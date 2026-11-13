Тръмп иска да реши въпроса с Куба до края на мандата си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да разреши въпроса с Куба преди края на мандата си. Той не изключи използването на военна сила срещу острова, но не обяви конкретен план или срок за действия.

„Бих искал да го реша преди края на мандата си“, каза Тръмп в интервю с консервативния водещ Хю Хюит, публикувано на 12 ноември. Президентът посочи държавния секретар Марко Рубио като човек, който може да ръководи американската политика към Куба.

Рубио е с кубински произход и е бивш сенатор от Флорида. Според Тръмп държавният секретар има силен интерес да бъде намерено решение за острова. Американският президент заяви, че Куба е в тежко състояние и че би било добре да се помогне на хората, които са напуснали страната, след като са били „третирани много зле“ там.

Тръмп не изключи военна операция

На въпрос дали би обмислил ограничено използване на военна сила или кратка операция срещу Куба Тръмп отговори: „Да, абсолютно, бих го обмислил“. Изявлението не означава, че е взето решение за военни действия, а показва, че Вашингтон оставя тази възможност на масата.

През септември Тръмп заяви, че САЩ и Куба могат да постигнат споразумение и че военна операция може да не се наложи. Последните му думи обаче са по-категорични по отношение на срока, в който администрацията му иска да постигне промяна в отношенията с Хавана.

Вашингтон засилва натиска върху Хавана

Администрацията на Тръмп засили икономическия натиск върху Куба през 2026 г. В началото на ноември САЩ обявиха нови санкции срещу 10 физически и юридически лица, свързани с кубинското правителство, армията и петролния сектор. Мерките са част от по-широка политика на натиск, насочена към политическото и икономическото ръководство на острова.

Тръмп не уточни какво точно разбира под „решаване“ на въпроса с Куба. От думите му не става ясно дали става дума за политически преход, ново споразумение с Хавана, промяна на икономическите ограничения или друга форма на натиск.

Източници: news.sbs.co.kr, aol.com, investing.com