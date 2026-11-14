Посолството на Русия в САЩ откри книга за съболезнования

Посолството на Русия във Вашингтон откри книга за съболезнования след смъртта на руския посланик в САЩ Александър Дарчиев. Дипломатът почина на 11 ноември на 66-годишна възраст в Москва.

Руското външно министерство съобщи, че Дарчиев е починал внезапно. Говорителката на ведомството Мария Захарова уточни, че причината е хронично заболяване. Двете съобщения не дават допълнителни медицински подробности.

„Александър Никитич посвети целия си живот на твърдото отстояване на руските интереси в Северна Америка и на изграждането на равнопоставени отношения със САЩ“, заяви руското посолство.

Дипломат с ключова роля в отношенията със САЩ

Дарчиев оглавяваше руската дипломатическа мисия във Вашингтон от март 2025 г. Назначението му дойде в период, когато Москва и Вашингтон възобновиха дипломатическите контакти и започнаха разговори за нормализиране на отношенията.

През февруари 2025 г. той ръководи руската делегация на разговорите със САЩ в Истанбул. Дискусиите бяха насочени към възстановяването на работата на посолствата и към други практически въпроси в двустранните отношения.

Преди назначаването си във Вашингтон Дарчиев беше посланик на Русия в Канада от 2014 до 2021 г. След това ръководеше департамента за Северна Америка в руското външно министерство. По-рано е работил и в руското посолство във Вашингтон.

Съболезнования от американската страна

Държавният департамент на САЩ е изразил съболезнования на семейството и близките на руския посланик. Американската страна е била уведомена за смъртта му, но не е обявила подробности за предстоящото погребение.

Американската агенция „Асошиейтед прес“ съобщи, че руското външно министерство все още не е посочило дата и място за погребението или за възпоменателна церемония. От ведомството заявиха, че допълнителна информация ще бъде публикувана по-късно.

Във Вашингтон руското знаме беше спуснато наполовина, а пред сградата на дипломатическата мисия бяха оставени цветя. Откриването на книгата за съболезнования дава възможност на представители на дипломатическия корпус и други посетители да почетат паметта на Дарчиев.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, kommersant.ru