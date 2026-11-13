Бившият президент на Парагвай е обвинен за злоупотреби след краха на Ueno Bank

Бившият президент на Парагвай Сантяго Пеня беше обвинен за злоупотреба с доверие и управление в личен интерес по делото за краха на Ueno Bank. Обвиненията бяха повдигнати на 7 ноември, ден след като Сенатът го отстрани от президентския пост заради скандала около банката.

Първоначалната информация за обвинение в „престъпен сговор“ не съответства на формалната правна квалификация, обявена от прокуратурата. Според обвинението Пеня е привлечен като подбудител по предполагаема злоупотреба с доверие и като извършител по предполагаемо управление в личен интерес. Той отрича да е извършил нарушение.

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Съдът постанови предварително задържане

Съдията по икономически престъпления Умберто Отасу разпореди Пеня да остане в предварителен арест, за да бъде гарантирано участието му в производството. Бившият държавен глава беше настанен в подразделение на президентската гвардия в Асунсион.

„Този гражданин трябва да бъде подложен на предварително задържане, за да се гарантира подчиняването му на това производство“, заяви Отасу след заседанието.

Наказателното производство е свързано с твърдения, че по време на управлението си Пеня е участвал в насочването, подновяването и задържането на значителни суми от държавни и пенсионни фондове в Ueno Bank. В обвинителната теза се посочва още, че той е имал предишна икономическа и корпоративна връзка с Ueno Holding.

Банковата криза доведе до политическа

Централната банка на Парагвай започна процедура по преструктуриране и прекратяване на дейността на Ueno Bank на 3 ноември, след като установи сериозен проблем със solvency ratio на институцията. Блокирането на сметките засегна около 2,94 милиона клиенти в страна с население от приблизително 6,1 милиона души.

Кризата предизвика протести и политически натиск срещу Пеня. Той обяви намерение да подаде оставка, но парламентът продължи процедурата по импийчмънт. На 6 ноември Сенатът го призна за виновен в лошо изпълнение на служебните задължения и го отстрани от длъжност. Президентският пост беше поет от Педро Алиана.

Прокуратурата допуска по-тежка присъда

Прокурорите заявиха, че при настоящата правна квалификация Пеня може да бъде изложен на наказание до 15 години затвор. Фискалната Вероника Валдес уточни, че размерът е свързан с повече от едно предполагаемо престъпление и може да се промени, ако обвиненията бъдат прецизирани.

По делото са разследвани още 27 души, сред които осем бивши ръководители на Ueno Bank. Бившият управител на Централната банка Карлос Карвальо също е привлечен като обвиняем. Следващите процесуални действия ще определят дали прокуратурата ще запази настоящата квалификация или ще повдигне допълнителни обвинения.

Източници: apnews.com, efe.com