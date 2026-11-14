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Тръмп: Остарялата инфраструктура може би спря полетите в САЩ

Тръмп: Остарялата инфраструктура може би спря полетите в САЩ

14 Ноември, 2026 04:08 191 3

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  • авиационна инфраструктура-
  • федерална авиационна администрация

Американският президент отхвърли версията за кибератака или проблем с изкуствения интелект. FAA възобнови излитанията след национален срив в комуникациите

Тръмп: Остарялата инфраструктура може би спря полетите в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че националното спиране на полетите е свързано с остаряла и повредена инфраструктура, на която разчита Федералната авиационна администрация. Коментарът му беше предаден от кореспондента на Fox News Питър Дуси.

„Това звучи като ситуация, при която се сблъскваме с много стара и повредена инфраструктура, на която разчита Федералната авиационна администрация“, заяви Тръмп цитиран от Дуси.

Журналистът допълни, че президентът не смята, че причината е кибератака или проблем с изкуствения интелект. „Попитах го за това и той каза, че не изглежда така“, каза журналистът. По думите му Тръмп е отбелязал, че никой не е поел отговорност за инцидента, каквото би могло да се очаква при мащабна атака срещу критична инфраструктура.

FAA спря излитанията в цялата страна

Федералната авиационна администрация наложи национално спиране на излитанията заради комуникационен проблем, засегнал 22 регионални центъра за управление на въздушното движение. Заповедта беше въведена „заради извънредни обстоятелства и от съображения за сигурност“.

По-късно FAA разреши възобновяването на излитанията. Според данните, цитирани от Associated Press, най-малко 827 полета са били отклонени. Около 11 000 полета с повече от 1,5 милиона пътници са били планирани за излитане след 16:00 часа местно време, което създаде риск от нови закъснения и отмени.

Международните полети бяха разглеждани поотделно. Европейската авиационна агенция временно спря полетите към САЩ по искане на FAA, а някои полети от Сан Франциско към Хавай и Азия получиха разрешение да излетят. Полетите в самите Аляска и Хавай не бяха засегнати в същата степен.

Властите не посочват кибератака

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин заяви, че няма данни сривът да е резултат от враждебна атака. „Това е телекомуникационен срив към този момент“, каза той, като увери, че всички самолети във въздуха са отчетени и няма непосредствена опасност за пътниците.

Министърът на транспорта Шон Дъфи определи системата за управление на въздушното движение като „изключително стара“ и заяви, че аналогова система е била претоварена с данни. Новата система SMART, която използва изкуствен интелект за откриване на проблеми и препоръки за пренасочване на самолети, не изглежда да е свързана със срива. Компанията ASI, която я е разработила, също отрече системата да е причина за спирането.

Американското правителство вече подменя част от оборудването. На 5 ноември Дъфи обяви, че системата E-IDS заменя четири системи от 1980-те години, използвани в повече от 400 обекта. Планът е новата технология да бъде внедрена в 435 обекта до края на 2028 г.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, thedailybeast.com


САЩ
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