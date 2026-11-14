Илон Мъск ще придружи Тръмп при пътуването му до Китай

Илон Мъск се очаква да придружи президента на САЩ Доналд Тръмп при предстоящото му пътуване до Китай, съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски представител. Мъск, който ръководи Tesla и SpaceX, ще бъде част от бизнес делегация, съпътстваща американския държавен глава.

Тръмп ще започне азиатската си обиколка с посещение във Филипините, където ще участва в срещите, свързани с Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия. След това той ще отпътува за Шънджън, Китай, за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, насрочена за 18 и 19 ноември.

Очаква се американският президент да бъде във Филипините между 16 и 18 ноември, преди да продължи към Китай. В Шънджън Тръмп ще има срещи с представители на държавите от Азиатско-тихоокеанския регион, а разговорите с китайския президент Си Дзинпин са сред основните акценти в програмата.

Мъск отново е част от бизнес делегацията

Според информацията на Ройтерс и публикации на „Саут Чайна Морнинг Поуст“ в делегацията се очаква да участва и главният изпълнителен директор на Mastercard Майкъл Миебах. Присъствието на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг остава несигурно.

Мъск вече пътува с Тръмп до Китай през май 2026 г. Тогава група американски ръководители придружи президента с фокус върху търговските и икономическите отношения между Вашингтон и Пекин.

Самият Тръмп заяви, че очаква срещи със Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин по време на форума на АПЕК.

„Мисля, че ще се срещна с президента Си Дзинпин и президента Владимир Путин“, каза Тръмп.

Окончателният състав още не е обявен

Към момента се съобщава, че Мъск е очакван да се присъедини към пътуването, но пълният официален състав на американската делегация не е публикуван. Предстоящата визита ще съчетае дипломатически срещи на високо равнище с разговори за търговията, технологиите и достъпа на американски компании до китайския пазар.

Източници: investing.com, scmp.com