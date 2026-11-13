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Азербайджан задълбочава връзките си с Европа

Азербайджан задълбочава връзките си с Европа

13 Ноември, 2026 18:16 212 8

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  • илхам алиев-
  • енергетика-
  • среден коридор

В Дъблин Илхам Алиев договори ново стратегическо партньорство с Великобритания и обсъди енергетиката, Украйна и мира с Армения

Азербайджан задълбочава връзките си с Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Азербайджан засилва ангажимента си към Европа с планове за по-големи енергийни доставки, ново стратегическо партньорство с Великобритания и активна дипломатическа линия по въпросите на Украйна и Армения. Това стана ясно по време на деветия самит на Европейската политическа общност в Дъблин, на който участваха повече от 40 държавни и правителствени ръководители.

Президентът Илхам Алиев обсъди с председателя на Европейския съвет Антониу Коща дългосрочните договори за газ и бъдещето на отношенията между Баку и Европейския съюз. Според Алиев Азербайджан вече изнася газ за 10 държави от ЕС, а доставките са се увеличили от 8 на 13 млрд. куб. м годишно.

„Това беше важна година за отношенията между ЕС и Азербайджан“, заяви Коща. Той посочи, че постигнатият мир между Азербайджан и Армения създава възможност европейските инвестиции да достигнат до хората в целия регион. Коща покани Алиев в Брюксел за продължаване на разговорите.

Енергетика и транспорт

Газопроводът от Баку до Италия, който е част от Южния газов коридор и преминава през териториите на седем държави, работи с пълен капацитет. Азербайджан възнамерява да разширява възможностите му, като паралелно развива и износа на възобновяема енергия.

По време на срещата беше обсъдено споразумението между Азербайджан, Грузия, Турция и България за износ на електроенергия от възобновяеми източници към европейските пазари. Коща и Алиев са обсъдили още оценката на ЕС за железопътния проект в Нахичеван и развитието на Средния коридор, който свързва Азия и Европа през Кавказ и Черно море.

Ново партньорство с Великобритания

Алиев и британският премиер Анди Бърнам подписаха съвместна декларация за стратегическо партньорство. Документът предвижда по-тясно сътрудничество в отбраната и сигурността, търговията, инвестициите, възобновяемата енергия, инфраструктурата, изкуствения интелект и високите технологии.

Двете страни заявяват подкрепа за развитието на Средния коридор и за транспортни, логистични и инфраструктурни проекти, които улесняват трансграничната търговия. Декларацията е приета в Дъблин на 12 ноември и предвижда ежегодна среща за проследяване на изпълнението ѝ.

Разговори за Украйна и Армения

В Дъблин Алиев разговаря и с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата обсъдиха икономическите отношения, подкрепата за критичната инфраструктура на Украйна и споразумението за дронове, по което вече са подписани договори. Зеленски благодари на Азербайджан за предоставеното електрооборудване и хуманитарната помощ.

„Бихме оценили, ако Азербайджан намери начин да подкрепи украинската критична инфраструктура и логистика преди зимата“, заяви Зеленски.

Алиев проведе нова среща и с арменския премиер Никол Пашинян. Разговорите са били насочени към укрепването на мира, транспортните връзки, делимитацията на границата, трансграничните води и бъдещото свързване на електроенергийните мрежи. Обсъден е и проектът TRIPP за железопътна и автомобилна връзка. От ноември 2025 г. през азербайджанска територия към Армения са преминали 105 000 тона товари.


Азербайджан
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