Въздушният трафик в САЩ се възстановява след масовия хаос

Въздушният трафик в САЩ постепенно се възстановява след национално спиране на полетите, продължило повече от четири часа и довело до мащабни нарушения на разписанията. Федералната авиационна администрация отмени ограничението около 20:15 ч. източноамериканско време в петък, след което от американски летища започнаха да излитат ограничен брой вътрешни полети.

Последиците обаче продължиха и през събота. Над 2500 полета в САЩ бяха отменени, а стотици други бяха забавени, показват данни на FlightAware. Авиокомпаниите започнаха да пренареждат екипажи, самолети и резервации, но властите предупредиха, че връщането към нормален график ще отнеме време.

Представители на администрацията на президента Доналд Тръмп заявиха, че нови технологии, добавяни към системата за контрол на въздушното движение, са претоварили остаряло оборудване. Това е довело до прекъсвания в комуникациите и пропуски в радарното покритие, което е наложило спирането на полетите от съображения за безопасност.

Секретарят по транспорта Шон Дъфи каза, че системата е била рестартирана след установяване на проблема, но предупреди, че са възможни и нови прекъсвания. „Не мислехме, че ще имаме такъв срив. Но го имахме“, заяви той. Според Дъфи въведеното ново оборудване не е отказало, а проблемът е бил в наследената инфраструктура.

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин заяви, че няма данни за кибератака или друга злонамерена намеса. По думите му над 3000 самолета са се приземили безопасно, докато спирането е било в сила. Властите очакват системата да работи нормално по време на натоварения период около Деня на благодарността на 26 ноември.

Проблемите се прехвърлиха и върху международните маршрути. На лондонското летище „Хийтроу“ бяха отбелязани като отменени или забавени полети на „Американ Еърлайнс“ до Далас и Лос Анджелис, на „Бритиш Еъруейс“ до Ню Йорк, както и полети на „Делта Еърлайнс“ от Атланта, на „Американ Еърлайнс“ от Маями и на „Юнайтед Еърлайнс“ от Чикаго.

„Въпреки че полетите към САЩ са възобновени, е възможно да има последващи затруднения, докато авиокомпаниите презаписват засегнатите пътници и възстановяват нормалното функциониране на всички услуги“, заяви Тим Джонсън, директор по въпросите на потребителите в Британската гражданска авиационна администрация.

Пътниците, чиито полети са отменени, трябва да се свържат директно с авиокомпанията. Превозвачите са длъжни да предложат безплатно презаписване, ако клиентът желае да продължи пътуването си, или възстановяване на сумата, ако се откаже от пътуването.

Националното спиране наруши и графиците на спортни отбори, които трябваше да пътуват за мачове през уикенда. Колежански футболни състави променяха начални часове, търсеха хотелски стаи и наемаха автобуси. „Обърн“ пътува с автобус до „Мисисипи Стейт“, а срещата между „Оле Мис“ и „Оклахома“ беше преместена за неделя.

Засегнати бяха още отбори от НБА, НХЛ и колежанските първенства. Някои тимове се върнаха в кампусите си, докато други изчакаха възобновяването на полетите или промениха маршрутите си. Спирането беше първото национално след повредата на системата за уведомления до пилотите през януари 2023 г. и второто след атентатите от 11 септември 2001 г.