Франция осъди израелската забрана за Меланшон

Франция осъди решението на Израел да забрани влизането в страната на лидера на лявата партия „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон и на председателката на парламентарната ѝ група Матилд Пано.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро определи мярката като „демагогско решение“. Според него тя идва от правителство, което многократно е нарушавало международното право, и „играе в полза“ на политически сили като „Непокорна Франция“, които използват израелско-палестинския конфликт за свои цели.

„Франция ще продължи неуморно да работи за решение с две държави и за мирно съвместно съществуване между израелския и палестинския народ“, заяви Баро.

Израел посочи позиции на партията

Израелското външно министерство обоснова забраната с „крайната анти-израелска позиция“ на партията и с „скандални изявления“ на нейни лидери. Израел обвини Меланшон и Пано и в отправяне на „кървави клевети“ срещу страната.

„Израел ще отговори твърдо на онези, които се стремят да му навредят, и няма да позволи влизането на лица, които действат срещу Израел и подбуждат срещу неговите граждани“, се казва в изявление на израелското външно министерство.

Повод за решението е и изказване на Меланшон от края на миналата седмица. Той заяви, че ако спечели президентските избори във Франция през април 2027 г., ще нареди на френски кораби да ескортират флотилии с хуманитарна помощ за Газа. Израелските сили вече са извършвали операции срещу подобни плавателни съдове и са задържали активисти.

Пред френско радио Меланшон заяви, че е бил „забранен от територия, която не съм искал да посещавам“.

Забраната последва спор между Париж и Тел Авив

Решението на Израел беше обявено след отказа на Франция да допусне на територията си израелския заселнически лидер Йоси Даган. Той е член на партията „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху и ръководи един от шестте регионални съвета в окупирания Западен бряг.

Даган е бил спрян след пристигането си на парижкото летище „Шарл дьо Гол“. Френското външно министерство посочи като причина активната му роля в прилагането на израелската заселническа политика, която според Париж нарушава международното право.

По-рано през годината Франция забрани влизането и на израелските министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич. Двамата са част от правителството на Нетаняху и подкрепят ускоряването на заселническата дейност на Западния бряг.