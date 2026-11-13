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Южен Судан започва регистрация за изборите
  Тема: Судан

Южен Судан започва регистрация за изборите

13 Ноември, 2026 18:27 63 1

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  • национална избирателна комисия

Процесът ще продължи до 28 ноември в 3161 центъра

Южен Судан започва регистрация за изборите - 1
Снимка: aa.com.tr
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Южен Судан започва регистрация на избиратели на 14 ноември в подготовка за насрочените на 22 декември национални избори. Процесът ще продължи до 28 ноември и ще се провежда в 3161 регистрационни центъра в 10 щата и три административни области.

Председателят на Националната избирателна комисия Габриел Бол Денг съобщи, че за упражнението са наети 22 127 служители. По думите му материалите и оборудването вече са пристигнали в столиците на щатите и административните области, но все още не са доставени до отделните центрове.

„Имаме 22 127 служители по регистрацията. Те са готови на място, материалите са налични. Те още не са достигнали до регистрационните центрове, но през следващите два дни вече сме планирали логистиката“, каза Денг.

Гражданите ще трябва да представят национална лична карта, паспорт или друг приемлив документ, удостоверяващ самоличността и възрастта им. За хората без официални документи ще има възможност за идентификация от традиционни лидери чрез специални формуляри.

Комисията призова гражданите да се регистрират

„Всички граждани на Южен Судан, които имат право на глас, са насърчени да участват в процеса и да упражнят демократичното си право да се регистрират и да гласуват“, заяви председателят на комисията.

Комисията е обединила изборното законодателство и е приела правила, които трябва да ръководят регистрацията и последващия изборен процес. Те включват и разпоредби за акредитацията на медиите и поведението им по време на изборите. Предвидено е гражданското и избирателното образование да продължи през целия период на регистрацията.

„Имаме ясен закон, който вече очертава пътя напред. На трето място е гражданското и избирателното образование. Затова през целия процес ще провеждаме такова обучение“, каза Денг.

Избори след многократни отлагания

Вотът на 22 декември е планиран да бъде първият национален избор в Южен Судан след обявяването на независимостта през 2011 г. Изборите бяха отлагани многократно по време на преходния период, свързан с изпълнението на мирното споразумение от 2018 г.

Регионални и международни партньори изразяват опасения за недостига на средства, ограничения технически капацитет, политическите разделения и забавянето на ключови ангажименти по споразумението. Мисията на ООН в Южен Судан предупреди и за проблеми със сигурността, логистиката и кратките срокове за подготовка на изборите.

Националната избирателна комисия продължава да представя 22 декември като датата за провеждане на изборите, но подготовката остава под натиск заради забавеното разгръщане на регистрационната инфраструктура и нерешените политически и организационни въпроси.


Южен Судан
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