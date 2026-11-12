Без доверие и без пробив: Москва с хладно послание след преговорите

Твърде рано е да се говори за възстановяване на доверието между Москва и Киев след преговорите в Абу Даби, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

„Не би било правилно сега да се говори за възстановяване на доверието между двете страни. Ние не поставяме въпроса по този начин“, каза Рябков, цитиран от ТАСС.

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Руският дипломат обаче посочи, че разговорите могат да създадат основа за последваща работа. По думите му, ако има достатъчно политическа воля, е възможно да бъде изграден „нещо функционално“, което да помогне за избягване на неконтролируема ескалация. Изявлението му не означава, че Москва смята процеса за постигнал възстановяване на отношенията или доверие между двете страни.

Двудневни преговори с посредничеството на САЩ

Преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби се проведоха в продължение на два дни с посредничеството на САЩ. След края им американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф пристигнаха в Москва за среща с руския президент Владимир Путин.

Двамата бяха посрещнати на московското летище Внуково от Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина. Те разговаряха и с дипломатическия съветник на Кремъл Юрий Ушаков.

Тристранните разговори в Абу Даби се състояха на 10 и 11 ноември. В последвалото изявление Рябков описа възможността за изграждане на работещи механизми като зависима от политическата воля, но не посочи конкретно споразумение за възстановяване на доверието между Москва и Киев.