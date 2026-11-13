Хусите заявиха, че са атакували петролопровода до Янбу

Йеменските хуси заявиха, че са атакували стратегическия саудитски петролопровод „Изток–Запад“ и петролно съоръжение в пристанищния град Янбу на Червено море.

Военният говорител на групировката Яхя Сари съобщи, че при едната операция с дрон е била поразена помпена станция №7 по петролопровода. Втора атака, по думите му, е била извършена с балистична ракета срещу петролно съоръжение в Янбу. „И двете операции постигнаха целите си“, заяви Сари.

Рияд потвърди атака по съоръжението

На 9 ноември саудитското Министерство на енергетиката съобщи, че петролопроводът „Изток–Запад“ е бил атакуван в района на Медина. Според ведомството е избухнал ограничен пожар, който е бил бързо потушен от аварийните екипи. Няма данни за жертви и ранени, а работата на съоръжението не е била засегната, заяви министерството.

Тогава Саудитска Арабия не посочи кой стои зад атаката. Заявлението на хусите от 12 ноември е първото публично поемане на отговорност за този конкретен удар.

Ключов маршрут за саудитския петрол

Петролопроводът, известен и като „Петролаен“, е дълъг около 1200 километра и свързва производствените райони в източната част на Саудитска Арабия с Янбу на Червено море. Маршрутът позволява на кралството да изнася суров петрол, без товарите да преминават през Ормузкия проток.

Значението на трасето нарасна заради ограниченията за корабоплаването в Ормузкия проток и заплахите за търговския трафик в Червено море. Пристанището Янбу е основен изход за саудитския петрол към Червено море и Средиземноморието.

Саудитска Арабия подкрепя международно признатото правителство на Йемен, докато хусите контролират столицата Сана и обширни райони в северната и западната част на страната.

Източници: english.ahram.org.eg, apnews.com, yemenmonitor.com