Рекордни арести и депортации на мигранти в САЩ

Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) е депортирала 483 200 души през финансовата 2026 година, приключила на 30 септември. Това е най-високият годишен брой депортации в 23-годишната история на службата, съобщи Министерството на вътрешната сигурност.

ICE е отчела и над 491 000 имиграционни ареста. Почти 475 000 от тях са били административни арести за предполагаеми граждански нарушения на имиграционните правила, а не задържания по наказателни обвинения.

Арестите са се ускорили през лятото

През август службата е извършила 50 925 ареста, с което е поставила месечен рекорд. Предишният рекорд е бил отчетен през юли – 50 208 ареста. През септември ICE е съобщила за над 48 000 ареста и около 44 000 депортации.

Броят на депортациите през финансовата 2026 година е с 9% по-висок от предишния рекорд от 442 640 депортации, отчетен през финансовата 2025 година. В сравнение с финансовата 2024 година, последната пълна година от мандата на Джо Байдън, увеличението е около 78% – от 271 480 на 483 200 депортации.

Подробностите за статистиката остават ограничени

„Финансовата 2026 година донесе най-високия брой депортации и арести за всяка година в историята на ICE“, заяви министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин.

Публикуваните данни не дават пълна разбивка колко от депортираните са имали наказателни присъди и какъв е бил статутът на останалите. ICE и Министерството на вътрешната сигурност също не представят единна общонационална статистика за всички депортации, извършвани от федералните имиграционни служби.

Различните институции броят по различен начин принудителните депортации, доброволното напускане и връщанията. Анализ на Transactional Records Access Clearinghouse към университета в Сиракуза показва, че през юли и август 2026 г. формалните депортации са представлявали 63% от всички отчетени от ICE депортации за периода.

„Точно е, че ICE извършва рекорден брой арести“, заяви Марк Розенблум от Института за миграционна политика, бивш високопоставен служител, отговарял за статистиката в Министерството на вътрешната сигурност. По думите му обаче публикуваните ограничени данни не позволяват да се види подробната картина.

Администрацията на Доналд Тръмп спря редовното публикуване на подробни месечни данни за имиграционните арести, задържанията и депортациите след началото на втория му мандат. Така сравненията с предишни години се правят при различия в начина на отчитане.

Новият рекорд на ICE надхвърля и показателя от 405 090 депортации през 2014 г., когато президент беше Барак Обама. По-широките национални статистики за някои периоди в началото на 2000-те обаче включват действия и на други агенции и не са пряко съпоставими с данните, публикувани от ICE.

Източници: apnews.com, cbsnews.com