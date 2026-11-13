Иран удари американска радарна система в Бахрейн

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал и унищожил американски радар за ранно предупреждение на остров Бахрейн. Твърдението е излъчено от иранската държавна телевизия и не е потвърдено от САЩ или от властите в Бахрейн.

Според изявлението операцията е извършена от аерокосмическите сили на КГИР няколко часа преди съобщението. Иранската Революционна гвардия представя удара като ответна акция след въздушна атака срещу телекомуникационна кула в Сирик, пристанищен град в южната иранска провинция Хормозган.

„Преди няколко часа бойци на аерокосмическите сили на КГИР атакуваха и унищожиха радар за ранно предупреждение на американските агресори на остров Бахрейн, в отговор на вражеска въздушна атака срещу телекомуникационна кула в Сирик“, заяви КГИР.

Революционната гвардия определи операцията като „сериозно предупреждение“ и призова САЩ да прекратят въздушните провокации и това, което Техеран нарича контрабанда на петрол през Ормузкия проток. В изявлението се посочва още, че при повторение на подобни действия аерокосмическите сили на КГИР са готови да отговорят.

Няма потвърждение от Вашингтон и Манама

Нито американските власти, нито Бахрейн са потвърдили, че е извършен удар по американски радар или друго съоръжение на острова. Това оставя информацията на ниво твърдение на иранската страна.

Военни бази и съоръжения в Бахрейн бяха атакувани няколко пъти през последните месеци в рамките на конфликта между Иран, САЩ и Израел. Войната започна в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран, след което бойните действия се разпространиха в района на Персийския залив.

Ормузкият проток остава в центъра на конфликта

КГИР свърза новото си твърдение и с напрежението около Ормузкия проток. През октомври Централното командване на САЩ съобщи, че е помогнало на държави от Залива да изнесат 1,5 милиарда барела петрол през стратегическия морски маршрут от началото на лятото. Преди войната през протока е преминавала една пета от световните доставки на петрол и газ.

Техеран е наложил ограничения върху корабоплаването през протока, а Вашингтон е блокирал иранските пристанища и ескортира петролни танкери. Следващото развитие зависи от това дали САЩ или Бахрейн ще дадат официален отговор на заявената от Иран атака.

Източници: malaysia.news.yahoo.com, arabnews.pk