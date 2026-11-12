Молдова откри останки от дрон на фона на ново споразумение с Украйна

Останки от неизвестен безпилотен летателен апарат са открити сред лозови масиви в района на Щефан-Воде в Молдова. На място са изпратени експерти от Центъра за техническа криминалистика и съдебно-медицинска експертиза, които трябва да установят какъв е обектът и откъде произхожда.

Молдовската полиция призова гражданите да не се приближават до останките, да не ги докосват и да стоят далеч от района до приключването на проверката. Към този момент няма потвърдено заключение за държавата или структурата, на която принадлежи дронът.

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Нови инциденти във въздушното пространство

Случаят е станал на фона на поредица от инциденти, свързани с войната в Украйна. На 11 ноември националната интегрирана система за наблюдение на Молдова е съобщила за навлизане във въздушното пространство на страната на две крилати ракети „Бандерол“ S8000 по време на мащабни руски атаки срещу Украйна.

В село Киштелица е бил открит и дрон с взривен товар, паднал на около 100 метра от жилищна сграда. След този случай молдовското външно министерство е заявило, че ще обяви служител на руското посолство в Кишинев за персона нон грата. Президентът Мая Санду е заявила, че войната, водена от Русия, продължава да поставя молдовски граждани в опасност.

Кишинев защити договора с Киев

На този фон правителството на Молдова одобри споразумение с Украйна за военно-техническо сътрудничество. Документът предвижда обмен на опит и експертни знания, техническа и научна информация, както и съвместна работа по модернизацията и безопасната експлоатация на военна техника.

Сред посочените направления са логистиката, защитата на критичната инфраструктура, развитието на киберзащитата и наблюдението на въздушното пространство. Договореностите обхващат още инженерното оборудване, защитата от химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи, медицинското осигуряване и защитата на военнослужещите.

Споразумението допуска взаимна помощ и предаване на нелетателно оборудване, включително линейки, специализиран транспорт и безпилотни апарати, които не са предназначени за бойни действия. Предвидено е и сътрудничество при природни бедствия, други кризисни ситуации и хуманитарни операции.

„Сътрудничеството носи изключително консултативен характер“, заяви министърът на отбраната Анатолий Носатий.

По думите му мерките по споразумението не могат да се тълкуват като пряка военна помощ за държава, която се намира във въоръжен конфликт. Премиерът Василе Тофан заяви, че договорът не нарушава неутралитета на Молдова и не създава рискове за сигурността.

„Тук няма никакви тайни. Имаше много необосновани спекулации. Сега обществото може да се убеди, че това споразумение е конструктивно и не ни излага на рискове, а напротив – укрепва ни“, каза Тофан.

Споразумението е подписано на 26 октомври 2026 г. по време на посещение на молдовска делегация в Киев. Социалистическата партия на Молдова го определи като заплаха за неутралитета на страната и заяви, че то може да въвлече Молдова във войната между Украйна и Русия. Правителството отхвърли тези оценки и призова партията да се откаже от „воинствената реторика“.

Източници: eurointegration.com.ua, pravda.com.ua