Скандалът с Nvidia разтърси администрацията на Тръмп

Скандалът около Nvidia прерасна в открит конфликт вътре в администрацията на Доналд Тръмп. Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че Министерството на търговията е забавило включването на сингапурската компания Megaspeed International в списъка с фирми, за които Вашингтон може да наложи ограничения заради риск за националната сигурност.

Бесент посочи, че финансовото, държавното и отбранителното министерство, както и търговският представител на САЩ, са подкрепяли мярката в продължение на месеци. „Министерството на търговията държи писалката, така че трябва да попитате тях за вътрешните им процедури“, заяви той пред CNBC. По думите му президентът Тръмп ясно е дал да се разбере, че Китай не трябва да получава чипове Nvidia над нивото H100.

Лътник е под натиск, Белият дом го защитава

Публичната критика е насочена към министъра на търговията Хауърд Лътник, чието ведомство отговаря за контрола върху износа на чувствителни технологии. Axios съобщи, че други представители на администрацията са смятали, че Лътник многократно е забавял действията срещу компании, заподозрени в отклоняване на усъвършенствани чипове Nvidia към Китай.

Според публикацията президентът е одобрявал подобни действия най-малко три пъти през май, август и ноември. На среща в Белия дом Бесент, държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет са настоявали за мерки срещу Megaspeed. Търговското министерство отрича Бесент да е влизал в пряк конфликт с Лътник.

Белият дом обаче заяви, че Тръмп запазва „пълно доверие“ в министъра. Това оставя нерешен въпроса дали спорът ще доведе до кадрови промени или до нови ограничения за износа на американски чипове към Китай.

Оставката на Дженсън Хуанг разшири кризата

Дженсън Хуанг подаде оставка като главен изпълнителен директор на Nvidia с незабавен ефект. Той е съосновател на компанията и я ръководи в продължение на 33 години. За временен изпълнителен директор беше назначена финансовият директор Колийн Крес, а бордът започна търсене на постоянен наследник сред вътрешни и външни кандидати.

Оставката последва публикации за извънбрачни връзки на Хуанг, включително с Алис Хуанг, бивш ръководител в Megaspeed. Американското разузнаване я подозира във връзки с китайските служби, но Китай отхвърля твърденията като недоказани. Няма публично потвърждение, че държавни тайни или технологии на Nvidia са били предадени.

Megaspeed е била обвинявана, че е пренасочвала усъвършенствани чипове Nvidia към Китай, но компанията отрича нарушения и заявява, че сътрудничи на американските власти. Nvidia също започна вътрешна проверка дали Хуанг е бил мишена на чуждо разузнавателно усилие.

Конгресът настоява за отговори

Скандалът вече има и пряко политическо измерение. Конгресмени от двете партии настояват Лътник и Хуанг да дадат показания за решенията, свързани с износа на чипове и предполагаемите рискове за националната сигурност. Хуанг трябва да отговаря пред законодателите, а Лътник се очаква да бъде изслушан през декември.

Оставката на Хуанг не прекрати проверките. Тя постави под съмнение едновременно отношенията между Белия дом и големите технологични компании, контрола върху износа на изкуствен интелект и способността на администрацията да прилага единна политика спрямо Китай. Акциите на Nvidia поевтиняха с около 4% в края на търговията след обявяването на оставката.