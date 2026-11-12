Тръмп: Вече не се нуждаем от сделка с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон вече не се нуждае от споразумение с Иран, и поиска от вицепрезидента Джей Ди Ванс да насочи „цялото си внимание“ към предполагаеми корупция и престъпност в градове и щати, управлявани от демократи.

„Не се нуждаем от сделка с Иран. Тези дни отдавна отминаха“, написа Тръмп в Truth Social. Той заяви още, че Съединените щати разполагат с ирански финансови средства за стотици милиарди долари и контролират Ормузкия проток.

Тръмп не представи подробности за твърденията си за финансовите средства и контрола над стратегическия воден път. Ормузкият проток е ключов маршрут за превоза на петрол и природен газ от Персийския залив.

Ванс сменя фокуса след изборната загуба

В същата публикация Тръмп поиска Ванс да се заеме с това, което президентът определи като „мащабна корупция и престъпност“ в демократически управлявани градове и щати. По думите му „бюджетът може бързо да бъде балансиран“ чрез пресичане на тази дейност.

Изявлението идва, след като Ванс публично се дистанцира от позицията на Тръмп за войната с Иран. След тежката загуба на републиканците на междинните избори вицепрезидентът заяви, че конфликтът е допринесъл за изборното поражение и постави под въпрос дали цената му си е струвала.

Асошиейтед прес съобщи, че Ванс е определил по-ранната си препоръка за прекратяване на войната като „правилна“. Според агенцията приблизително една трета от избирателите са посочили войната с Иран като важен фактор при гласуването си, докато около половината са определили като по-значими разходите за живот или корупцията.

Източници: marketscreener.com, apnews.com, axios.com