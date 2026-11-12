Израел забрани на Жан-Люк Меланшон да влиза в страната

Израел забрани влизането в страната на лидера на френската партия „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон и на председателката на парламентарната група на формацията Матилд Пано. Решението е взето от външния и вътрешния министър Гидеон Саар, който обвини двамата политици в крайно враждебна политика към Израел и подстрекаване срещу неговите граждани.

„Израел ще отговори твърдо на онези, които се стремят да му навредят, и няма да допуска в страната лица, които действат срещу Израел и подбуждат срещу неговите граждани“, заяви израелското външно министерство.

В изявлението се посочва още, че Меланшон и Пано разпространяват „кървави клевети“ срещу Израел. Израелските власти посочват като причина и позицията на Меланшон за изпращане на френски военни кораби, които при необходимост да ескортират пропалестински флотилии към Газа.

Меланшон: Не съм искал да влизам в Израел

Меланшон реагира на решението, като заяви, че не е разочарован, защото не е планирал да посещава Израел.

„Съжалявам, че израелското правителство ме преследва по този начин. Забраняват ми да влизам на територия, в която не съм искал да влизам“, каза той пред радио „Франс инфо“.

Меланшон е водеща фигура на френската радикална левица и кандидат за президент на изборите във Франция през 2027 г. На партийна проява на 7 ноември той заяви, че при управление на „Непокорна Франция“ страната ще действа пряко в подкрепа на палестинците в Газа и на Западния бряг.

„Френски кораби, като тези на Италия и Испания, ако е необходимо, ще ескортират флотилиите на мобилизирани граждани, за да защитят правата на хората“, каза Меланшон.

Решението последва френска забрана за израелски заселник

Израелската мярка беше обявена ден след като Франция потвърди, че е отказала влизане на Йоси Даган, ръководител на регионалния съвет на Самария на Западния бряг. Френското външно министерство заяви, че той е обект на административна забрана заради активната си роля в прилагането на израелската заселническа политика.

Израелското външно министерство определи решението на Франция като „напълно неприемливо“. Двете взаимни забрани задълбочават напрежението между Париж и Йерусалим заради политиката на Израел на Западния бряг и войната в Газа.

Новата платформа на „Непокорна Франция“ предвижда санкции срещу правителството на Бенямин Нетаняху и спиране на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел. Документът допуска и обсъждане на алтернативи на традиционното решение за две държави, включително създаването на двунационална държава с равни права.

Източници: apnews.com, jpost.com, arabnews.com