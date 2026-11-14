Спряха полетите от всички летища в САЩ заради срив в комуникациите ВИДЕО

Федералната авиационна администрация на САЩ спря излитанията от всички летища в страната заради комуникационен проблем, засегнал центровете за управление на въздушното движение. Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин заяви, че към момента няма данни за злонамерена атака.

„Няма индикации към този момент, че това е злонамерена атака срещу нас. Засега става дума за телекомуникационен срив“, каза Мълин пред журналисти.

По думите му властите могат да комуникират на определени нива, но част от системите са били претоварени. Полетите, които вече са били във въздуха, продължават да се приземяват, а международните полети се разглеждат поотделно.

„Всички са в безопасност. Няма причина да се притеснявате за близките си, ако летят“, заяви министърът.

Причината за повредата все още не е установена

Мълин посочи, че федералните власти разследват какво е довело до прекъсването на комуникациите. Той не изключи напълно кибератака, но подчерта, че няма основание да се правят предварителни заключения.

„Ще разберем какво се е случило“, каза той и добави, че първата задача е да бъдат възстановени комуникациите, след което да се върне нормалният режим на работа.

Федералната авиационна администрация определи спирането като мярка, предприета при извънредни обстоятелства и от съображения за сигурност. Транспортният министър Шон Дъфи съобщи, че проблемът засяга всички центрове за управление на маршрутното въздушно движение.

Няма срок за възстановяване на полетите

В изказването си Мълин не посочи конкретен час, в който ограниченията ще бъдат отменени. Той каза, че президентът е бил информиран и че се работи едновременно по безопасното приземяване на самолетите и по възстановяването на системите.

Министърът отхвърли прякото сравнение с атентатите от 11 септември 2001 г., като подчерта, че инцидентът не е потвърден като заплаха за Съединените щати. Разследването трябва да установи дали става дума за техническа повреда, телекомуникационен проблем или друга причина.

Източници: youtube.com, apnews.com