Украйна отхвърли исканията на Путин, които според Киев се равняват на капитулация

Приключилите вчера двудневни преговори между Русия и Украйна, които се състояха в Абу Даби (ОАЕ) с посредничеството на САЩ, са водеща тема в световния печат днес, предаде БТА.
Великобритания
Мирните преговори за войната Украйна приключиха с договорена размяна на военнопленници между украинската и руската страна, но без пробив, отчита британският в. "Файненшъл таймс". Дискусиите, в които участваха Русия, Украйна и САЩ, се фокусираха върху гаранциите за сигурността след войната, пише изданието, посочвайки, че според украинския президент Володимир Зеленски е възможно да бъдат разменени по 1500 души от двете страни.
"Руснаците дойдоха с много, много строги инструкции и беше трудно да се смекчи тонът на дискусията", заяви след преговорите Давид Арахамия, един от украинските преговарящи, цитиран от "Файненшъл таймс". "Но начинът, по който представителите на САЩ структурираха разговора, като се фокусираха върху следвоенната картина и за двете страни, според мен отвори диалога и започнахме да работим по-продуктивно", допълва той. Арахамия добави, че е налице "добър импулс за намиране на решение преди Нова година".
Специалният пратеник на Вашингтон Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, заяви, че през двата дни на преговорите е постигнат напредък по отношение на следвоенните гаранции за сигурност за Украйна, но добави, че докато двете страни не уредят териториалния си спор, споразумение не може да бъде постигнато, посочва "Файненшъл таймс".
Британският вестник акцентира, че въпреки оптимизма на САЩ относно евентуално мирно споразумение Русия не е показала в Абу Даби, че е готова да направи компромис с някое от исканията на президента си Владимир Путин, за да прекрати мащабната си война в Украйна. Владимир Медински, главният преговарящ от страна на Москва, заяви, че Русия ще си запази всяка педя земя "по един или друг начин“.
Изискванията на Путин включват Украйна да се оттегли от участъка от фронтовата зона в Донбас, който е под нейния контрол, както и от други две области, частично окупирани от Русия. Настояването на руския президент да завладее още украинска територия, дори когато напредъкът на армията му на бойното поле е забавен, остава една от основните пречки, подчертава британското издание. Украйна отхвърли исканията на Путин, които според Киев се равняват на капитулация.
Европа е притеснена от опитите на Москва да преобразува архитектурата на сигурността на континента, включително чрез налагането на практика н забрана за приемането на нови членове в НАТО и принуждаване на алианса да изтегли войските и военната си техника, разположени на източния му фланг, подчертава "Файненшъл таймс". Русия отказа да се срещне с пратениците на ЕС и НАТО в Абу Даби, които проведоха преговори единствено с делегациите на САЩ и Украйна, допълва вестникът.
Изданието отбелязва, че вчера Зеленски е приветствал сигналите от САЩ, че Вашингтон би бил готов да приеме европейско участие в бъдещи мирни преговори. Той добави, че се нуждае от "конкретни отговори" относно гаранциите за сигурността на Украйна от Къшнър и другия специален пратеник на Тръмп - Стив Уиткоф.
От друга страна, украинският президент заяви, че може да има шанс за пробив в преговорите за прекратяване на войната още тази година, след като пристигна в Ирландия след преговорите в Абу Даби, пише британският в "Гардиън".
"Сега наистина съществува такава възможност, когато всички участници, ангажирани в момента в преговорния процес, искрено искат да постигнат резултат преди 2027 г.", заяви Зеленски, цитиран от "Гардиън". Очаква се той да се срещне със специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след като те се завърнат от среща с руския президент Владимир Путин в Москва.
"Важно е, че американците отлетяха при Путин с конкретни предложения", подчерта Зеленски. "Много бих искал да се върнат в Дъблин с конкретни резултати", заяви той, цитиран от "Гардиън". Зеленски добави, че Украйна се надява на конкретни резултати по отношение на края на войната още тази година, но че много ще зависи от подхода на САЩ към Москва.
Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте разговорите в Абу Даби са показали, че позициите на САЩ, Украйна и Европа са "напълно съгласувани и единни", отбелязва британското издание. Рюте отбеляза, че сега от Русия зависи да покаже, че "е готова да играе по правилата".
САЩ
САЩ призовават Русия да включи Европа в преговорите за Украйна, е водещият акцент по темата за преговорите в Абу Даби на американския в. "Ню Йорк таймс". След края на поредния кръг преговори пратениците на президента Доналд Тръмп заявиха, че ще отпътуват за Москва, докато Кремъл настоява за обсъждане на европейската архитектура за сигурност, посочва изданието.
На първите преки преговори между Русия и Украйна след деветмесечно прекъсване преговарящите се споразумяха за мащабна размяна на военнопленници, както се е случвало след почти всеки кръг от разговори досега, но постигнаха малък напредък по основните въпроси, които ги разделят, включително плана за следвоенната сигурност в региона, отбелязва друго американско издание - "Вашингтон пост".
Според гледната точка на този вестник двудневните разговори в Абу Даби са разкрили задълбочаващо се разминаване между американската и европейската визия за подхода към Русия в преговорите. На свой ред Москва приветства предложението на пратениците на президента Доналд Тръмп да започне обсъждане на това как би изглеждала архитектурата на сигурността след войната - едно от отдавнашните искания на Кремъл, акцентира "Вашингтон пост". Киев и европейските му съюзници обаче са обезпокоени от перспективата за европейски ред за сигурност, изготвен по руски проект.
И Русия, и Украйна искат да знаят "как ще изглежда тяхната система за сигурност", ако войната приключи, отбеляза вчера американският пратеник Джаред Къшнър, цитиран от "Вашингтон пост". "Казахме на руснаците, че очевидно имат своите желания и своите опасения и успяхме да ги обсъдим по време на тази среща", каза той. "Но също така им казахме, че трябва да предложат допълнителни мерки за деескалация и други предложения, ако искат Европа да ги приеме по благоприятен начин. Реалността е, че в момента между страните няма доверие", се допълва в изявлението на зетя на Тръмп, на което се позовава американският вестник.
Предложението на Къшнър използва като модел вече несъществуващия Съвет НАТО - Русия, за да даде на Москва глас в консултациите по въпросите на сигурността на континента, което е дългогодишна цел на руския президент Владимир Путин, отбелязва "Вашингтон пост", припомняйки предупрежденията на някои европейски представители, че този подход носи риска да се легитимира тезата, която Путин отдавна защитава, че пълномащабното нахлуване е било необходимо, защото сигурността на Русия е била застрашена от нарастващата роля на НАТО в Украйна.
Европейските представители, обезпокоени, че САЩ могат да обсъждат континенталната сигурност без тяхно участие, изпратиха екип от високопоставени служители в Абу Даби, но те не бяха включени в тристранните разговори, посочи американският вестник.
Къшнър от своя страна заяви, че една от целите на днешното му посещение с Уиткоф в Москва е "да видим дали можем да включим европейците“ в бъдещите преговори". По думите му НАТО и Европейският съюз биха били "неразделна част" от следвоенната структура за сигурност, но "очевидно нещо не работи, поради което вече сме в петата година на най-дългата война, която Европа е виждала от много време насам", обръща внимание "Вашингтон пост".
Къшнър определи разговорите в Абу Даби като трудни и изтощителни, но все пак продуктивни. Русия отдавна се стреми да има по-голяма роля при определянето на европейската архитектура на сигурност. През 2021 г., само няколко месеца преди пълномащабното нахлуване в Украйна, тя представи списък с искания към Запада, целящи коренно пренаписване на съвременната европейска система за сигурност, припомня "Вашингтон пост"..
Двата документа, единият адресиран до Вашингтон, а другият до НАТО, бяха представени на заседание на вече несъществуващия Съвет НАТО-Русия и включваха забрана за по-нататъшно разширяване на НАТО на изток и връщане към положението отпреди 1997 г., преди Алиансът да приеме нови държави от бившия Източен блок, включително Полша. Тези искания бяха отхвърлени от Запада като неприемливи, а седмици по-късно Русия изпрати войски в Украйна, въпреки уверенията на високопоставени руски представители, че няма намерение да напада съседната държава, посочва изданието.
Няма признаци Русия да се е отказала от тези искания, които обобщават натрупани през годините претенции след разпадането на СССР и загубата на влиянието, с което Москва определяше посоката на развитие на съседните държави, е оценката на вестника.
Членове на руската делегация публично продължават да повтарят, че никакво споразумение няма да бъде приемливо за Русия, ако не бъдат разгледани тези "първопричини" - отдавнашен евфемизъм за исканията чуждестранни войски и мироопазващи сили на НАТО никога да не стъпват в Украйна, Киев да се откаже от стремежа си за членство в алианса, да ограничи военните си сили и да изтегли войските си от източните украински области, които Путин обяви със закон за "нови територии", въпреки че руските сили не успяха да ги завземат изцяло по военен път, обобщава "Вашингон пост".
Киев многократно е заявявал, че тези искания са неприемливи и биха дали на Русия възможност да продължи агресията си, оставяйки Украйна неспособна да се противопостави на бъдещо нападение, припомня американският вестник.
Франция
Преговорите в Абу Даби бяха осуетени от непреклонната руска позиция, е мнението на френския в. "Фигаро". Не е изненадващо, че с изключение на приветстваното споразумение за размяна на военнопленници, преговорите в Абу Даби приключиха без съществен резултат, отбелязва вестникът.
Разбира се, имаше видими основания да се вярва в успех, тъй като моментът изглеждаше благоприятен, посочва "Фигаро". Тръмп винаги е бил човек, който бърза, но след загубата си на изборите, с наближаващото встъпване на демократически Конгрес през януари, той повече от всякога се нуждае от бърз дипломатически успех, смята изданието.
Същото важи и за неговите пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, инвеститори в недвижими имоти, превърнали се в своеобразните Чип и Дейл на американската дипломация, които догодина може и сами да се окажат под натиск заради потенциални конфликти на интереси, отбелязва вестникът.
Друго френско издание - "Монд", посочва, че Кирило Буданов, началник на канцеларията на украинския президент Зеленски, е изглеждал почти развеселен, когато се е изправил лице в лице с руски пратеници. "Изглеждаше, сякаш Буданов разпознава поредната провокация на Владимир Путин", пише "Монд".
На двудневните преговори с цел постигане на напредък към мир между Русия и Украйна Буданов се срещна с Дмитрий Минаев, ръководител на контраразузнаването на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) и с още един член на руската делегация, отбелязва френският вестник. Според украинското разузнаване именно Минаев е организирал опит за убийството на Буданов през 2019 г., припомня "Монд".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
Коментиран от #26
11:08 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сила
Путин остаря там и ще си умре там , без дневна светлина ....горкото малко човеченце !!!
Коментиран от #31
11:08 12.11.2026
4 Ххахахах
Коментиран от #27
11:08 12.11.2026
5 Трол
11:09 12.11.2026
6 Европеец
Коментиран от #14
11:09 12.11.2026
7 9999999
Коментиран от #12
11:11 12.11.2026
8 съвсем очаквано
и къв е тоз цирк с преговори
като условията на Русия се преглеждат или се приемат или не
пазарлъци на пазара
11:12 12.11.2026
9 7878
11:13 12.11.2026
10 Българин
Коментиран от #13
11:13 12.11.2026
11 Мнение
11:14 12.11.2026
12 Българин
До коментар #7 от "9999999":И какво излиза?!? Мерц е виновен, че руснаците убиват украинските си братя?!?
Коментиран от #22
11:14 12.11.2026
13 7878
До коментар #10 от "Българин":Никъде в статията не се споменава България или български политици ама ти така по инерция, нали?
11:15 12.11.2026
14 стоян георгиев
До коментар #6 от "Европеец":Ще има капитулацията я безспорно.на русия.кактомстана 1989 със ссср.първо в знак на добра воля ще се изтеглят от луганск о крим както ссср се изтеглиха от гдр и чехословакия и после почват репарациите.
Коментиран от #15, #24, #25, #54
11:16 12.11.2026
15 7878
До коментар #14 от "стоян георгиев":Дали? А може и да не стане!
Коментиран от #18
11:17 12.11.2026
16 Дън Бай
11:18 12.11.2026
17 Ах ,ах
11:18 12.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гориил
11:21 12.11.2026
20 посочва, че Кирче Будалов
че пазарлъците са само на пазара в киев
11:21 12.11.2026
21 Ама кво се сопвате
Набийте си го в главата... мир ще има когато се премахнат причините за СВО или по точно условията на Путин и когато той каже!!!
11:22 12.11.2026
22 Е кой друг
До коментар #12 от "Българин":да е виновен? шмерц, баба ти шмеркел и целокупният запад, който подпали тази братоубийствена война!
Коментиран от #66
11:23 12.11.2026
23 Още пет месеца
До коментар #2 от "стоян георгиев":Можеш да бъдеш сигурен, че украинската армия ще свърши, преди руската😂
Коментиран от #28
11:24 12.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 55555
До коментар #1 от "Тръмп":Вестник-На амбразурата щот няма копейки!!
11:26 12.11.2026
27 Роко
До коментар #4 от "Ххахахах":Ще стане ама друг път. Пробваха всичко първо пробваха с военна сила не им се получи (армията им е слаба въоръжена с древни оръжие и командвана от идиоти), после с терор над цивилните (никога в историята този подход не е действал), дори се молиха на Тръмп да накара Зеленски да им даде поне Донбас пак неуспешно. Така че приятелю какво могат да измислят сега? Е освен повторение на същото до преди месец се опитваха да настъпват настъплението се провали, после започнаха терор над цивилното население, вчера се молиха на Зетьок и Витьок да натиснат укрите да се предадат и отново провал
Коментиран от #71
11:26 12.11.2026
28 стоян георгиев
До коментар #23 от "Още пет месеца":На това се надяват и в москва.само че картинката на фронта показва че в последната година рускитв загуби са колосални за разлика от украинските.особенонслед като украйна овладя средното небе и прифронтовата зона на руската логистика.
Коментиран от #86
11:28 12.11.2026
29 стоян георгиев
До коментар #25 от "Ха-ха-ха":Няма нужда да питат никого.просто нямат друга опция.това е обективен процес.
Коментиран от #30, #32
11:29 12.11.2026
30 Е те и Наполеон,
До коментар #29 от "стоян георгиев":а и хитлер така си мислеха! Обаче изядоха дървото, нали? Историята се повтаря отново! Само наивниците не го разбират.
Коментиран от #37, #44
11:32 12.11.2026
31 Некой си
До коментар #3 от "Сила":Путин нали умря преди 8 години, после преди 5 години и последно преди две години.
Сега щял да остарява.
А болен ли е все още от рак или между втората и третата смърт е оздравял?
Къде ви намират?
Коментиран от #33
11:35 12.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Па той пет години е ямата си е
До коментар #31 от "Некой си":Жив умрел.
11:39 12.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Йода
11:43 12.11.2026
36 Зеленски
11:43 12.11.2026
37 стоян георгиев
До коментар #30 от "Е те и Наполеон,":В случая путин играе ролята на наполеон и ще бъде спрян от същите дето спряха и наполеон и хитлер.демек от украинците.
Коментиран от #43
11:43 12.11.2026
38 Пламен
Коментиран от #45, #46
11:43 12.11.2026
39 Путин!
Като не искате доброволно,тогава ще е...доброЗорно...!
11:44 12.11.2026
40 Рано или късно
Коментиран от #75, #80
11:44 12.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Надай се
До коментар #37 от "стоян георгиев":тричко на ... ти си знаеш! Моли се да не дойде некой, като Сталин! Тогава прошка за западните агресори и алчуги няма да има!
Коментиран от #50
11:46 12.11.2026
44 Ами
До коментар #30 от "Е те и Наполеон,":Срещу Наполеон се би цяла Европа,а срещу Хитлер цял свят.Участието на руснаците е незначително като принос.
11:46 12.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Абе и
До коментар #38 от "Пламен":украиНА БЕШЕ подписала договора за пълен НЕУТРАЛИТЕТ, обаче първа го наруши! Като си казал А, казвай и Б!
Коментиран от #49
11:47 12.11.2026
47 Капу тулация
11:48 12.11.2026
48 Факт
Коментиран от #57
11:48 12.11.2026
49 Къде го четеш този НЕУТРАЛИТЕТ
До коментар #46 от "Абе и":Да го прочетем и ние?
11:49 12.11.2026
50 стоян георгиев
До коментар #43 от "Надай се":Какво като дойде.ще избие и останалия руски генофонд и готово.сталин изби половината съветско население другото го направи роби.
11:49 12.11.2026
51 ккк
11:49 12.11.2026
52 Военните заводи
11:50 12.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Русията разбира
11:51 12.11.2026
56 стоян георгиев
До коментар #45 от "Така е... прав си":Путин иска да остане на власт.съсипа.донецка о луганска област о направи населението клошари.в крим има ток през шест часа а в завладените от него области е крайна мизерия.не случайно от олешки в украйна избягаха 1000 човека а в русия 4.
Коментиран от #61, #63
11:52 12.11.2026
57 В действителност
До коментар #48 от "Факт":С това фашистко управлени ЕС е заплаха за всички европейци и мира в целият свят! Факт!
11:53 12.11.2026
58 Забележка
Коментиран от #65
11:53 12.11.2026
59 стоян георгиев
До коментар #53 от "Ами":Вие какво мислите няма никакво значение.размяната на тела не е критерии.украйна няма достъп до телата на убитите руснаци.това обаче че го повтаряш показва сериозен проблем в обективността ти.
Коментиран от #64, #81
11:54 12.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 И затова
До коментар #56 от "стоян георгиев":Цяла Западна Европа стачкува!
Коментиран от #68
11:54 12.11.2026
62 Нищо общо няма броя на
До коментар #53 от "Ами":жертвите. Украинците изобщо не съхраняват труповете на окупаторите.
11:55 12.11.2026
63 Донецк и Луганск да вече кочини
До коментар #56 от "стоян георгиев":Там 100 години няма да става за нормален живот.Руска им работа.
11:55 12.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 стоян георгиев
До коментар #58 от "Забележка":Много си прав,но и те са после са най потърпевшите.в луганск и донецк ждуните сега реват за грешката си 2014 ама е късно!
11:56 12.11.2026
66 койдазнай
До коментар #22 от "Е кой друг":А може би този, който тръгнал в чужда държава, за да убива брат си, има някаква вина?!?
11:56 12.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 стоян георгиев
До коментар #61 от "И затова":Калва е връзката?в европа стачкуването е нормална ситуация.
11:57 12.11.2026
69 Кое точно
До коментар #60 от "Оня с парчето":Ша ми "намааш"? Езика ли?
11:58 12.11.2026
70 стоян георгиев
До коментар #64 от "Нямат достъп":Отстъпват щото са по малко и имат по малък ресурс.освен това си пазят хората.сампмчемотстъпват по 5 километра годишно.
11:58 12.11.2026
71 ежко
До коментар #27 от "Роко":Не само ,ще ще стане,ами ти ще платиш масрафа.Всищките тактики които ЕС пробва срещу Русия,се оказаха неработещи, всияките прогнози на разни "анализатори", агенции и НПОта -не се сбъднаха.Замо желание и настървеност не стига, трябва и акъл!
11:59 12.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 хахаха
По вашите фалшиви правила не.
12:02 12.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Факт
Над 50 хиляди убити и ранени руснаци за октомври и тази бройка само ще се увеличава.
Коментиран от #85
12:04 12.11.2026
78 и това е правилното
12:04 12.11.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Българин
12:07 12.11.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Гориил
До коментар #28 от "стоян георгиев":Защо наричате непотвърдени и наскоро опровергани данни от реномиран и авторитетен английски вестник колосални? Вестникът твърди, че са били убити 14 000 руски войници, повече от половината от които са били наемници от над 50 държави. Но дори този уважаван вестник не е успял да предостави надеждни оценки.
12:13 12.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Серсемин
До коментар #2 от "стоян георгиев":Отивай да помагаш на Украйна, че там имат по-голяма нужда от войници.
12:19 12.11.2026
89 Очевидно
12:25 12.11.2026
90 Украйна
Коментиран от #91
12:28 12.11.2026
91 Серсемин
До коментар #90 от "Украйна":А войници имат ли в Украйна?
12:31 12.11.2026