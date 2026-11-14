WSJ: Китай е разследван за опит да повлияе на шефа на Nvidia

Китай е разгърнал мащабна разузнавателна кампания за придобиване на чужди технологии, а бившият ръководител на Nvidia Дженсън Хуанг може да е бил една от набелязаните цели. Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на американски чиновници и западни представители в сферата на сигурността.

Според публикацията китайската кампания включва държавни институции, частни компании и граждани. Целта е да бъдат придобити технологии за развитието на китайската икономика и модернизирането на въоръжените сили, както и да бъде разширено влиянието на Пекин извън страната. Европейска разузнавателна служба оценява, че около 600 000 души работят за китайската държава в областта на разузнаването и сигурността.

„Западът не е свикнал с такъв подход и не разполага с механизми за защита срещу него“,

е заявил пред изданието Николас Ефтимиадес, бивш служител на Разузнавателното управление на Министерството на отбраната на САЩ.

Американски чиновници подозират, че китайските служби са могли да се опитат да повлияят на Хуанг чрез връзката му с предприемачката Алис Хуанг, свързвана със сингапурската компания Megaspeed. Срещу фирмата се води проверка за възможен заобиколен маршрут при доставката на съвременни чипове на Nvidia към Китай.

Интересът към Хуанг се обяснява не само с ролята му в една от най-важните американски технологични компании. Той е близък до президента Доналд Тръмп и е можел да има влияние върху решенията на американската администрация за износа на изчислителни ускорители и други технологии към Китай.

Бившият директор по операциите на британската служба MI6 Найджъл Инкстър обаче е заявил, че наличните данни не са достатъчни нито за потвърждаване, нито за отхвърляне на версията, че Алис Хуанг е била вербувана като агент.

Сингапурското разследване срещу Megaspeed започна през февруари 2025 г. Полицията и митническите власти проверяват възможни нарушения при оформянето на документи за закупуване на сървъри. През февруари 2026 г., след консултации с прокуратурата, полицията е преценила, че доказателствата за участие на Алис Хуанг в предполагаемите нарушения са недостатъчни.

Китайското външно министерство отхвърли обвиненията за опит за вербуване на Хуанг и ги определи като клевета.

На 8 ноември Nvidia обяви независимо разследване на твърденията, че нейният основател и тогавашен главен изпълнителен директор е бил обект на чужда разузнавателна операция. Компанията заяви, че към онзи момент няма основание да смята, че са били компрометирани националната сигурност или тайни на Nvidia.

Дженсън Хуанг подаде оставка като президент, главен изпълнителен директор и член на съвета на директорите на 12 ноември. Временно ръководството пое финансовият директор Колет Крес, докато съветът търси постоянен наследник.

След оттеглянето си Хуанг се е съгласил да даде показания пред членове на Конгреса на САЩ за отношенията си с Алис Хуанг и за процедурите за сигурност в Nvidia. Датата и форматът на изслушването все още се уточняват.

Източници: rbc.ru, apnews.com, cbsnews.com