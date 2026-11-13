Къшнър: Няма сделка за сигурността в Европа без мир в Украйна

Нови договорености за сигурността в Европа няма да бъдат финализирани преди постигането на всеобхватно споразумение за уреждане на конфликта в Украйна. Това заяви в социалната мрежа X Джаред Къшнър, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„За да сложим окончателен край на военните действия, са ни нужни надеждни гаранции за сигурност, механизми за предотвратяване на конфликти и взаимни ангажименти за деескалация, които ще намалят риска от бъдещи конфликти“, написа Къшнър.

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Той подчерта, че всяка по-широка европейска рамка за сигурност трябва да отчита опасенията на Украйна. По думите му свързаните въпроси ще бъдат обсъждани паралелно, но „с изключение на хуманитарните мерки, решения няма да бъдат финализирани, докато не бъде постигнато всеобхватно споразумение“.

Европейско участие в следващия кръг

Къшнър заяви още, че Русия и Украйна са се съгласили европейски представители да бъдат включени в следващия кръг от преговори. Графикът и подробностите по процеса ще бъдат обявени скоро, добави той.

Изявлението последва срещата на Къшнър и американския пратеник Стив Уиткоф с руския президент Владимир Путин в Москва на 12 ноември. След разговорите Уиткоф заяви, че Русия е дала съгласие европейски представители да се присъединят към бъдещите дискусии. Това е представено като позиция на американската страна, докато Москва не е публикувала отделно потвърждение за конкретния формат.

Представители на Русия и Украйна проведоха подкрепени от САЩ разговори в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Те бяха първите преки преговори между двете страни с американско посредничество от девет месеца. Основният конкретен резултат беше договореност за голям обмен на военнопленници, който се очаква да бъде осъществен през следващите седмици.

Без пробив по ключовите въпроси

До момента не е обявено прекратяване на огъня или всеобхватно мирно споразумение. Според Асошиейтед прес разговорите в Москва не са довели до голям пробив извън договореността за обмен на пленници.

Къшнър определи напредъка в преговорите за Украйна като значителен, но не посочи кои спорни въпроси са били решени. Териториалните въпроси и бъдещите гаранции за сигурност остават сред основните теми в преговорния процес.

Американският план предвижда въпросите за сигурността на Украйна и по-широката европейска архитектура за сигурност да бъдат разглеждани взаимно свързано. Позицията на Къшнър обаче означава, че окончателни решения по европейската рамка няма да бъдат вземани преди общо споразумение за уреждане на войната.

Източници: investing.com, apnews.com, wsau.com