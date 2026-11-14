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Рубио: Победа над Иран значи Техеран никога да няма ядрено оръжие
  Тема: Иранската криза

Рубио: Победа над Иран значи Техеран никога да няма ядрено оръжие

14 Ноември, 2026 04:20 107 3

  • марко рубио-
  • иран-
  • ядрено оръжие-
  • американски санкции-
  • доналд тръмп

Държавният секретар на САЩ заяви, че икономическият натиск е отслабил значително Техеран и засега не са нужни нови военни операции

Рубио: Победа над Иран значи Техеран никога да няма ядрено оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ ще смятат победата в конфликта с Иран за постигната само ако Ислямската република никога не притежава ядрено оръжие. Това заяви държавният секретар Марко Рубио след реч пред Федералисткото общество във Вашингтон.

„Мисля, че победата означава да гарантираме, че те никога, по никакъв начин, няма да притежават ядрено оръжие. Това означава да нямат средствата за него и оборудването, с което да го изградят“, каза Рубио.

По думите му икономическите щети, които САЩ нанасят на иранското правителство, вече са толкова големи, че не е необходима нова военна операция. Рубио заяви, че натискът е отслабил Иран „до такава степен“, че Вашингтон може да постигне целите си без подновяване на ударите.

Натиск вместо нова военна операция

Изявлението потвърждава позицията, представена от Рубио пред страните от Г-7 на 10 ноември. Тогава той заяви, че американските санкции и военноморската блокада действат толкова ефективно, че няма нужда от мащабни бойни операции срещу Иран.

Според Ройтерс американската стратегия включва ограничаване на приходите на Иран и натиск върху корабоплаването. Рубио е посочил, че икономическата цена за Техеран се увеличава, докато Вашингтон запазва възможността да използва военна сила при необходимост.

Аксиос съобщи, позовавайки се на трима участници в среща с Рубио, че администрацията на президента Доналд Тръмп е избрала трети подход между подновяване на войната и незабавно дипломатическо споразумение – продължаване на икономическото задушаване на иранския режим. Според медията не е обявен краен срок за тази стратегия.

Вашингтон настоява за трайна гаранция

Американската позиция не се ограничава до унищожаването или повреждането на отделни ядрени обекти. Рубио настоя, че Иран трябва да бъде лишен и от финансовите, техническите и научните възможности да възстанови програмата си.

Държавният секретар заяви, че Тръмп е могъл да избегне непопулярна война и да остави проблема на следващия президент, но е избрал да не го прави. Според Рубио целта на американската политика е Иран да не разполага нито с ядрено оръжие, нито с ресурсите за разработването му.

Източници: apnews.com, investing.com, axios.com


САЩ
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