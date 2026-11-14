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САЩ отвориха отново въздушното си пространство след безпрецедентния срив

САЩ отвориха отново въздушното си пространство след безпрецедентния срив

14 Ноември, 2026 08:10 771 16

  • съединени щати-
  • въздушен трафик-
  • федерална авиационна администрация-
  • отменени полети-
  • шон дъфи

Въздушното пространство беше затворено за няколко часа заради комуникационни проблеми в системите за управление на въздушното движение. Хиляди полети са отменени или закъсняват

САЩ отвориха отново въздушното си пространство след безпрецедентния срив - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ възстановиха въздушния си трафик след няколкочасово спиране на всички излитания заради проблеми с комуникационните системи за управление на въздушното движение. Въздушното пространство е отворено отново в 20:15 ч. източноамериканско време, съобщи министърът на транспорта Шон Дъфи на пресконференция в Белия дом.

Федералната авиационна администрация отмени националната забрана за всички заминаващи полети. Представители на администрацията определиха причината като проблем с „претоварени“ и „остарели“ системи в регионалните центрове за управление на въздушното движение.

„В 20:15 ч. източноамериканско време отворихме отново въздушното пространство“, заяви Дъфи. По думите му кризата е свързана с оборудване от 80-те години на миналия век, а за модернизирането на аналоговата система са необходими най-малко 50 милиарда долара. Министърът поиска финансирането от Конгреса.

Хиляди отменени и закъснели полети

По данни, цитирани от NOVA и БТА, най-малко 4000 полета са отменени, а други 10 000 се движат със закъснение. На международното летище „О'Хеър“ в Чикаго са отменени поне 208 полета.

Спирането на полетите в национален мащаб е довело до пренасочването на стотици самолети. Отмяната на забраната не означава незабавно връщане към нормалното разписание, тъй като множество самолети и екипажи се намират извън предварително планираните си позиции.

Един от пътниците на полет до Чикаго разказа, че след кацането самолетът е започнал да се движи по пистата, но екипажът е съобщил за проблем с честотите. Вместо обещаните 10 минути пътниците са чакали около два часа и половина за изход.

Властите изключват връзка с кибератака

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин заяви, че няма данни за кибератака. Той подчерта и че инцидентът няма връзка с мащабния срив на Microsoft от предишния ден.

Спирането на полетите беше въведено заради „извънредни обстоятелства“ и съображения за безопасност, след като комуникационни проблеми засегнаха регионални центрове за управление на въздушното движение. След възстановяването на системите излитанията бяха разрешени отново, но авиокомпаниите предупредиха, че нарушенията в графиците ще продължат, докато самолетите и екипажите не бъдат върнати по планираните им маршрути.


САЩ
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