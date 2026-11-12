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Кораб се запали след удар край Рас ал-Хайма
  Тема: Иранската криза

Кораб се запали след удар край Рас ал-Хайма

12 Ноември, 2026 20:00 271 4

  • рас ал-хайма-
  • ормузки проток-
  • морски инцидент-
  • ukmto-
  • амбри

Плавателният съд е бил поразен от неидентифициран снаряд при напускане на Ормузкия проток. Екипажът е евакуиран, няма данни за ранени или замърсяване

Кораб се запали след удар край Рас ал-Хайма - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Търговски кораб се запали, след като беше ударен от неидентифициран снаряд на около 14 морски мили северозападно от Рас ал-Хайма в Обединените арабски емирства. Инцидентът е станал в сряда, 11 ноември, докато плавателният съд е напускал Ормузкия проток.

Ударът е предизвикал пожар в машинното отделение. Британската агенция за морски операции UKMTO съобщи, че всички членове на екипажа са били евакуирани и че са започнали действия за потушаване на огъня. „Пожарогасенето продължава, а целият екипаж е евакуиран“, се посочва в съобщението, цитирано от Ройтерс.

Морската охранителна компания Амбри уточни, че корабът е бил поразен в кърмата. По данни на компанията няма ранени и не е регистрирано замърсяване на морето. Не са съобщени името на плавателния съд, неговият флаг, товарът или националността на екипажа.

Извършителят не е установен

Към момента няма публично посочен извършител и никоя страна не е поела отговорност за удара. Британските морски агенции не са дали информация какъв тип е бил използваният снаряд, нито са съобщили за оценка на нанесените щети извън пожара в машинното отделение.

Новият инцидент е станал в район, който свързва Персийския залив с Арабско море и е сред най-натоварените морски маршрути за превоз на енергийни суровини. Ройтерс съобщава, че през последните седмици са зачестили нападенията срещу търговски кораби в Персийския залив и около Ормузкия проток.

Следващите действия са свързани с овладяването на пожара и оценката на състоянието на кораба. Засега няма данни за жертви, за разлив или за прекъсване на корабоплаването в района.

Източници: reuters.com, dawn.com


Обединени Арабски Емирства
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