия да отстъпи и да се съгласи на справедлив за Украйна мир...просто освен санкции нямат други лостове. Америка си има други проблеми с Иран и не смятам че те също могат да направят нещо кой знае какво. Така че с или без ЕС на масата войната продължава

    07:28 12.11.2026

  • 35 Ами нали

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":

    Вече 5 години уреждат справедливия мир за Украйна....защо ако е на масата Путин ще им обърне внимание?!

    07:30 12.11.2026

  • 36 Лавров

    7 2 Отговор
    Първо да си сменят политиците, пък ще видим дали да ги включим.

    07:30 12.11.2026

  • 37 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    новото нормслно е петроханци, вегани, некадърници, лентяи, сърахливци.. неблагодарници.. мразещи ..

    07:31 12.11.2026

  • 38 Какво плямпат от

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "Какво "включване на европейци"?":

    Голташка русия е без значение.

    07:31 12.11.2026

  • 39 ЗЕЛЕНИЯ НЕ СЛИЗА ОТ САМОЛЕТА

    9 2 Отговор
    И обикаля европа, а у кииф се отхождат из храстите. Какви преговори с новофашистите - само бой до дупка.

    07:31 12.11.2026

  • 40 Путин

    3 8 Отговор
    До кога ще живее в бункери?

    Коментиран от #51

    07:32 12.11.2026

  • 41 КОЙ ТОЧНО СА ЕВРОПЕЙЦИТЕ

    8 5 Отговор
    Които ще преговарят - позицията на Англия, Франция и Германия не е позицията на всички европейски държави.

    Коментиран от #48

    07:33 12.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ФАБ 8000

    5 0 Отговор
    Само аз мога да накарам новофашистите да разберат реалностите.

    Коментиран от #47

    07:38 12.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Без ЕС няма решение

    1 4 Отговор
    Пусин се оклепа до ушите.Проси от Рижият да му даде Донбас,ама Рижият няма карти.

    Коментиран от #52

    07:41 12.11.2026

  • 47 Смотан

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "ФАБ 8000":

    А ти кой беше?

    07:41 12.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 факуса

    4 1 Отговор
    явно повече преговори няма да има,авропа вече беше гарант и излъга нагло,няма как да са на масата,сащ искат война,затуй ги включват

    07:43 12.11.2026

  • 50 ТИ ВЕРНО СИ МНОГО СМОТАН

    3 1 Отговор
    Жълтопавет мирчевски.

    07:43 12.11.2026

  • 51 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Путин":

    господарят живее където и колкото иска,останалото е ваш проблем

    Коментиран от #53

    07:45 12.11.2026

  • 52 Ами като

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Без ЕС няма решение":

    Е силен ЕС за какво му в да сяда на масата...просто да обяви войната за приключила и русия за победена ?! Айде Урсула да подписва от името на Путин и готово

    07:46 12.11.2026

  • 53 КОЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "факуса":

    Ти е господар на теб робе?

    07:47 12.11.2026

  • 54 Инна

    0 0 Отговор
    Първото нещо, което наистина ми хареса, беше твърдата и последователна позиция на Русия. Европа и Украйна искат прекратяване на огъня във въздуха и в морето, замразяване по линията на съприкосновение. Това е категорично НЕ. Може би сме правили компромиси по-рано, но сме се поучили от горчивия опит и разбираме, че всяко прекратяване на огъня ще се използва единствено като отсрочка преди нов кръг на конфронтация. Затова всяко подобно предложение, независимо кой го прави, се посреща с твърдо НЕ.

    Същото важи и за териториите. Върховният главнокомандващ ясно заяви: където стъпи руски войник, там е наше. Днес Медински потвърди тази теза. И дори предложи малък лъч надежда: „Всеки сантиметър от нашата земя ще бъде върнат на Русия“.

    Медински заяви и фундаменталната същност, потвърдена от цялата история на човечеството: отстъпките на Русия водят до война и срам за нас. Просто не толкова отдавна вярвахме в благоприличието на Запада и в частност на Европа (като гаранти на Минските споразумения), а после сякаш видяхме светлината. Сега те дори не водят Европа в преговори. Нямат доверие и нямат с кого да говорят. И това е второто нещо, което ми хареса.

    След преговорите ЕС се снизходи и отговори, че е готов да обсъди обща система за сигурност с нас, но едва след като боевете прекратят, което ни връща към началото, където беше казано, че това е неприемливо за нас. Така че, или продължаваме и няма да преговаряме с тях, докато... докато не настъпи някаква промяна на

    07:50 12.11.2026