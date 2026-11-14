Ново условие на Русия за мир в Украйна: Европа да остане без ядрен чадър

Русия настоява НАТО да прекрати механизмите за споделяне на ядрени оръжия, а Франция и Великобритания да не използват собствените си ядрени сили за защита на други европейски държави. Това е записано сред новите условия на Москва за спиране на войната срещу Украйна, представени по време на преговорите в Абу Даби на 10 ноември, съобщава „Ню Йорк таймс“.

Автентичността на документа, представящ руската позиция, е потвърдена пред американския вестник от източник, запознат с дипломатическите консултации. Публикацията посочва, че съдържанието до голяма степен повтаря исканията, отправени от Москва през декември 2021 г.

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Изтегляне на НАТО до позициите отпреди 1997 г.

Сред условията е спиране на по-нататъшното разширяване на НАТО и изтегляне на войските и военните бази на Алианса до позициите, които са заемали преди 1997 г. Това би засегнало военното присъствие на НАТО в Полша и балтийските държави.

Москва настоява също за забрана на всякаква военна дейност на Алианса в Украйна, Източна Европа, Централна Азия и Южен Кавказ. Отделна клауза предвижда прекратяване на доставките на западно оръжие и военно оборудване за Киев.

По отношение на европейската интеграция на Украйна руската страна допуска членство в Европейския съюз, но само ако Киев се откаже от участие в общата отбранителна политика на ЕС.

Полша отхвърли руските условия

Според участници в разговорите руските преговарящи са показали известна гъвкавост от страна на Владимир Путин. Източникът, цитиран от „Ню Йорк таймс“, твърди, че пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп са отворени за нови предложения от Москва, ако те включват конкретни стъпки за намаляване на напрежението.

Полският премиер Доналд Туск отхвърли руските условия. „Приемането на условията на Русия би означавало пряка заплаха за сигурността на Полша“, заяви той в Дъблин.

„Ясно е, че те са неприемливи не само за Украйна, но и преди всичко за Европа и със сигурност за страни като Полша“, каза Доналд Туск.

В разговорите в Абу Даби е участвал и генерал Алексъс Г. Гринкевич - висш американски военен командир в Европа и висш командир на НАТО. Според двама души, присъствали на срещата, той е водил продължителен диалог с руските представители и е настоявал те да обяснят опасенията си за сигурността в Европа.

Поддръжниците на Украйна са заявявали, че са готови да водят подобни преговори с Русия едва след прекратяване на инвазията. От публикацията не става ясно руските условия да са приети или да е постигнато споразумение по тях.