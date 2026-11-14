ООН: Израелски политики засилиха удара от бурята в Газа

Израелски политики и ограничения върху хуманитарните доставки са засилили смъртоносните последици от зимната буря в Газа, заяви Хуманитарният екип на ООН за окупираната палестинска територия. Според екипа деца и възрастни са загинали, жизненоважни услуги са били прекъснати, а хиляди палатки са били наводнени, отнесени или разкъсани от силните дъждове и ветрове.

„Деца и възрастни бяха убити, жизненоважни услуги бяха прекъснати, а хиляди семейни убежища бяха наводнени, отнесени или разрушени – не само от бурята, а и от политически решения“, се казва в изявлението на хуманитарния екип.

Десетки хиляди домакинства са засегнати

Проливните дъждове започнаха вечерта на 6 ноември и през следващите дни предизвикаха наводнения в петте области на Газа. Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси около 46 000 домакинства са били засегнати, а над 40 000 семейни убежища са повредени.

До 7 ноември са били отчетени повече от 6000 напълно разрушени убежища и други 17 400 повредени. Около 600 домакинства са били принудени да се разселят повторно. На отделни места водата е достигнала 1,5 метра. При срутване на пясъчен насип върху палатки край резервоара Ал Берка са загинали петима разселени палестинци, сред които три деца и две жени.

Около 65 процента от населението на Газа – приблизително 1,4 милиона души – живее в палатки или временни убежища. Наводненията са засегнали и медицински обекти, учебни пространства, санитарни системи и пътища. Смесването на дъждовна вода с отпадни води увеличава риска от заболявания, докато недостигът на помпи, гориво, двигателно масло и резервни части затруднява отводняването.

Над 150 000 палатки чакат извън Газа

ООН посочва, че повече от 150 000 палатки, закупени от хуманитарни организации и държави, се намират извън Газа и са готови за изпращане. Необходими са още брезенти, одеяла, отоплителни материали, помпи за отводняване и тежка техника.

Хуманитарният екип заявява, че доставките се забавят от множество процедури за одобрение, ограничен капацитет на пропускателните пунктове и непредвидими периоди за влизане на помощите. Според ООН ограниченията върху достъпа до големи части от Газа оставят разселените хора с по-малко възможности да се преместят доброволно в райони, по-малко застрашени от наводнения.

Хуманитарният координатор на ООН Том Флетчър призова за незабавно отваряне на всички пропускателни пунктове. „Никакво повече забавяне“, заяви той, като предупреди, че блокирането на помощите и съкращаването на финансирането вече водят до загуба на човешки животи.

Израел отхвърля обвиненията

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли твърденията, че Израел носи отговорност за влошаването на условията в палатковите лагери. Той обвини „Хамас“, че отказва да се разоръжи и присвоява хуманитарни доставки за военни цели, без да представи доказателства за това.

Според Асошиейтед прес ООН и хуманитарни организации заявяват, че повече от 150 000 палатки и помпи за отводняване са готови да бъдат внесени, но влизането им не е разрешено. Бурите са повредили десетки хиляди временни убежища, докато зимата в Газа тепърва започва.

Източници: aljazeera.com, apnews.com