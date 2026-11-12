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Без доверие и без пробив: Москва с хладно послание след преговорите
  Тема: Украйна

Без доверие и без пробив: Москва с хладно послание след преговорите

12 Ноември, 2026 12:07 1 400 50

  • сергей рябков-
  • москва и киев-
  • преговори в абу даби-
  • владимир путин-
  • стив уиткоф

Руският заместник-външен министър заяви, че преговорите в Абу Даби могат да доведат до работещи механизми при достатъчно политическа воля

Без доверие и без пробив: Москва с хладно послание след преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Твърде рано е да се говори за възстановяване на доверието между Москва и Киев след преговорите в Абу Даби, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.

„Не би било правилно сега да се говори за възстановяване на доверието между двете страни. Ние не поставяме въпроса по този начин“, каза Рябков, цитиран от ТАСС.

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Руският дипломат обаче посочи, че разговорите могат да създадат основа за последваща работа. По думите му, ако има достатъчно политическа воля, е възможно да бъде изграден „нещо функционално“, което да помогне за избягване на неконтролируема ескалация. Изявлението му не означава, че Москва смята процеса за постигнал възстановяване на отношенията или доверие между двете страни.

Двудневни преговори с посредничеството на САЩ

Преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби се проведоха в продължение на два дни с посредничеството на САЩ. След края им американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф пристигнаха в Москва за среща с руския президент Владимир Путин.

Двамата бяха посрещнати на московското летище Внуково от Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина. Те разговаряха и с дипломатическия съветник на Кремъл Юрий Ушаков.

Тристранните разговори в Абу Даби се състояха на 10 и 11 ноември. В последвалото изявление Рябков описа възможността за изграждане на работещи механизми като зависима от политическата воля, но не посочи конкретно споразумение за възстановяване на доверието между Москва и Киев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кой му пука че умират Руснаци?

    9 28 Отговор
    Каза путин

    Коментиран от #13, #14, #15, #32, #39

    12:09 12.11.2026

  • 4 Йода

    9 32 Отговор
    Края на войната върви с края на жалкото кремълско джудже.

    12:09 12.11.2026

  • 5 стоян георгиев

    5 31 Отговор
    Нищо няма да стане докато сащ не застанат твърдо зад украйна.

    12:10 12.11.2026

  • 6 Тотално сте мръднали!

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Войната върви по план":

    Как можете да сте такива? Украинци,руснаци, всички умират за интересите ва други. Вие съвесхи душа имате ли?

    Коментиран от #22

    12:10 12.11.2026

  • 7 Този месец Русия имаше рекорд

    6 31 Отговор
    65000 черни чувала бяха пратени в Русия

    Гробарите са милионери в евро!!

    Коментиран от #9, #16

    12:10 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Злоба....

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "Този месец Русия имаше рекорд":

    Злоба ....

    12:11 12.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    25 5 Отговор
    Нищо не може да спре победния ход на руската армия освободителка!

    12:13 12.11.2026

  • 12 Тръмп го няма

    6 10 Отговор
    Може и Америка да се псесъедини към Европа

    12:14 12.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 със сигурност

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Кой му пука че умират Руснаци?":

    на хора с антибългарско и мислене

    12:16 12.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    20 2 Отговор
    Край на войната е равносилно на шут за Зелето и урсуляците. Ама те не го искат това.

    12:16 12.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    3 10 Отговор
    Ако искат пробив, на килимчето пред Урсула. А така, нека се срещат и да преговарят, коа искат и 1000 пъти.

    12:17 12.11.2026

  • 20 не съди

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    за хората по себе си българино

    Коментиран от #26

    12:17 12.11.2026

  • 21 Не ми се вярва джуджи да доживее да

    3 9 Отговор
    2028

    Сигурно ще падне от прозореца или ще яде развалена храна

    12:17 12.11.2026

  • 22 Войната може да приключи много лесно

    4 19 Отговор

    До коментар #6 от "Тотално сте мръднали!":

    Единственото, което се иска е просто Путин да нареди на армията си да се отегли, лесно е!
    От началото на 2022 до края на същата година са окупирали 18,5% а от началото на 2023 до днешна дата са окупирали точно 1,5%.
    Това са им възможностите. Крайно време е да се задоволят с това, което им позволяват възможностите.

    Коментиран от #30

    12:17 12.11.2026

  • 23 Много Известен Съветски Актьор

    2 10 Отговор
    Тоя от снимката гледа, като нацапал гащите. Разбрал е какво се случи с посланика на Русия в САЩ и знае, че и него го чака подобно "пенсиониране с почести".

    12:18 12.11.2026

  • 24 Тези ли щяха да воюват с НАТО?

    6 2 Отговор
    Тези ли бе???

    12:18 12.11.2026

  • 25 Украйна спря масовата Педофилизация

    6 10 Отговор
    На Русия
    Факт

    12:19 12.11.2026

  • 26 Българин

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "не съди":

    Путин казва не аз,че руснаците по-добре да умрат на фронта вместо от пиене.

    Коментиран от #28, #34

    12:21 12.11.2026

  • 27 пак

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    съдиш за хората по себе си..прочети някоя, друга книга, светът е по различен от този в елементарното ти мислене..

    12:21 12.11.2026

  • 28 ти кажи за себе си

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    остави другите народи..
    Те ще се оправят и теб няма да те питат как да живеят и как ще умират

    12:23 12.11.2026

  • 29 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор
    Тръмп разтовари ли нафтата?

    12:23 12.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 путин кляка

    4 1 Отговор
    Китай е против използването на енергийните и хранителните ресурси като инструменти за водене на политика и война", каза Си Цзинпин.

    12:26 12.11.2026

  • 32 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кой му пука че умират Руснаци?":

    Руснаците умират за родината си а украинците са пушечно месо на Западняците и умират за тях! Това е разликата!

    Коментиран от #42

    12:27 12.11.2026

  • 33 Москва

    5 0 Отговор
    Не вярва на сълзи.

    12:27 12.11.2026

  • 34 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Руснака умира,но роб на чужди сили не става!

    Коментиран от #48

    12:28 12.11.2026

  • 35 Историк

    4 5 Отговор
    Агент Краснов продължава да тероризира Украйна в услуга на терориста Путин. Ясно е на всеки мислещ човек,че светът е в огромна опасност от съвместните действия на двамата злодеи на 21 век. За съжаление властта им е огромна и безконтролна, злото се е развихрило безогледно.

    Коментиран от #38

    12:29 12.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гориил

    9 1 Отговор
    Да, европейската военна партия за пореден път отказа на Киев шанс за защита и спасение. Не само Украйна ще пострада, но и Европа. Европейската икономика е под заплаха. Военната истерия е неспособна да генерира сила и енергия. В тихия клинч между Русия и Европа ще спечели този, който има неограничени ресурси, а ще загуби този, който пилее пари и се самозаблуждава. Икономиката не прощава на аматьорите. Очаквайте най-лошото.

    12:30 12.11.2026

  • 38 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    Не се коси,ти не си в опасност ,щом си се хванал здраво за полата на Урсула:)))

    12:30 12.11.2026

  • 39 И за теб

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кой му пука че умират Руснаци?":

    няма да му пука на никого.

    12:30 12.11.2026

  • 40 Думи преди

    2 0 Отговор
    80 години, за съществуването на полухора, ще излязат верни дори и сега...За съжаление!

    12:32 12.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Как така руснаците умират за родината си докато гинат в украинските полета.И защо всички са или затворници или кандидати за милионери

    Коментиран от #46

    12:37 12.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Европа

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Няма пробив":

    Ще изчезне заедно с украйна

    12:40 12.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Да прав си .Наистина е тъпо да умираш за родината си в Украйна.Важното че по не стават милионери.Защото ако не им плащаха тия пари едвали някой щеше да се сети за родината си

    12:43 12.11.2026