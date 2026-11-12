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Украйна отхвърли исканията на Путин, които според Киев се равняват на капитулация
  Тема: Украйна

Украйна отхвърли исканията на Путин, които според Киев се равняват на капитулация

12 Ноември, 2026 11:05 2 307 91

  • абу даби-
  • сащ-
  • украйна-
  • русия

Западни издания коментират състоялите се в Абу Даби преговори Русия - Украйна с посредничеството на САЩ

Украйна отхвърли исканията на Путин, които според Киев се равняват на капитулация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приключилите вчера двудневни преговори между Русия и Украйна, които се състояха в Абу Даби (ОАЕ) с посредничеството на САЩ, са водеща тема в световния печат днес, предаде БТА.

Великобритания

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Мирните преговори за войната Украйна приключиха с договорена размяна на военнопленници между украинската и руската страна, но без пробив, отчита британският в. "Файненшъл таймс". Дискусиите, в които участваха Русия, Украйна и САЩ, се фокусираха върху гаранциите за сигурността след войната, пише изданието, посочвайки, че според украинския президент Володимир Зеленски е възможно да бъдат разменени по 1500 души от двете страни.

"Руснаците дойдоха с много, много строги инструкции и беше трудно да се смекчи тонът на дискусията", заяви след преговорите Давид Арахамия, един от украинските преговарящи, цитиран от "Файненшъл таймс". "Но начинът, по който представителите на САЩ структурираха разговора, като се фокусираха върху следвоенната картина и за двете страни, според мен отвори диалога и започнахме да работим по-продуктивно", допълва той. Арахамия добави, че е налице "добър импулс за намиране на решение преди Нова година".

Специалният пратеник на Вашингтон Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, заяви, че през двата дни на преговорите е постигнат напредък по отношение на следвоенните гаранции за сигурност за Украйна, но добави, че докато двете страни не уредят териториалния си спор, споразумение не може да бъде постигнато, посочва "Файненшъл таймс".

Британският вестник акцентира, че въпреки оптимизма на САЩ относно евентуално мирно споразумение Русия не е показала в Абу Даби, че е готова да направи компромис с някое от исканията на президента си Владимир Путин, за да прекрати мащабната си война в Украйна. Владимир Медински, главният преговарящ от страна на Москва, заяви, че Русия ще си запази всяка педя земя "по един или друг начин“.

Изискванията на Путин включват Украйна да се оттегли от участъка от фронтовата зона в Донбас, който е под нейния контрол, както и от други две области, частично окупирани от Русия. Настояването на руския президент да завладее още украинска територия, дори когато напредъкът на армията му на бойното поле е забавен, остава една от основните пречки, подчертава британското издание. Украйна отхвърли исканията на Путин, които според Киев се равняват на капитулация.

Европа е притеснена от опитите на Москва да преобразува архитектурата на сигурността на континента, включително чрез налагането на практика н забрана за приемането на нови членове в НАТО и принуждаване на алианса да изтегли войските и военната си техника, разположени на източния му фланг, подчертава "Файненшъл таймс". Русия отказа да се срещне с пратениците на ЕС и НАТО в Абу Даби, които проведоха преговори единствено с делегациите на САЩ и Украйна, допълва вестникът.

Изданието отбелязва, че вчера Зеленски е приветствал сигналите от САЩ, че Вашингтон би бил готов да приеме европейско участие в бъдещи мирни преговори. Той добави, че се нуждае от "конкретни отговори" относно гаранциите за сигурността на Украйна от Къшнър и другия специален пратеник на Тръмп - Стив Уиткоф.

От друга страна, украинският президент заяви, че може да има шанс за пробив в преговорите за прекратяване на войната още тази година, след като пристигна в Ирландия след преговорите в Абу Даби, пише британският в "Гардиън".

"Сега наистина съществува такава възможност, когато всички участници, ангажирани в момента в преговорния процес, искрено искат да постигнат резултат преди 2027 г.", заяви Зеленски, цитиран от "Гардиън". Очаква се той да се срещне със специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след като те се завърнат от среща с руския президент Владимир Путин в Москва.

"Важно е, че американците отлетяха при Путин с конкретни предложения", подчерта Зеленски. "Много бих искал да се върнат в Дъблин с конкретни резултати", заяви той, цитиран от "Гардиън". Зеленски добави, че Украйна се надява на конкретни резултати по отношение на края на войната още тази година, но че много ще зависи от подхода на САЩ към Москва.

Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте разговорите в Абу Даби са показали, че позициите на САЩ, Украйна и Европа са "напълно съгласувани и единни", отбелязва британското издание. Рюте отбеляза, че сега от Русия зависи да покаже, че "е готова да играе по правилата".

САЩ

САЩ призовават Русия да включи Европа в преговорите за Украйна, е водещият акцент по темата за преговорите в Абу Даби на американския в. "Ню Йорк таймс". След края на поредния кръг преговори пратениците на президента Доналд Тръмп заявиха, че ще отпътуват за Москва, докато Кремъл настоява за обсъждане на европейската архитектура за сигурност, посочва изданието.

На първите преки преговори между Русия и Украйна след деветмесечно прекъсване преговарящите се споразумяха за мащабна размяна на военнопленници, както се е случвало след почти всеки кръг от разговори досега, но постигнаха малък напредък по основните въпроси, които ги разделят, включително плана за следвоенната сигурност в региона, отбелязва друго американско издание - "Вашингтон пост".

Според гледната точка на този вестник двудневните разговори в Абу Даби са разкрили задълбочаващо се разминаване между американската и европейската визия за подхода към Русия в преговорите. На свой ред Москва приветства предложението на пратениците на президента Доналд Тръмп да започне обсъждане на това как би изглеждала архитектурата на сигурността след войната - едно от отдавнашните искания на Кремъл, акцентира "Вашингтон пост". Киев и европейските му съюзници обаче са обезпокоени от перспективата за европейски ред за сигурност, изготвен по руски проект.

И Русия, и Украйна искат да знаят "как ще изглежда тяхната система за сигурност", ако войната приключи, отбеляза вчера американският пратеник Джаред Къшнър, цитиран от "Вашингтон пост". "Казахме на руснаците, че очевидно имат своите желания и своите опасения и успяхме да ги обсъдим по време на тази среща", каза той. "Но също така им казахме, че трябва да предложат допълнителни мерки за деескалация и други предложения, ако искат Европа да ги приеме по благоприятен начин. Реалността е, че в момента между страните няма доверие", се допълва в изявлението на зетя на Тръмп, на което се позовава американският вестник.

Предложението на Къшнър използва като модел вече несъществуващия Съвет НАТО - Русия, за да даде на Москва глас в консултациите по въпросите на сигурността на континента, което е дългогодишна цел на руския президент Владимир Путин, отбелязва "Вашингтон пост", припомняйки предупрежденията на някои европейски представители, че този подход носи риска да се легитимира тезата, която Путин отдавна защитава, че пълномащабното нахлуване е било необходимо, защото сигурността на Русия е била застрашена от нарастващата роля на НАТО в Украйна.

Европейските представители, обезпокоени, че САЩ могат да обсъждат континенталната сигурност без тяхно участие, изпратиха екип от високопоставени служители в Абу Даби, но те не бяха включени в тристранните разговори, посочи американският вестник.

Къшнър от своя страна заяви, че една от целите на днешното му посещение с Уиткоф в Москва е "да видим дали можем да включим европейците“ в бъдещите преговори". По думите му НАТО и Европейският съюз биха били "неразделна част" от следвоенната структура за сигурност, но "очевидно нещо не работи, поради което вече сме в петата година на най-дългата война, която Европа е виждала от много време насам", обръща внимание "Вашингтон пост".

Къшнър определи разговорите в Абу Даби като трудни и изтощителни, но все пак продуктивни. Русия отдавна се стреми да има по-голяма роля при определянето на европейската архитектура на сигурност. През 2021 г., само няколко месеца преди пълномащабното нахлуване в Украйна, тя представи списък с искания към Запада, целящи коренно пренаписване на съвременната европейска система за сигурност, припомня "Вашингтон пост"..

Двата документа, единият адресиран до Вашингтон, а другият до НАТО, бяха представени на заседание на вече несъществуващия Съвет НАТО-Русия и включваха забрана за по-нататъшно разширяване на НАТО на изток и връщане към положението отпреди 1997 г., преди Алиансът да приеме нови държави от бившия Източен блок, включително Полша. Тези искания бяха отхвърлени от Запада като неприемливи, а седмици по-късно Русия изпрати войски в Украйна, въпреки уверенията на високопоставени руски представители, че няма намерение да напада съседната държава, посочва изданието.

Няма признаци Русия да се е отказала от тези искания, които обобщават натрупани през годините претенции след разпадането на СССР и загубата на влиянието, с което Москва определяше посоката на развитие на съседните държави, е оценката на вестника.

Членове на руската делегация публично продължават да повтарят, че никакво споразумение няма да бъде приемливо за Русия, ако не бъдат разгледани тези "първопричини" - отдавнашен евфемизъм за исканията чуждестранни войски и мироопазващи сили на НАТО никога да не стъпват в Украйна, Киев да се откаже от стремежа си за членство в алианса, да ограничи военните си сили и да изтегли войските си от източните украински области, които Путин обяви със закон за "нови територии", въпреки че руските сили не успяха да ги завземат изцяло по военен път, обобщава "Вашингон пост".

Киев многократно е заявявал, че тези искания са неприемливи и биха дали на Русия възможност да продължи агресията си, оставяйки Украйна неспособна да се противопостави на бъдещо нападение, припомня американският вестник.

Франция

Преговорите в Абу Даби бяха осуетени от непреклонната руска позиция, е мнението на френския в. "Фигаро". Не е изненадващо, че с изключение на приветстваното споразумение за размяна на военнопленници, преговорите в Абу Даби приключиха без съществен резултат, отбелязва вестникът.

Разбира се, имаше видими основания да се вярва в успех, тъй като моментът изглеждаше благоприятен, посочва "Фигаро". Тръмп винаги е бил човек, който бърза, но след загубата си на изборите, с наближаващото встъпване на демократически Конгрес през януари, той повече от всякога се нуждае от бърз дипломатически успех, смята изданието.

Същото важи и за неговите пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, инвеститори в недвижими имоти, превърнали се в своеобразните Чип и Дейл на американската дипломация, които догодина може и сами да се окажат под натиск заради потенциални конфликти на интереси, отбелязва вестникът.

Друго френско издание - "Монд", посочва, че Кирило Буданов, началник на канцеларията на украинския президент Зеленски, е изглеждал почти развеселен, когато се е изправил лице в лице с руски пратеници. "Изглеждаше, сякаш Буданов разпознава поредната провокация на Владимир Путин", пише "Монд".

На двудневните преговори с цел постигане на напредък към мир между Русия и Украйна Буданов се срещна с Дмитрий Минаев, ръководител на контраразузнаването на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) и с още един член на руската делегация, отбелязва френският вестник. Според украинското разузнаване именно Минаев е организирал опит за убийството на Буданов през 2019 г., припомня "Монд".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    51 5 Отговор
    Нямате карти!

    Коментиран от #26

    11:08 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    9 68 Отговор
    Ужас !!! Още нови поредни години е бункера ...
    Путин остаря там и ще си умре там , без дневна светлина ....горкото малко човеченце !!!

    Коментиран от #31

    11:08 12.11.2026

  • 4 Ххахахах

    83 7 Отговор
    Каквото искат руснаците ще стане, по този или по друг начин.

    Коментиран от #27

    11:08 12.11.2026

  • 5 Трол

    27 2 Отговор
    Хубави преговори бяха все пак.

    11:09 12.11.2026

  • 6 Европеец

    73 3 Отговор
    Някой нещастници си мислят, че капитулация няма да има...... Как си мислят че Русия ще се откаже от това което е завоювала, така че капитулацията е на дневен ред, въпросът е дали ще бъде пълна или частична.... но времето ще покаже...... Така ,че какво да коментирам повече всичко е в ръцете на либералния Путин.....

    Коментиран от #14

    11:09 12.11.2026

  • 7 9999999

    61 2 Отговор
    Значи до последния Украйнец. Мерц ще даде на Украйна 90 милиарда евро от спестяванията си и ще отиде на фронта.

    Коментиран от #12

    11:11 12.11.2026

  • 8 съвсем очаквано

    49 2 Отговор
    че зелките ще се инатят като западните плъхове дорде има война ще кихат в чекмеджета им
    и къв е тоз цирк с преговори
    като условията на Русия се преглеждат или се приемат или не
    пазарлъци на пазара

    11:12 12.11.2026

  • 9 7878

    53 3 Отговор
    90 милиарда, още 70 милиарда, догодина нови 160 милиарда!!! Кой ли ще капитулира?

    11:13 12.11.2026

  • 10 Българин

    3 37 Отговор
    Радев е капитулирал още 1982-ра! На нас, българите, такива политици са ни любими!

    Коментиран от #13

    11:13 12.11.2026

  • 11 Мнение

    34 8 Отговор
    Предстои неизбежна война ЕС-Русия. Тя няма да е ядрена, а конвенционална - с дронове и войници. Забравете за социалните системи. Оръжейните лобита на ЕС, САЩ, Русия ще крадат с години от спестените пари от собственото си население с празни обещания за сигурност. Големият въпрос е кой реши след изкуствения вирус да избива европейското население? Щото и на Запада няма да му се размине.

    11:14 12.11.2026

  • 12 Българин

    5 28 Отговор

    До коментар #7 от "9999999":

    И какво излиза?!? Мерц е виновен, че руснаците убиват украинските си братя?!?

    Коментиран от #22

    11:14 12.11.2026

  • 13 7878

    23 3 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Никъде в статията не се споменава България или български политици ама ти така по инерция, нали?

    11:15 12.11.2026

  • 14 стоян георгиев

    4 42 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Ще има капитулацията я безспорно.на русия.кактомстана 1989 със ссср.първо в знак на добра воля ще се изтеглят от луганск о крим както ссср се изтеглиха от гдр и чехословакия и после почват репарациите.

    Коментиран от #15, #24, #25, #54

    11:16 12.11.2026

  • 15 7878

    16 2 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Дали? А може и да не стане!

    Коментиран от #18

    11:17 12.11.2026

  • 16 Дън Бай

    26 2 Отговор
    След три месеца няма да стигнат белите чаршафи в Киев.

    11:18 12.11.2026

  • 17 Ах ,ах

    23 1 Отговор
    Интересно ми е как сега ще реагира Тръмп ,след вчерашната подигравка на Зе?

    11:18 12.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гориил

    35 2 Отговор
    Никой не е очаквал друг резултат. Войната за унищожаване на Украйна ще се разшири и задълбочи. Европа ще бъде атакувана с нарастваща сила и интензивност. Очакват се избори в почти всички страни от ЕС, на които десни политически партии ще пометат и унищожат глобалистите и либералите. Прагматици и реалисти ще дойдат на власт. Но след това ще последват мерки за строги икономии, замразяване на социалните програми, съкращения на бюджета, разслояване на богатството и изместване към периферията на световната търговия и финанси.Харчиш парите си твърде безотговорно и лекомислено. И икономиката ще те накаже жестоко за това. Много скоро.

    11:21 12.11.2026

  • 20 посочва, че Кирче Будалов

    14 2 Отговор
    изглеждал почти развеселен като чатнал
    че пазарлъците са само на пазара в киев

    11:21 12.11.2026

  • 21 Ама кво се сопвате

    30 3 Отговор
    Не сключихте мир 2022 при добри условия пък сега олеле...
    Набийте си го в главата... мир ще има когато се премахнат причините за СВО или по точно условията на Путин и когато той каже!!!

    11:22 12.11.2026

  • 22 Е кой друг

    26 2 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    да е виновен? шмерц, баба ти шмеркел и целокупният запад, който подпали тази братоубийствена война!

    Коментиран от #66

    11:23 12.11.2026

  • 23 Още пет месеца

    33 3 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Можеш да бъдеш сигурен, че украинската армия ще свърши, преди руската😂

    Коментиран от #28

    11:24 12.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 55555

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Вестник-На амбразурата щот няма копейки!!

    11:26 12.11.2026

  • 27 Роко

    4 22 Отговор

    До коментар #4 от "Ххахахах":

    Ще стане ама друг път. Пробваха всичко първо пробваха с военна сила не им се получи (армията им е слаба въоръжена с древни оръжие и командвана от идиоти), после с терор над цивилните (никога в историята този подход не е действал), дори се молиха на Тръмп да накара Зеленски да им даде поне Донбас пак неуспешно. Така че приятелю какво могат да измислят сега? Е освен повторение на същото до преди месец се опитваха да настъпват настъплението се провали, после започнаха терор над цивилното население, вчера се молиха на Зетьок и Витьок да натиснат укрите да се предадат и отново провал

    Коментиран от #71

    11:26 12.11.2026

  • 28 стоян георгиев

    6 17 Отговор

    До коментар #23 от "Още пет месеца":

    На това се надяват и в москва.само че картинката на фронта показва че в последната година рускитв загуби са колосални за разлика от украинските.особенонслед като украйна овладя средното небе и прифронтовата зона на руската логистика.

    Коментиран от #86

    11:28 12.11.2026

  • 29 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ха-ха-ха":

    Няма нужда да питат никого.просто нямат друга опция.това е обективен процес.

    Коментиран от #30, #32

    11:29 12.11.2026

  • 30 Е те и Наполеон,

    14 3 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    а и хитлер така си мислеха! Обаче изядоха дървото, нали? Историята се повтаря отново! Само наивниците не го разбират.

    Коментиран от #37, #44

    11:32 12.11.2026

  • 31 Некой си

    15 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Путин нали умря преди 8 години, после преди 5 години и последно преди две години.
    Сега щял да остарява.
    А болен ли е все още от рак или между втората и третата смърт е оздравял?
    Къде ви намират?

    Коментиран от #33

    11:35 12.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Па той пет години е ямата си е

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Некой си":

    Жив умрел.

    11:39 12.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Йода

    6 12 Отговор
    Има Путин няма мир, няма Путин има мир.

    11:43 12.11.2026

  • 36 Зеленски

    14 4 Отговор
    Няма ли да ходи в Китай на срещата между Русия, Китай и САЩ? Урсула и тя да прати делегация да правят компания на Зеле пред входа!

    11:43 12.11.2026

  • 37 стоян георгиев

    23 16 Отговор

    До коментар #30 от "Е те и Наполеон,":

    В случая путин играе ролята на наполеон и ще бъде спрян от същите дето спряха и наполеон и хитлер.демек от украинците.

    Коментиран от #43

    11:43 12.11.2026

  • 38 Пламен

    25 8 Отговор
    Няма териториални въпроси. Има международно правни признати граници и русия ги е признала. От тук нататък не може да има никакви претенции

    Коментиран от #45, #46

    11:43 12.11.2026

  • 39 Путин!

    10 15 Отговор
    Няма проблем!
    Като не искате доброволно,тогава ще е...доброЗорно...!

    11:44 12.11.2026

  • 40 Рано или късно

    24 13 Отговор
    Фашистка Русия ще си получи заслуженото с лихвите за тази безсмислена и жестока война.

    Коментиран от #75, #80

    11:44 12.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Надай се

    9 23 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    тричко на ... ти си знаеш! Моли се да не дойде некой, като Сталин! Тогава прошка за западните агресори и алчуги няма да има!

    Коментиран от #50

    11:46 12.11.2026

  • 44 Ами

    13 9 Отговор

    До коментар #30 от "Е те и Наполеон,":

    Срещу Наполеон се би цяла Европа,а срещу Хитлер цял свят.Участието на руснаците е незначително като принос.

    11:46 12.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Абе и

    8 9 Отговор

    До коментар #38 от "Пламен":

    украиНА БЕШЕ подписала договора за пълен НЕУТРАЛИТЕТ, обаче първа го наруши! Като си казал А, казвай и Б!

    Коментиран от #49

    11:47 12.11.2026

  • 47 Капу тулация

    10 7 Отговор
    И требе на У крайна!

    11:48 12.11.2026

  • 48 Факт

    7 10 Отговор
    С това фашистко управление Русия е екзистенциална опасност за мира в света и съществуването на цялото човечество.

    Коментиран от #57

    11:48 12.11.2026

  • 49 Къде го четеш този НЕУТРАЛИТЕТ

    8 3 Отговор

    До коментар #46 от "Абе и":

    Да го прочетем и ние?

    11:49 12.11.2026

  • 50 стоян георгиев

    7 8 Отговор

    До коментар #43 от "Надай се":

    Какво като дойде.ще избие и останалия руски генофонд и готово.сталин изби половината съветско население другото го направи роби.

    11:49 12.11.2026

  • 51 ккк

    6 7 Отговор
    само урсулите да знаят че ще фалират и много по бързо от Русия , но ще го усетят още тази зима т.е . те са почнали да го усещат

    11:49 12.11.2026

  • 52 Военните заводи

    3 4 Отговор
    Са доволни! Очакват премия за бог да прости убитите. Колко трябва да си без душа да работиш това

    11:50 12.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Русията разбира

    6 6 Отговор
    само от сила.

    11:51 12.11.2026

  • 56 стоян георгиев

    5 8 Отговор

    До коментар #45 от "Така е... прав си":

    Путин иска да остане на власт.съсипа.донецка о луганска област о направи населението клошари.в крим има ток през шест часа а в завладените от него области е крайна мизерия.не случайно от олешки в украйна избягаха 1000 човека а в русия 4.

    Коментиран от #61, #63

    11:52 12.11.2026

  • 57 В действителност

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Факт":

    С това фашистко управлени ЕС е заплаха за всички европейци и мира в целият свят! Факт!

    11:53 12.11.2026

  • 58 Забележка

    4 5 Отговор
    Мишени и жертви на кремълската, долнопpoбна пропаганда винаги са били глyпаците и продажниците.

    Коментиран от #65

    11:53 12.11.2026

  • 59 стоян георгиев

    9 4 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    Вие какво мислите няма никакво значение.размяната на тела не е критерии.украйна няма достъп до телата на убитите руснаци.това обаче че го повтаряш показва сериозен проблем в обективността ти.

    Коментиран от #64, #81

    11:54 12.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 И затова

    3 7 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Цяла Западна Европа стачкува!

    Коментиран от #68

    11:54 12.11.2026

  • 62 Нищо общо няма броя на

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    жертвите. Украинците изобщо не съхраняват труповете на окупаторите.

    11:55 12.11.2026

  • 63 Донецк и Луганск да вече кочини

    3 5 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Там 100 години няма да става за нормален живот.Руска им работа.

    11:55 12.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #58 от "Забележка":

    Много си прав,но и те са после са най потърпевшите.в луганск и донецк ждуните сега реват за грешката си 2014 ама е късно!

    11:56 12.11.2026

  • 66 койдазнай

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Е кой друг":

    А може би този, който тръгнал в чужда държава, за да убива брат си, има някаква вина?!?

    11:56 12.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "И затова":

    Калва е връзката?в европа стачкуването е нормална ситуация.

    11:57 12.11.2026

  • 69 Кое точно

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Оня с парчето":

    Ша ми "намааш"? Езика ли?

    11:58 12.11.2026

  • 70 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Нямат достъп":

    Отстъпват щото са по малко и имат по малък ресурс.освен това си пазят хората.сампмчемотстъпват по 5 километра годишно.

    11:58 12.11.2026

  • 71 ежко

    4 11 Отговор

    До коментар #27 от "Роко":

    Не само ,ще ще стане,ами ти ще платиш масрафа.Всищките тактики които ЕС пробва срещу Русия,се оказаха неработещи, всияките прогнози на разни "анализатори", агенции и НПОта -не се сбъднаха.Замо желание и настървеност не стига, трябва и акъл!

    11:59 12.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 хахаха

    3 14 Отговор
    Рюте отбеляза, че сега от Русия зависи да покаже, че "е готова да играе по правилата".

    По вашите фалшиви правила не.

    12:02 12.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Факт

    12 4 Отговор
    Русия губи войната на фронта и точно затова бомбардира украинските градове.
    Над 50 хиляди убити и ранени руснаци за октомври и тази бройка само ще се увеличава.

    Коментиран от #85

    12:04 12.11.2026

  • 78 и това е правилното

    4 12 Отговор
    Ами тя капитулацията е най-правилното решение. Украйна няма да издържи зимата.

    12:04 12.11.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Българин

    2 4 Отговор
    Да,според руските искания,тъй като Русия победи на бойното поле.Само тогава ще има мир.

    12:07 12.11.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Гориил

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Защо наричате непотвърдени и наскоро опровергани данни от реномиран и авторитетен английски вестник колосални? Вестникът твърди, че са били убити 14 000 руски войници, повече от половината от които са били наемници от над 50 държави. Но дори този уважаван вестник не е успял да предостави надеждни оценки.

    12:13 12.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Серсемин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Отивай да помагаш на Украйна, че там имат по-голяма нужда от войници.

    12:19 12.11.2026

  • 89 Очевидно

    1 1 Отговор
    в ЕС има увереност, че войната може да бъде спечелена от украинската армия. Може би ще се даде още една година за се даде възможност за осъществяване на офанзива и изтласкване на руските войски на изток.

    12:25 12.11.2026

  • 90 Украйна

    0 0 Отговор
    може да си върне изгубените териториите по военен път до няколко години. Стига да има достатъчно поддръжка и финасиране от европейците и въздушно разузнаване от САЩ.

    Коментиран от #91

    12:28 12.11.2026

  • 91 Серсемин

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Украйна":

    А войници имат ли в Украйна?

    12:31 12.11.2026