Тръмп може да се въздържи от нови удари срещу Иран

Доналд Тръмп е казал на свои старши съветници, че може да се въздържи от нови удари срещу Иран, ако Техеран или подкрепяните от Иран хуси в Йемен не предприемат нови провокации. Това съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на трима души, запознати с обсъжданията.

Американският президент е обмислял този вариант по време на срещи със съветници по националната сигурност и след поредица от разузнавателни брифинги. Според настоящи и бивши представители на администрацията обаче Тръмп все още не е взел окончателно решение как да приключи конфликта.

Той редува заплахи за нова военна ескалация с публични сигнали, че мащабните бойни действия може да не бъдат възобновени. В интервю за спортния журналист Стивън Ей Смит Тръмп заяви: „Мога да го прекратя незабавно, но по искане на държавите, които се стремя да защитя, го правим по малко по-дълъг и по-цивилизован начин.“

Саудитска Арабия и Турция настояват за сдържаност

През последните две седмици Тръмп е разговарял със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Според американски представител и друг човек, запознат с разговорите, и двамата са го призовали да не възобновява атаките срещу Иран, но Тръмп не е поел ангажимент в тази посока.

На 31 октомври Тръмп е казал на Бин Салман, че планира атака след междинните избори в САЩ. Саудитският престолонаследник го е призовал да изчака, като е посочил, че икономическите санкции срещу Иран дават резултат.

В същото време американското разузнаване оценява, че морската блокада и санкциите оказват натиск върху иранската икономика. В проучване на Ройтерс и „Ипсос“, проведено малко преди изборите на 3 ноември, 55% от американците са заявили, че войната не си заслужава разходите. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс посочи конфликта като една от причините за загубата на контрола на републиканците върху Конгреса.

Военният вариант остава на масата

Въпреки сигналите за въздържаност американската армия се подготвя за възможна ескалация. Трети самолетоносач се очаква да се насочи към Близкия изток през следващите дни, като и трите кораба могат да останат в региона при необходимост.

Сред обсъжданите възможности са нови удари по подземни ядрени обекти в Иран. Според американски представители обаче разузнавателните оценки сочат, че подобна операция може да не промени съществено позицията на Техеран в преговорите. Тръмп е получил и информация за запасите от оръжия на САЩ, част от които са намалели след продължителното използване на далекобойни високоточни боеприпаси.

Израелски представители продължават да настояват пред администрацията на Тръмп за нова военна кампания срещу Иран. Белият дом заяви, че президентът е единственият човек, който взема решенията за военните действия, и че САЩ са в силна позиция благодарение на контрола върху Ормузкия проток и засилващия се икономически натиск върху Иран.

Позицията на Тръмп остава неясна и за посредниците в региона. Катар продължава опитите за временно споразумение, което да възстанови движението през Ормузкия проток и да остави възможност за по-нататъшни разговори между Вашингтон и Техеран. Според „Асошиейтед прес“ противоречивите изявления на американския президент са поставили дипломатическите усилия в изчаквателна позиция.

Източници: reuters.com, apnews.com, axios.com