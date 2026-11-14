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Кая Калас поиска незабавен достъп на помощта до Газа
  Тема: Бъдещето на Газа

Кая Калас поиска незабавен достъп на помощта до Газа

14 Ноември, 2026 18:09 668 17

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  • болница насър

Призивът на върховния представител на ЕС идва след проливни дъждове, наводнили десетки хиляди палатки на разселени хора

Кая Калас поиска незабавен достъп на помощта до Газа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас призова Израел да осигури „незабавен и безпрепятствен“ достъп на хуманитарни и спасителни организации до Газа. Апелът идва след проливни дъждове, които наводниха десетки хиляди палатки на разселени хора и задълбочиха тежката хуманитарна ситуация в палестинската територия.

„Призоваваме Израел да позволи незабавен и безпрепятствен достъп, както и устойчиво разпределяне на хуманитарна помощ“, заяви Калас. Тя поиска и повторно отваряне на всички контролно-пропускателни пунктове към Газа.

По данни на палестинските спасителни служби неблагоприятните метеорологични условия от края на миналата седмица са довели до смъртта на петима души, сред които три деца. Наводненията са засегнали импровизираните лагери, в които са настанени разселени семейства.

Калас подчерта, че Израел трябва да улесни работата на ООН, нейните агенции и хуманитарните организации, включително неправителствените организации. Тя посочи, че страната трябва да спазва задълженията си по международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека.

Според Европейския съюз тежките наводнения и зимните условия допълнително влошават вече „опустошителната“ хуманитарна криза в Газа. В призива си Калас настоява помощта да бъде доставяна устойчиво, а не само да достига до анклава на отделни етапи.

Калас определи като „изключително тревожен“ и неотдавнашния въздушен удар по болница „Насър“ в Хан Юнис. Палестинските спасителни служби съобщиха, че при израелски удари в Газа в четвъртък са били убити 11 души, шестима от които в болницата.

Израелската армия потвърди, че е нанесла удар по медицинския комплекс. Според армията мишена е бил високопоставен представител на „Хамас“ и други членове на въоръженото крило на движението. Израелската страна обвини „Хамас“, че е използвал болницата като команден център. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Междувременно двама души са били убити при израелски удар с дрон, докато са се движели по улица в Джабалия, северно от град Газа, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на медици. При атаката са били ранени и други хора. Израелската армия заяви, че е взела на прицел двама членове на „Хамас“.


Израел
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