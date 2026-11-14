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Възобновиха полетите от всички летища в САЩ

Възобновиха полетите от всички летища в САЩ

14 Ноември, 2026 03:47 149 0

  • faa-
  • авиокомпании-
  • въздушен транспорт-
  • закъснели полети-
  • съединени щати

Спирането беше наложено заради телекомуникационен проблем в системата за контрол на въздушното движение. Причината за сривa все още се изяснява

Възобновиха полетите от всички летища в САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федералната авиационна администрация на САЩ разреши възобновяването на излитащите полети от всички летища в страната, след като по-рано наложи национален стоп заради проблем в комуникационната система за управление на въздушното движение.

"Стопирането е отменено“, се посочва в съобщението на FAA. Ограничението беше въведено за всички излитащи полети, а самолетите на земята трябваше да останат на летищата до ново нареждане. Полетите, които вече са били във въздуха, са продължили към своите дестинации.

Телекомуникационен срив засегна 22 центъра

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че комуникационен проблем е засегнал 22 регионални центъра за контрол на въздушното движение, които управляват самолетите между летищата в САЩ. Самата FAA определи причината като „временен телекомуникационен срив“ и съобщи, че екипите ѝ работят по отстраняването му.

Причината за повредата все още не е окончателно установена. Министерството на вътрешната сигурност заяви, че няма данни за злонамерена атака. Bloomberg съобщи, че ФБР не смята кибератака за вероятна причина и проверява дали проблемът може да е свързан със софтуерна актуализация.

По данни на FlightAware към 19:15 часа източноамериканско време закъснелите полети в САЩ са били над 10 000, а отменените - около 4000. Американските авиокомпании предупредиха, че дори след отмяната на забраната ще е необходимо време за възстановяване на нормалното разписание.

Полетите започнаха да се възстановяват поетапно

San Francisco International Airport възобнови по-рано полетите към Хавай и няколко азиатски дестинации. American Airlines съобщи, че част от самолетите вече получават разрешение за излитане от отделни летища. След това FAA отмени ограничението за цялата страна.

Associated Press определи случая като второто национално стопиране на излитащите полети след атентатите от 11 септември 2001 г. Първият подобен случай след нападенията беше през януари 2023 г., когато повреда в компютърната система за авиационни известия доведе до спиране на излитанията в цялата страна.

Източници: apnews.com, in.marketscreener.com, axios.com


САЩ
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