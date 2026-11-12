Шестима загинаха при израелски удар по болница в Газа

Шестима души са загинали при израелски въздушен удар по болница „Насър“ в Хан Юнис, южната част на Газа, съобщи Министерството на здравеопазването в Газа. Сред жертвите са хирургът Ризк Абу Шайра и 13-годишно момче. Според различни съобщения ранените са между 20 и 28 души.

Ударът е поразил сградата на хирургичното отделение. Повредени са няколко етажа, операционни зали и болнични помещения. Работата на хирургията, радиологията, лабораторията и хирургичните отделения е преустановена.

„Всичко изведнъж се преобърна. В един момент стана тъмно“, разказва пред Ройтерс лекарят Айман Абу Обейд, който е бил ранен при атаката. Той е бил на нощно дежурство, когато взривът е разрушил помещението, в което са спели той и други медици.

Израел заяви, че е целял командир на „Хамас“

Израелската армия заяви, че ударът е бил насочен срещу висш командир на „Хамас“ и други бойци, които според военните са се намирали в болничния комплекс. Армията твърди, че групировката е използвала обекта като щаб и е планирала атаки оттам.

Израелските военни не представиха публични доказателства за твърдението. Те посочиха, че са използвани прецизни боеприпаси и въздушно наблюдение с цел ограничаване на вредите за цивилните.

„Хамас“ отхвърля обвинението, че е използвал болницата като база за операции. Не е съобщено дали посоченият от Израел командир е бил сред убитите или ранените.

Ударът спря работа в ключови отделения

Директорът на болница „Насър“ Ахмед ал-Фара заяви пред Асошиейтед прес, че преди атаката не е било отправяно предупреждение. По думите му медицинските екипи са били принудени да прекратят операциите и работата в радиологията и лабораторията заради разрушенията.

„Никой не е в безопасност тук“, каза ал-Фара. Той предупреди, че други лечебни заведения в района не разполагат с необходимия капацитет за специализираните операции, които са извършвани в „Насър“.

Болницата е едно от малкото все още функциониращи лечебни заведения в Газа. Според болнични служители комплексът е бил атакуван най-малко седем пъти от началото на войната. При предишен удар през 2025 г. там загинаха 22 души, сред които петима журналисти.

Израел започна военната си операция в Газа след атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. По данни на здравните власти в Газа оттогава са загинали над 74 600 палестинци. Министерството не разделя жертвите на цивилни и бойци.

Източници: apnews.com, investing.com, theguardian.com