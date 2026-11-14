Новини
Свят »
Опасният вирус ебола се разпространява в Африка: ООН съобщи тревожни данни

Опасният вирус ебола се разпространява в Африка: ООН съобщи тревожни данни

14 Ноември, 2026 14:57 217 3

  • ебола-
  • демократична република конго-
  • bundibugyo-
  • оон-
  • световна здравна организация

Сегашният епидемичен взрив е вторият по мащаб в историята на заболяването. ООН отчита напредък в някои райони, но предупреждава за разпространение към по-опасни части на Конго

Опасният вирус ебола се разпространява в Африка: ООН съобщи тревожни данни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потвърдените случаи на Ебола в Демократична република Конго и други африкански държави са над 11 000, което превръща сегашния епидемичен взрив във втория по мащаб в историята на заболяването. Вирусът се е разпространил в части от източна, централна и западна Африка, съобщи ООН, цитирана от Ройтерс и Укринформ.

„Тъй като броят на потвърдените случаи вече надхвърля 11 000, епидемичният взрив е вторият най-тежък в историята на Ебола и се е разпространил в части от източна, централна и западна Африка“, се посочва в съобщението на ООН.

Сигурността затруднява действията на здравните екипи

Шест месеца след началото на епидемичния взрив ООН отчита напредък в реакцията срещу вируса. В някои райони, които по-рано са били огнища на заболяването, броят на новите случаи намалява. В същото време Ебола продължава да се разпространява към по-отдалечени и опасни райони на Демократична република Конго.

Ръководителят на програмата на Световната здравна организация за извънредни ситуации Чикве Игеквеазу заяви, че влошаването на сигурността остава най-голямата пречка пред борбата с епидемията. Несигурната обстановка затруднява достъпа до засегнатите райони и работата на екипите, които проследяват случаите и контактите на заразените.

Вирусът Bundibugyo няма одобрена ваксина

Епидемичният взрив е открит в средата на май и е причинен от рядък вид вирус, известен като Bundibugyo. За него няма одобрени методи за лечение или ваксини, което допълнително усложнява реакцията на здравните власти.

Френската медицинска организация „Лекари без граници“ оцени по-песимистично възможностите за овладяване на разпространението. Според организацията запасите от медикаменти не достигат, а вирусът се разпространява безконтролно.

Специалният координатор на ООН за борбата с Ебола Жулиен Арнейс също призна сложността на ситуацията. По думите му контролът е труден заради голямата територия, обхваната от епидемичния взрив.

Над 10 000 случая са отчетени само в Конго

Към края на октомври в Демократична република Конго са потвърдени 10 060 случая на Ебола, а починалите са 4 887. Общият брой за Конго и останалите засегнати африкански държави вече е над 11 000 потвърдени случая.

Данните показват, че макар броят на новите инфекции да намалява в някои от първоначалните огнища, заболяването продължава да достига до райони, в които достъпът на здравните екипи е по-труден, а сигурността е влошена.

Източници: ukrinform.ua, wtaq.com


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ