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Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантите

Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантите

12 Ноември, 2026 21:00 149 4

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Американският президент поиска Мексико да спре над 1000 души, движещи се към границата на САЩ. Клаудия Шейнбаум заяви, че колоната се разпръсква и няма да има репресии

Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да удвои митата върху мексикански стоки, ако Мексико не спре повече от 1000 мигранти, движещи се на север към американската граница. Заплахата беше отправена в публикация в социалната мрежа на президента.

„Мексико трябва да ги спре сега, а ако не го направи, митата за Мексико незабавно ще бъдат удвоени“, написа Тръмп. Той заяви още, че мигрантите няма да бъдат допуснати в САЩ.

По данни на Ройтерс около 1500 души, предимно от Централна Америка, са тръгнали във вторник от град Тапачула в южния мексикански щат Чиапас, близо до границата с Гватемала. Според агенцията мигрантите са се насочили към Съединените щати с надеждата, че резултатите от последните избори ще доведат до по-либерална имиграционна политика след поемането на контрола върху Конгреса от демократите през януари.

Шейнбаум: Няма да има репресии

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум потвърди, че група мигранти се движи на север, но отхвърли внушението, че колоните достигат американската граница. „Нито една мигрантска колона не е стигала на север“ от януари 2025 г., заяви тя на редовния си брифинг, цитирана от Асошиейтед прес.

Според Шейнбаум колона от около 600 души в Чиапас до голяма степен се е разпръснала, след като участниците са били информирани, че достигането до САЩ ще бъде много трудно. Мексиканските власти разговарят и с друга група от няколкостотин хондурасци, за да ги насърчат да се върнат в страната си.

„Няма да има репресии“, каза Шейнбаум, като посочи, че мексиканските власти имат опит в придружаването на мигранти и в разясняването на рисковете по пътя им.

Митата са част от търговски преговори

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин заяви, че Вашингтон ще използва всички средства, за да гарантира сигурността на границата. „Тази незаконна мигрантска колона няма да бъде допусната в страната“, написа той.

Новата заплаха идва на фона на преговори между САЩ и Мексико за намаляване или премахване на американските мита върху мексикански стоки. Асошиейтед прес посочва, че в момента Вашингтон прилага 10% мито върху стоки извън обхвата на търговското споразумение със САЩ, Мексико и Канада, както и 25% върху средни и тежки камиони.

Отделно САЩ налагат 50% мито върху мексиканската стомана и алуминий и 17% върху мексиканските домати. Засега не е обявено кога точно би влязло в сила евентуално удвояване, нито кои категории стоки ще бъдат засегнати.

Източници: investing.com, apnews.com


САЩ
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