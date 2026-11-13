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Джей Ди Ванс се колебае за президентската надпревара
  Тема: Избори

Джей Ди Ванс се колебае за президентската надпревара

13 Ноември, 2026 18:56 218 14

  • джей ди ванс-
  • доналд тръмп-
  • войната с иран-
  • президентски избори-
  • републиканска партия

Войната с Иран и загубата на Конгреса поставят под въпрос плановете на вицепрезидента. Доналд Тръмп все още не е обещал подкрепа за евентуалната му кандидатура

Джей Ди Ванс се колебае за президентската надпревара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс обмисля дали да се кандидатира за президент през 2028 г., след като републиканците загубиха контрола над Камарата на представителите и Сената на междинните избори на 3 ноември. Решение все още няма, а хора от обкръжението му не очакват той да определи конкретен срок за него.

Според CNN, цитирана от „Дейли мейл“, Ванс е изправен пред избор между политическите си амбиции, разпадащата се коалиция около движението MAGA и отговорностите към младото си семейство. Близки до вицепрезидента смятат, че основната пречка пред евентуална кампания е войната с Иран и въпросът дали някой републиканец ще може да спечели изборите през 2028 г. след управлението на Доналд Тръмп.

„Ако не прекратят войната в Иран, никой републиканец няма шанс“, е заявил пред CNN човек от екипа на Ванс. Друг близък до вицепрезидента е посочил, че би бил изненадан от всяко негово решение, но е напомнил, че Ванс е на 42 години и може да пропусне един неблагоприятен изборен цикъл, преди отново да се включи в надпреварата.

Публичното дистанциране от войната

На 4 ноември, ден след изборите, Ванс написа в социалната мрежа X: „Причината, поради която загубихме, е войната.“ Публикацията беше възприета от представители на администрацията като опит да се дистанцира от непопулярния конфликт.

Асошиейтед прес съобщи, че след поражението на републиканците Тръмп е възложил на Ванс да насочи вниманието си към корупцията и престъпността в управлявани от демократите градове и щати, вместо към преговорите с Иран. Според агенцията президентът е написал, че Съединените щати не се нуждаят от споразумение с Техеран.

Двама души, запознати с лични изявления на Тръмп, са заявили пред CNN, че президентът е бил ядосан, защото Ванс не е защитил решението за военния удар. Представител на Белия дом обаче е казал, че Тръмп е бил информиран предварително за публикацията и не е възразил срещу нея.

Политическата ситуация допълнително се усложни от липсата на категорична подкрепа от страна на президента. В интервю за „60 минути“ Тръмп заяви, че вероятно, но не непременно, би подкрепил Ванс, ако той се кандидатира. Ванс от своя страна публично е давал да се разбере, че очаква подкрепата на президента.

Други републиканци се подготвят

След изборната загуба във Вашингтон започнаха да се появяват и други потенциални кандидати за номинацията на Републиканската партия. Сред тях са губернаторът на Флорида Рон Десантис, сенаторът от Тексас Тед Круз и губернаторът на Джорджия Брайън Кемп.

„Би било грешка Ванс да се откаже от кандидатурата си заради моментна политическа целесъобразност“, е заявил Тери Шилинг, ръководител на American Principles Project. По думите му би било изненадващо вицепрезидентът да остане извън надпреварата.

Съмненията около плановете на Ванс се засилиха и след раждането на четвъртото му дете през лятото. Хора в Белия дом са обсъждали възможността той да отложи кампанията, за да се съсредоточи върху семейството си.

Междувременно мрежата от донори Rockbridge Network, близка до Ванс, се е събрала в Хюстън, за да обсъди следващите си стъпки. Според „Уолстрийт джърнъл“ политическото бъдеще на вицепрезидента е разклатено, но той остава сред водещите потенциални кандидати на републиканците.

Източници: dailymail.com, apnews.com, apple.news


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