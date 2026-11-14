Кой ще се изправи срещу Путин и Тръмп? Европа не успя да намери силен лидер

Европа няма да изпрати един-единствен лидер на следващия кръг от преговорите за Украйна. Вместо това европейската позиция ще бъде представяна от екип, в който влизат Германия, Франция, Полша, Италия и Великобритания, както и представители на Европейската комисия и Европейския съвет.

Решението е взето на срещата на върха в Дъблин, след като украинският президент Володимир Зеленски поиска Европа да определи свой представител в рамките на няколко дни. Зеленски даде да се разбере, че предпочита един човек да говори от името на европейските държави, но европейските лидери не изпълниха това искане.

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Преговорите все още са на техническо равнище

Според анализ на „Политико“ обсъждането на единен европейски преговарящ е пропуснало важна особеност на процеса. Разговорите в Абу Даби са били технически дискусии между високопоставени представители, а не среща на държавни и правителствени ръководители.

Владимир Путин, Володимир Зеленски и Доналд Тръмп не са участвали лично. Руският екип е бил ръководен от съветник в Кремъл, а украинската позиция е била защитавана от ръководителя на военното разузнаване. Ако техническите разговори доведат до напредък, политическите лидери ще могат да се включат на по-късен етап, когато евентуалното споразумение трябва да бъде подписано и гарантирано.

Представители на Украйна и Съединените щати са настоявали Европа да се присъедини именно към техническите дискусии с Русия. Това би позволило европейските държави да участват в разговорите, преди да бъде достигнато политическо споразумение.

Защо един представител не е достатъчен

Основната пречка е различното разпределение на правомощията. Европейската комисия не може сама да договаря бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Този въпрос засяга държавите от НАТО и националните правителства.

В същото време НАТО, Франция и Германия не могат да договарят санкциите на Европейския съюз или присъединяването на Украйна към него. Тези решения са в компетенциите на европейските институции. Германия, Франция и Великобритания също не биха могли да предадат всички теми на Европейската комисия, Европейския съвет или НАТО.

„Причината Европа да не е намерила един човек, който да може да представлява цяла Европа, е, че Европа не е свръхдържава“, заявява европейски дипломат.

По думите му европейските интереси не се изчерпват с държавите от ЕС. В процеса са засегнати и Великобритания, Норвегия, Турция и Молдова. Затова въпроси като изпращането на войски или осигуряването на милиарди за възстановяване не могат да бъдат решени от един преговарящ от името на всички.

Спорът за бъдещата сигурност на Европа

Шведският премиер Улф Кристершон заявява, че по-важно от точната конфигурация на екипа е какво ще каже Европа. Американски и украински представители смятат, че разговор за промяна на структурите за сигурност на континента може да насърчи по-конструктивен подход от страна на Русия.

Главният руски преговарящ Владимир Медински определя европейската система за сигурност като основна тема в Абу Даби. Според него войната в Украйна е показала, че системата, функционирала след Ялта и Потсдам, не работи добре.

Кая Калас, върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността, заявява, че по-широката архитектура на сигурността, включително ролята на НАТО и разполагането на войски, не трябва да се обсъжда преди окончателното мирно споразумение за Украйна. Представители на ЕС обаче дават сигнали, че двата процеса могат да се водят паралелно.

Участието на Европа в преговорите също остава неокончателно. Американски пратеници заявяват, че Владимир Путин е съгласен европейските държави да се присъединят, но Кремъл поставя това твърдение под съмнение. Така европейският екип е определен, но мястото му на масата за преговори все още не е окончателно гарантирано.