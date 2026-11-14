САЩ се нуждаят от 50 млрд. долара за нова система за въздушен контрол

Съединените щати ще се нуждаят от около 50 млрд. долара за цялостна подмяна на остарялата система за управление на въздушното движение. Това стана ясно след националното спиране на излитанията, предизвикано от комуникационен проблем в регионалните центрове за контрол на полетите.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че американската система е „изключително стара“ и разчита на аналогова технология, която е била претоварена от данни. Той определи случилото се като извънредна ситуация и призова Конгреса да осигури спешно финансиране за модернизацията.

По-голямата сума беше посочена от министъра на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин. По думите му съчетаването на нова технология със стара система е довело до претоварване и срив на комуникациите. „Системата се нуждае от цялостна модернизация“, заяви Мълин, като оцени необходимите средства на 50 млрд. долара. Той добави, че няма данни прекъсването да е свързано с кибератака.

Хиляди полети бяха засегнати

Федералната авиационна администрация спря временно излитанията от всички летища в страната заради проблем, засегнал центровете, които управляват полетите между американските летища. В момента на въвеждането на мярката във въздуха са се намирали около 3500 самолета. След поетапното възстановяване на работата броят им е спаднал под 400.

Спирането доведе до отклонени самолети, закъснения и отменени полети. Международните полети бяха разглеждани поотделно, като част от тях получиха разрешение за излитане. По данни на „Асошиейтед прес“ за следобедните и вечерните часове са били планирани около 11 000 полета с над 1,5 млн. пътници.

Вече са одобрени 12,5 млрд. долара

Американското правителство работи по обновяването на системата, след като Конгресът одобри 12,5 млрд. долара за тази цел през 2025 г. Част от старите медни кабели се заменят с оптични линии, а радиосистемите на летищата постепенно се подменят.

Дъфи е заявил, че за приключване на модернизацията ще са необходими още 30 млрд. долара. Така общата стойност на обновяването може да достигне приблизително 42,5 млрд. долара, докато оценката на Мълин за цялостна подмяна е около 50 млрд. долара. Разликата показва, че окончателната стойност на проекта все още не е фиксирана.

Министърът на транспорта не изключи повторение на подобен проблем. „Не знам дали точно този сценарий ще се случи отново“, каза Дъфи. Той настоя Конгресът да одобри допълнително финансиране, за да бъде заменена остарялата инфраструктура и да се намали рискът от нови сривове.

Източници: apnews.com