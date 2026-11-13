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Иран твърди, че е унищожил радар на САЩ в Бахрейн
  Тема: Иранската криза

Иран твърди, че е унищожил радар на САЩ в Бахрейн

13 Ноември, 2026 04:52, обновена 13 Ноември, 2026 04:54 195 1

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Техеран представи удара като ответна операция след американски атаки по цели край Сирик. САЩ и Бахрейн не са потвърдили унищожаването на конкретна радарна система

Иран твърди, че е унищожил радар на САЩ в Бахрейн - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иранската Революционна гвардия заяви, че е унищожила американска система за ранно предупреждение в Бахрейн. Твърдението беше разпространено от агенция „Нур нюз“ като част от информация за ответна операция срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт.

Според иранската версия ударът е бил извършен от Въздушно-космическите сили на Корпуса на стражите на ислямската революция и е бил насочен срещу американската инфраструктура на острова, включително обекти, свързани с Пети флот на САЩ. Иран представи операцията като реакция на американски въздушни удари по южното крайбрежие на страната, сред които и цели в района на Сирик.

„Решителен отговор“

Така иранската държавна телевизия определи атаката, цитирана от Ройтерс. Съобщенията от Техеран не посочват вида на използваното оръжие, броя на изстреляните ракети или дронове, нито дали при удара има жертви.

Как се стигна до размяната на удари

На 26 юни Централното командване на САЩ съобщи, че американски сили са поразили складове за ракети и дронове, както и крайбрежни радиолокационни обекти в Иран. Вашингтон заяви, че действията са били предприети след нападение с дрон срещу търговския кораб „Евър Лавли“ в Ормузкия проток.

Иран отрече американската оценка за операцията и свърза последвалите си удари с атаките по цели в провинция Хормозган. Агенция „Нур нюз“ посочи Сирик като един от районите, засегнати от американските действия. На 28 юни иранската Революционна гвардия съобщи, че е насочила ракети и дронове към осем американски военни обекта в Бахрейн и Кувейт.

Какво е потвърдено

Бахрейн потвърди, че ирански дронове са били насочени към територията на страната. Американската страна обаче не е потвърдила, че конкретна система за ранно предупреждение е била унищожена.

По-късен анализ на „Асошиейтед прес“, базиран на сателитни изображения и разговори с регионални представители, показа щети по съоръжения, свързани с американски радари в Бахрейн. Анализът потвърди поражения по защитни конструкции и инфраструктура, но не установи категорично, че посочената от Иран система е била напълно унищожена. Така твърдението за унищожен радар остава иранска военна версия, за която не е представено независимо официално потвърждение.

Източници: nournews.ir, investing.com, apnews.com


Бахрейн
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