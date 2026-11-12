Без доверие и без пробив: Москва с хладно послание след преговорите

Твърде рано е да се говори за възстановяване на доверието между Москва и Киев след преговорите в Абу Даби, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.
„Не би било правилно сега да се говори за възстановяване на доверието между двете страни. Ние не поставяме въпроса по този начин“, каза Рябков, цитиран от ТАСС.
Руският дипломат обаче посочи, че разговорите могат да създадат основа за последваща работа. По думите му, ако има достатъчно политическа воля, е възможно да бъде изграден „нещо функционално“, което да помогне за избягване на неконтролируема ескалация. Изявлението му не означава, че Москва смята процеса за постигнал възстановяване на отношенията или доверие между двете страни.
Двудневни преговори с посредничеството на САЩ
Преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби се проведоха в продължение на два дни с посредничеството на САЩ. След края им американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф пристигнаха в Москва за среща с руския президент Владимир Путин.
Двамата бяха посрещнати на московското летище Внуково от Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина. Те разговаряха и с дипломатическия съветник на Кремъл Юрий Ушаков.
Тристранните разговори в Абу Даби се състояха на 10 и 11 ноември. В последвалото изявление Рябков описа възможността за изграждане на работещи механизми като зависима от политическата воля, но не посочи конкретно споразумение за възстановяване на доверието между Москва и Киев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кой му пука че умират Руснаци?
Коментиран от #13, #14, #15, #32, #39
12:09 12.11.2026
4 Йода
12:09 12.11.2026
5 стоян георгиев
12:10 12.11.2026
6 Тотално сте мръднали!
До коментар #1 от "Войната върви по план":Как можете да сте такива? Украинци,руснаци, всички умират за интересите ва други. Вие съвесхи душа имате ли?
Коментиран от #22
12:10 12.11.2026
7 Този месец Русия имаше рекорд
Гробарите са милионери в евро!!
Коментиран от #9, #16
12:10 12.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Злоба....
До коментар #7 от "Този месец Русия имаше рекорд":Злоба ....
12:11 12.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
12:13 12.11.2026
12 Тръмп го няма
12:14 12.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 със сигурност
До коментар #3 от "Кой му пука че умират Руснаци?":на хора с антибългарско и мислене
12:16 12.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
12:16 12.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин
12:17 12.11.2026
20 не съди
До коментар #13 от "Българин":за хората по себе си българино
Коментиран от #26
12:17 12.11.2026
21 Не ми се вярва джуджи да доживее да
Сигурно ще падне от прозореца или ще яде развалена храна
12:17 12.11.2026
22 Войната може да приключи много лесно
До коментар #6 от "Тотално сте мръднали!":Единственото, което се иска е просто Путин да нареди на армията си да се отегли, лесно е!
От началото на 2022 до края на същата година са окупирали 18,5% а от началото на 2023 до днешна дата са окупирали точно 1,5%.
Това са им възможностите. Крайно време е да се задоволят с това, което им позволяват възможностите.
Коментиран от #30
12:17 12.11.2026
23 Много Известен Съветски Актьор
12:18 12.11.2026
24 Тези ли щяха да воюват с НАТО?
12:18 12.11.2026
25 Украйна спря масовата Педофилизация
Факт
12:19 12.11.2026
26 Българин
До коментар #20 от "не съди":Путин казва не аз,че руснаците по-добре да умрат на фронта вместо от пиене.
Коментиран от #28, #34
12:21 12.11.2026
27 пак
До коментар #14 от "Така е":съдиш за хората по себе си..прочети някоя, друга книга, светът е по различен от този в елементарното ти мислене..
12:21 12.11.2026
28 ти кажи за себе си
До коментар #26 от "Българин":остави другите народи..
Те ще се оправят и теб няма да те питат как да живеят и как ще умират
12:23 12.11.2026
29 Дон Корлеоне
12:23 12.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 путин кляка
12:26 12.11.2026
32 Атина Палада
До коментар #3 от "Кой му пука че умират Руснаци?":Руснаците умират за родината си а украинците са пушечно месо на Западняците и умират за тях! Това е разликата!
Коментиран от #42
12:27 12.11.2026
33 Москва
12:27 12.11.2026
34 Атина Палада
До коментар #26 от "Българин":Руснака умира,но роб на чужди сили не става!
Коментиран от #48
12:28 12.11.2026
35 Историк
Коментиран от #38
12:29 12.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гориил
12:30 12.11.2026
38 Атина Палада
До коментар #35 от "Историк":Не се коси,ти не си в опасност ,щом си се хванал здраво за полата на Урсула:)))
12:30 12.11.2026
39 И за теб
До коментар #3 от "Кой му пука че умират Руснаци?":няма да му пука на никого.
12:30 12.11.2026
40 Думи преди
12:32 12.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Соломон
До коментар #32 от "Атина Палада":Как така руснаците умират за родината си докато гинат в украинските полета.И защо всички са или затворници или кандидати за милионери
Коментиран от #46
12:37 12.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Европа
До коментар #44 от "Няма пробив":Ще изчезне заедно с украйна
12:40 12.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Соломон
До коментар #46 от "Атина Палада":Да прав си .Наистина е тъпо да умираш за родината си в Украйна.Важното че по не стават милионери.Защото ако не им плащаха тия пари едвали някой щеше да се сети за родината си
12:43 12.11.2026