Кораб се запали след удар край Рас ал-Хайма

Търговски кораб се запали, след като беше ударен от неидентифициран снаряд на около 14 морски мили северозападно от Рас ал-Хайма в Обединените арабски емирства. Инцидентът е станал в сряда, 11 ноември, докато плавателният съд е напускал Ормузкия проток.

Ударът е предизвикал пожар в машинното отделение. Британската агенция за морски операции UKMTO съобщи, че всички членове на екипажа са били евакуирани и че са започнали действия за потушаване на огъня. „Пожарогасенето продължава, а целият екипаж е евакуиран“, се посочва в съобщението, цитирано от Ройтерс.

Морската охранителна компания Амбри уточни, че корабът е бил поразен в кърмата. По данни на компанията няма ранени и не е регистрирано замърсяване на морето. Не са съобщени името на плавателния съд, неговият флаг, товарът или националността на екипажа.

Извършителят не е установен

Към момента няма публично посочен извършител и никоя страна не е поела отговорност за удара. Британските морски агенции не са дали информация какъв тип е бил използваният снаряд, нито са съобщили за оценка на нанесените щети извън пожара в машинното отделение.

Новият инцидент е станал в район, който свързва Персийския залив с Арабско море и е сред най-натоварените морски маршрути за превоз на енергийни суровини. Ройтерс съобщава, че през последните седмици са зачестили нападенията срещу търговски кораби в Персийския залив и около Ормузкия проток.

Следващите действия са свързани с овладяването на пожара и оценката на състоянието на кораба. Засега няма данни за жертви, за разлив или за прекъсване на корабоплаването в района.

Източници: reuters.com, dawn.com