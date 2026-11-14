Куба се подготвя за възможна атака от САЩ

Куба се подготвя за възможна военна агресия от Съединените щати, заяви президентът Мигел Диас-Канел по време на Националния ден на отбраната. По думите му Хавана укрепва системата си за защита и има готовност да отхвърли всяка външна атака.

„Имаме решимост да отхвърлим всеки опит за чужда военна агресия срещу страната и затова се подготвяме“, заяви Диас-Канел.

Кубинският президент посочи, че подготовката се провежда всеки петък и обхваща националната отбранителна система. Той заяви още, че готовността на страната е била демонстрирана по време на стратегическото учение „Монкада 2026“, проведено на 4 и 5 ноември.

Диас-Канел подчерта, че Куба не заплашва и не напада други държави. „Куба е мирна нация и не представлява заплаха за националната сигурност на никоя държава в света“, каза той, според испанската информационна агенция ЕФЕ.

Нови изявления от Вашингтон

Изявлението на кубинския президент последва интервю на Доналд Тръмп за американския Salem News Channel. На въпрос дали би използвал военна сила за сваляне на комунистическото управление в Хавана, президентът на САЩ отговори, че „би го обмислил“.

Тръмп заяви също, че иска „да приключи въпроса с Куба“, преди да напусне Белия дом през 2029 г. Американският президент определи Куба като „по същество провалена държава“ и каза, че администрацията му следи ситуацията отблизо.

От началото на годината Вашингтон засили натиска върху Хавана чрез санкции и ограничения върху доставките на петрол. Според ЕФЕ мерките са задълбочили енергийната и икономическата криза на острова.

Военна операция не е потвърдена

Няма потвърждение, че Съединените щати са взели решение за непосредствена военна операция срещу Куба. През май американската агенция AP съобщи, че Вашингтон не разглежда близка по време атака срещу Хавана, въпреки публичните заплахи на Тръмп. Американски представители обаче са заявили, че военни варианти остават на масата, докато продължават натискът и контактите между двете страни.

Куба и САЩ поддържат канали за комуникация, но официални преговори няма, съобщи Ройтерс през октомври, позовавайки се на временно управляващия посолството на Куба във Вашингтон Лианис Торес Ривера. Тя заяви, че Хавана увеличава отбранителната си подготовка, но остава отворена за диалог при взаимно уважение и признаване на кубинския суверенитет.

Източници: efe.com, apnews.com, investing.com