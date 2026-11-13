Сирени и дронове в американски бази във Великобритания

Сирени са прозвучали край американските военновъздушни бази RAF Лейкънхийт и RAF Милдънхол в Съфолк, както и край RAF Фелтуел в съседното графство Норфолк. Сигналите са били чути от местни жители около 17:30 часа в петък вечерта, а по високоговорители е прозвучало съобщение на английски език с американски акцент хората да останат по домовете си и да потърсят укритие.

Военновъздушните сили на САЩ потвърдиха, че охраната в RAF Лейкънхийт е реагирала на предполагаема неразрешена активност на дронове. „Няма пострадали военнослужещи, засегнати самолети или инфраструктура“, заяви говорител на американските ВВС. По думите му американските сили работят с британските власти за гарантиране на сигурността на военнослужещите, цивилните служители, подрядчиците и семействата им.

Жители на района са описали тревожната обстановка в социалните мрежи и пред британски медии. Никол Баръклоу, която живее край RAF Фелтуел, разказа, че първоначално е помислила, че чува странна музика от автомобил. „Продължи около пет минути, а след това чухме мъжки американски глас, който казваше на хората да останат вътре и да се укрият“, заяви тя пред „Дейли мейл“.

Депутатът от Западен Съфолк Ник Тимъти съобщи, че е потърсил информация от RAF Лейкънхийт. Според него е било потвърдено, че няма заплаха за населението и че ситуацията е разрешена. Той призова жителите да подават сигнали за всяка подозрителна или необичайна активност, а Министерството на отбраната и американските ВВС да информират обществеността дотолкова, доколкото това не засяга оперативната сигурност.

Инцидентът се случва няколко дни след преместването на най-малко 12 американски самолета от RAF Милдънхол. Девет самолета за дозареждане във въздуха KC-135 са били насочени към бази във Великобритания, Германия и Испания, а три самолета V-22 „Оспри“, използвани от американските специални сили, са преместени в RAF Лейкънхийт.

Американски официални представители, цитирани от международни медии, са свързали тази мярка със заплаха, идваща от Иран. Точният характер на заплахата не е обявен публично. Същевременно нивото на охрана в RAF Милдънхол и RAF Лейкънхийт е било повишено до Force Protection Condition Charlie — второто най-високо ниво, използвано при данни за вероятна терористична атака.

Повишената сигурност следва и септемврийския инцидент край RAF Феърфорд. Британската полиция откри бензин, но не и експлозиви при претърсване на автомобили, приближили базата. По случая са повдигнати обвинения срещу двама мъже, като прокуратурата твърди, че единият е опитал да подпомогне иранското разузнаване. Техеран отрече да има роля.

Американските ВВС не съобщават за нанесени щети или пострадали при последния случай с дроновете. Разследването на активността над RAF Лейкънхийт продължава.

Източници: dailymail.com, apnews.com, news.sky.com