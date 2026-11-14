Опасният вирус ебола се разпространява в Африка: ООН съобщи тревожни данни

Потвърдените случаи на Ебола в Демократична република Конго и други африкански държави са над 11 000, което превръща сегашния епидемичен взрив във втория по мащаб в историята на заболяването. Вирусът се е разпространил в части от източна, централна и западна Африка, съобщи ООН, цитирана от Ройтерс и Укринформ.

„Тъй като броят на потвърдените случаи вече надхвърля 11 000, епидемичният взрив е вторият най-тежък в историята на Ебола и се е разпространил в части от източна, централна и западна Африка“, се посочва в съобщението на ООН.

Сигурността затруднява действията на здравните екипи

Шест месеца след началото на епидемичния взрив ООН отчита напредък в реакцията срещу вируса. В някои райони, които по-рано са били огнища на заболяването, броят на новите случаи намалява. В същото време Ебола продължава да се разпространява към по-отдалечени и опасни райони на Демократична република Конго.

Ръководителят на програмата на Световната здравна организация за извънредни ситуации Чикве Игеквеазу заяви, че влошаването на сигурността остава най-голямата пречка пред борбата с епидемията. Несигурната обстановка затруднява достъпа до засегнатите райони и работата на екипите, които проследяват случаите и контактите на заразените.

Вирусът Bundibugyo няма одобрена ваксина

Епидемичният взрив е открит в средата на май и е причинен от рядък вид вирус, известен като Bundibugyo. За него няма одобрени методи за лечение или ваксини, което допълнително усложнява реакцията на здравните власти.

Френската медицинска организация „Лекари без граници“ оцени по-песимистично възможностите за овладяване на разпространението. Според организацията запасите от медикаменти не достигат, а вирусът се разпространява безконтролно.

Специалният координатор на ООН за борбата с Ебола Жулиен Арнейс също призна сложността на ситуацията. По думите му контролът е труден заради голямата територия, обхваната от епидемичния взрив.

Над 10 000 случая са отчетени само в Конго

Към края на октомври в Демократична република Конго са потвърдени 10 060 случая на Ебола, а починалите са 4 887. Общият брой за Конго и останалите засегнати африкански държави вече е над 11 000 потвърдени случая.

Данните показват, че макар броят на новите инфекции да намалява в някои от първоначалните огнища, заболяването продължава да достига до райони, в които достъпът на здравните екипи е по-труден, а сигурността е влошена.

Източници: ukrinform.ua, wtaq.com