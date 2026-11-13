Microsoft с мащабен световен срив: Teams, Outlook и Copilot спряха да работят

Глобален срив в услугите на Microsoft засегна Outlook, Teams, Copilot и други приложения, използвани за електронна поща, онлайн срещи, споделяне на файлове и работна комуникация. Потребители по света съобщават, че не могат да отварят входящите си кутии, да изпращат или получават съобщения и да използват част от функциите на календарите.

Докладите за проблеми с Outlook в Downdetector достигнаха близо 140 000 около 18:00 часа по Гринуич в четвъртък. Сигнали са подадени от потребители в 74 държави, но броят на сигналите не представлява точен брой на засегнатите хора. Microsoft 365 се използва от над 430 милиона души.

При част от потребителите Teams продължава да работи за съобщения и онлайн срещи, докато други функции остават недостъпни или се зареждат непълно. Проблеми са докладвани и с Copilot, изкуствения интелект на Microsoft, както и с други приложения от пакета Microsoft 365.

Сървъри са станали недостъпни

Microsoft обяснява прекъсването с „повишено натоварване“ на инфраструктурата в няколко региона. Компанията уточнява, че причината не е увеличаване на трафика, а внезапното спиране на работа на част от сървърите. Това е прехвърлило допълнително натоварване към останалите системи.

В последващи съобщения технологичната компания посочва, че някои сървъри не са преминали автоматичните проверки за изправност и са били извадени от експлоатация. Microsoft е започнала рестартиране на засегнатите системи и промени, целящи да разпределят трафика, но по-късно е съобщила, че опитите за възстановяване „не вървят според очакванията“.

Изпълнителният вицепрезидент на Microsoft Чарлз Ламана заяви, че няма данни прекъсването да е причинено от кибератака или злонамерена дейност. Компанията не е посочила срок за пълното възстановяване на всички услуги.

Проблеми и при други компании и институции

Заради зависимостта на други технологични компании от инфраструктурата на Microsoft са засегнати и външни услуги. OpenAI съобщи за проблеми с връзките към услугите на Microsoft, което е попречило на част от инструментите да работят нормално. Anthropic също е посочила затруднения с конектора си към Microsoft 365.

Прекъсването е засегнало правителствени системи в Сингапур и Япония, австралийска разузнавателна агенция и комуникациите на Върховния съд на Филипините. Някои медицински практики във Великобритания са предупредили пациентите да отправят спешни запитвания по телефона, вместо по електронна поща или чрез онлайн формуляри.

„Microsoft е огромна част от гръбнака на интернет и това ни напомня колко важна остава електронната поща“, коментира пред BBC австралийският експерт по киберсигурност Трой Хънт. По думите му подобно прекъсване може да попречи не само на работата, но и на комуникацията за медицински прегледи, покупки и достъп до различни услуги.

Източници: bbc.com