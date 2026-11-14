Саудитската коалиция свали два дрона, хусите отричат

Водената от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е прехванала и унищожила два дрона, насочени към района на Мека и южните части на кралството. Съобщението беше направено от говорителя на коалицията генерал-майор Турки ал Малики.

„Два дрона, изстреляни от хусите, бяха прехванати и унищожени в районите на Мека и на юг“, заяви коалицията. Не бяха съобщени данни за жертви или материални щети.

Междувременно саудитската коалиция съобщи и за унищожени три крилати ракети, насочени към района на Рияд. Така първоначалната информация за дронове към саудитската столица не съответства на конкретизираните по-късно данни на коалицията, според които двата дрона са били насочени към района на Мека и южните райони на страната.

Военният говорител на хусите Яхия Сари отрече групировката да е насочвала атака към Мека. По думите му хусите са атакували с дрон петролна помпена станция в района на Янбу и са изстреляли три крилати ракети по международното летище „Крал Халид“ в Рияд.

Саудитските власти не са потвърдили твърдението за удар по обекта в Янбу. Ройтерс посочи, че конкуриращите се версии за целите на атаките не могат да бъдат независимо проверени.

Ескалацията между Саудитската коалиция и хусите се развива на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран. Хусите, които са подкрепяни от Техеран и контролират Сана и голяма част от северен Йемен, през последните седмици засилиха ракетните и дроновите атаки срещу саудитски летища, петролни обекти и военни съоръжения.

Саудитска Арабия подкрепя международно признатото правителство на Йемен. В отговор кралството и съюзниците му провеждат въздушни операции срещу позиции на хусите, което отвори нов фронт в по-широкия регионален конфликт.

Според три източника на Ройтерс президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред свои съветници, че може да се въздържи от нови атаки срещу Иран, ако Техеран и хусите не предприемат нови провокации. Съобщението идва след публични сигнали от Вашингтон, че засега се търси ограничаване на по-нататъшната военна ескалация.