Нито един самолет: защо в САЩ изведнъж всички полети бяха отменени?

В нощта срещу събота, 14 ноември, в продължение на около четири часа всички излитания от летищата в САЩ бяха преустановени. В 20:15 часа източноамериканско време, 3:15 часа българско, ограничението беше отменено.

Близо 7500 полета не се осъществиха. А хиляди други бяха пренасрочени.

Причината - проблеми в телекомуникацията

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин и министърът на транспорта Шон Дъфи се явиха заедно пред медиите в Белия дом. "От всичко, което знаем, става ясно, че това не е било кибератака", подчерта Мълин.

Причината по-скоро е била смущение в телекомуникациите. "Имаме невероятно остаряла система за управление на въздушното движение. Рутерите бяха претоварени. Възникнаха несъответствия в данните. Поради тази причина изключихме системата", подчерта Дъфи.

Отдавна той изисква от Конгреса повече средства за модернизация: най-малко 30 милиарда долара. Едва миналата година Конгресът отпусна на Министерството на транспорта 12,5 милиарда долара за модернизацията на националната инфраструктура за управление на въздушното движение.

Не е ясно кога трафикът ще се нормализира

Не е ясно кога въздушният трафик ще се нормализира напълно. Дафи предполага, че това ще отнеме известно време. Надяваме се, че в събота полетите ще се увеличат отново.

Дотогава хиляди пътници ще останат блокирани на летищата. Но повечето от тях приемат ситуацията спокойно. "Какво да правиш? Ако се ядосаш, губиш", казва един пътник, който е смятал да лети за Торонто, Канада, но е блокиран на летището в Чикаго.

Третата национална блокада на полетите в САЩ

Дискусията относно последствията ще набере скорост през следващите дни. Това е едва третият случай на общонационална забрана за излитане в САЩ.

Последният подобен случай беше през 2023 година. Тогава една от компютърните системи беше претърпяла отказ. Първата общонационална забрана за излитане беше наложена след терористичните атаки от 11 септември 2001 година.