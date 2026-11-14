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32-ма души са в болница след сблъсъка на кораби край Ню Орлиънс

32-ма души са в болница след сблъсъка на кораби край Ню Орлиънс

14 Ноември, 2026 04:13 91 1

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  • доналд тръмп-
  • спасителна операция

Танкерът Atlantic Asphalt удари речния кораб American Heritage в река Мисисипи. Всички пътници и членове на екипажа са открити

32-ма души са в болница след сблъсъка на кораби край Ню Орлиънс - 1
Снимка: yahoo.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

32 души са откарани в болница, но няма загинали след сблъсък между танкер и речен круизен кораб край пристанището на Ню Орлиънс, щата Луизиана. Инцидентът е станал около 12:30 часа местно време на река Мисисипи, съобщиха местните власти.

Танкерът Atlantic Asphalt е ударил пришвартования American Heritage, който е започвал процедура по слизане на пътниците. След удара круизният кораб е започнал да се накланя, а по-късно се е преобърнал. Част от хората са попаднали във водата, което е довело до мащабна спасителна операция.

Според пристанищните власти на Ню Орлиънс на борда е имало около 129 пътници и членове на екипажа. Асошиейтед прес съобщава за общо около 180 души на кораба. По-ранни медийни информации посочваха, че плавателният съд може да превозва до 150 пътници, но това число се отнася до капацитета му, а не непременно до броя на хората при сблъсъка.

Всички пътници и членове на екипажа са били отчетени като намерени. Кметът на Ню Орлиънс Хелена Морено заяви: „Нямаме нито един човек в неизвестност, което наистина е чудо на Мисисипи.“ По данни на местните власти 32 души са били хоспитализирани, като нито един от тях не е бил в критично състояние.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп благодари на американската брегова охрана, правоохранителните органи и спасителните екипи за действията им. „Невероятно е, че при този мащабен сблъсък няма загинали. 32 души са в болница“, написа той в Truth Social.

Точната причина за инцидента все още не е установена. Капитан от бреговата охрана е заявил, че танкерът вероятно е загубил управлението си. Националният съвет за безопасност на транспорта е започнал разследване, а движението на плавателни съдове в участъка е било временно ограничено. Очаква се разследващият екип да пристигне в Ню Орлиънс на 14 ноември.

Източници: apnews.com, axios.com, wafb.com


САЩ
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